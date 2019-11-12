【專家有話說】比貿易戰更激烈的中西輿論較量

中美貿易戰打了一年多，期間從未停止的是雙方基於不同意識形態和價值觀的輿論戰。 對於美國報道中國「故事」情況，黨媒《人民日報》此前曾在一篇專欄中便指出，「中國在許多年裏一直承受着西方媒體的偏見」。美國媒體「對中國進行負面報道」，「無視中國在減貧和保護人權方面取得的成就」。一些中國媒體甚至宣稱，美國報紙對中國抱有敵意。 中美之間的輿論戰顯然已經比貿易戰更加複雜和激烈。那麼，中美的之間的輿論戰對兩國的貿易決策有何影響？在中美輿論如此激烈碰撞的情況下，中國政府期望西方輿論「讀懂中國」是否有可能會實現？

圍繞以上問題，《香港01》採訪了中美教育基金特派顧問、美中貿易全國委員會前會長柯白（Robert Kapp），他認為，特朗普（Donald Trump）政府內部並沒有一個穩定的決策制定流程，這也意味着難以判斷中美輿論戰對美方制定政策的影響。而在中國推行「讀懂中國」的問題上，柯白認為「如何講好中國故事」或許是中國政府需要考慮的重要問題。

01：中美之間當下基於不同的價值觀和意識形態不斷引發輿論戰，從NBA風波到香港反修例，好像只要有一個火苗，就能很快掀起一場規模或大或小的輿論戰。輿論聲音多大程度上體現了美國主流社會的態度，會否左右美國對華政策，並進而決定中美關係的走向？

柯白：近些年，許多曾在美國對外政策擔任國之位的官員都在討論說：「特朗普政府根本沒有任何程序」，在美國國際事務的政策制定上，該政府根本沒有一個相對確定和穩定的制定程序。特朗普白宮內部的某些人可能會不同意，但美國通常對重要國際事務進行地「決策」並非顯而易見的。

01：中國不斷崛起、人民生活不斷改善，這有目共睹，卻難以改變西方輿論中對中國「專制、不文明」等印象。考慮到西方長期握有輿論主導權和話語權，習近平的「讀懂中國」究竟有無可能？

柯白：對於習近平（推進）的「讀懂中國」是否能實現，我不予置評。但現實就是「中國的故事」的表達是由政治權威刻畫而出的。

從定義上來說，世界其他地方都將「中國的故事」視為中共主要的政治文件。其內容很豐富，複雜而多面，全世界有很多人都對此很感興趣，特別是現在中國已經成為了世界強國。但是，「中國故事」的豐富性和多樣性常常被用於官方目的，中國官方的批准和審查篩選通常讓外界感到厭倦。

除了談到中美之間的輿論問題，柯白還談到了關於媒體報道對香港遊行示威事件的影響。在柯白看來，中國內地媒體之所以在報道香港問題上缺乏足夠的說服力，源自於其全球信譽度和話語權的先天不足。如此導致的一個結果便是，內地及香港媒體看上去始終在各說各話。