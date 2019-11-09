從「參差不齊」的民調看美國選舉的烈度

2020年的美國總統大選還未開始，共和黨及民主黨已經如火如荼為各自黨派的初選進行籌備，美國輿論也在積極的為各大候選人們進行民調，尤其關注美國總統特朗普（Donald Trump）的民調情況。

「參差不齊」的美國民調

通烏門事件爆發後，彈劾特朗普的調查也隨之開啟，這一系列的事件的發生似乎給民主黨看到了「翻盤」的時機，美國民調也隨之出現了波動。

先看針對兩黨黨內的民調。自由派媒體《華盛頓郵報》和美國廣播公司（ABC）11月公布了一份最新聯合民調（以下簡稱聯合民調），這一民調是通過電話採集的方式對全美1003個成年人隨機調查的結果。

該民調顯示，在民主黨支持者中，82%的受訪民眾認為應將特朗普去職，而僅有13%的民主黨選民反對這一提議。另在共和黨選民中，只有18%的受訪群體支持特朗普下台，但仍有82%的人反對。那些自認為屬於獨立派的選民中，47%的人支持彈劾特朗普，而有49%的人表示反對。

而受到特朗普青睞的保守派媒體霍士新聞（Fox News）的民調顯示，共和黨人中，有99％反對彈劾特朗普。這一定側面證實了在共和黨內依舊具有較高的支持率。

結合左右兩派的黨內民調看，民主黨人和共和黨人的民調對是否彈劾特朗普並將他去職的問題上出現了較為嚴重的分歧，並未出現一邊倒的狀況，就共和黨內部看，特朗普依舊具有連任的優勢。

再看普通民眾的民調情況。根據《華盛頓郵報》和ABC的聯合民調顯示，49%的受訪美國人認為特朗普應被彈劾並從總統一職下台，而47%的受訪民眾則指出，他不應受到彈劾調查或被去職。

同樣為自由派媒體的《紐約時報》和錫耶納學院（Siena College）也作出了一份最新的民調。該民調指出，特朗普烏克蘭「通話門」所涉及的拜登（Joe Biden）的支持率大幅下減，位列第三達到17%。民主黨候選人沃倫（Elizabeth Warren）的支持率在眾多民主黨參選人中目前排名第一佔22%，桑德斯（Bernie Sanders）參議員佔第二擁有19%的支持率，而，華裔參選人楊安澤的支持率位列第7達到3%。

另一邊，蒙茅斯大學（Monmouth University）的一項新民意測驗看，贊成特朗普的人中有62％表示無論他做什麼，他們都會繼續支持他。而霍士新聞近期的一個調查也顯示，78%的霍士觀眾表示他們相信彈劾特朗普的程序是政治迫害。

綜合以上民調分析，儘管美國總統特朗普深陷彈劾調查，但民意並未呈現出一邊倒的狀態，反而出現了嚴重的分歧，特朗普的情況並未如外界想象的那麼糟糕。

值得注意的是，目前參差不齊的民調雖然可以作為一個參考數據，但絕不是判斷候選人選情的最大標尺。畢竟目前還在選舉的初期兩黨候選人未確定時進行的假設性民調準確度偏低，正如特朗普此前所言，如今談勝負，還為時尚早，不到最後關頭誰也不會預料到大選結的最終結果。

彭博此前曾宣布想要參加大選，但最後選擇放棄。（Reuters）

着急的民主黨「大佬」——彭博

除了民調，這幾日外媒最為關注的還有現年77歲的美國國億萬富翁、紐約市前市長彭博（Michael Bloomberg ）。據外媒曾，目前正在積極醖釀參加2020年總統選舉。11月8日是彭博所在的阿拉巴馬州民主黨初選報名的最後期限，彭博預計將在11月8日前遞交材料。

其實，彭博曾在今年早些時候考慮參加總統競選，但之後決定不參選轉而支持民主黨重新入主白宮的努力。如今，彭博再次考慮出山，據他一位顧問表示，是因為彭博擔心目前的這些民主黨候選人將無法擊敗特朗普。

彭博的擔憂極並非毫無依據。美國民調雖然「參差不齊」但還是對選情起到一定的參考價值。尤其是特朗普目前的民調並不差，這也意味着民主黨的優勢並不明顯。再加上，民主黨內部還出現了較為嚴重的內訌。彭博認為僅靠目前的候選人民主黨獲勝的機率並不大。

《華盛頓郵報》援引一位消息人士稱，彭博認為拜登很軟弱，桑德斯和沃倫也贏不了（特朗普）。彭博社內部消息人士稱，「如果沃倫獲得提名，特朗普將再次當選。這不是任何民主黨人想要的。（因此）彭博被鼓勵重新審視和評估這場競選。」

就彭博個人背景而言，他確實具有參選優勢。首先彭博在民主黨內擁有極高的聲望，他在執掌紐約期間因為執行了一系列改革政策而大受好評，也有着較為堅實的群眾基礎。再加上，他是彭博通訊社的創始人，他所控制的彭博終端系統，幾乎支撐着整個華爾街。豐富的財富確實是支持他加入角逐的另一基礎。

不過，彭博若參選也極有可能會面臨以下三個局面。第一由於彭博的「中間派」主張與拜登相近，他的加入可能分散拜登的選票，不利於民主黨選情，也必會遭到拜登的「攻擊」。與此同時，主張「劫富濟貧」的沃倫也勢必會對彭博進行攻擊。更重要的是，特朗普也絕不會「放過」彭博，這也意味着彭博若參與總統大選，等待他的將會是民主黨和特朗普團隊的三方夾擊。若彭博確定參選，這預示着美國2020年的總統大選將會是一出「強震」烈度的精彩大戲。