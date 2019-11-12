美國聯儲局前主席格林斯潘暗批白宮：決策者搞不清狀況

在中國商務部發言人一週前稱中美達成第一階段協議的重要條件在於同步、等比率取消已加徵關税之後，華府確認了這一共識。雖然特朗普在最近的採訪中沒有采取同樣說法，但在外界輿論看來，近期中美談判持續釋放積極信號，持續一年有餘的貿易戰正邁向轉機。

過去一年以來，中美貿易戰跌宕起伏，對全球經濟發展造成了巨大壓力。有關中美貿易戰以及中美關係相關的討論也成為年底北京各大論壇、年會的重點議題。

美國聯邦儲備局前主席格林斯潘（Alan Greenspan）11月12日受邀參加了第十七屆《財經》年會，與清華大學國家金融研究院院長、國際貨幣基金組織前副總裁朱民進行視頻對話。

格林斯潘在發言中強調關税對美國消費者造成的影響。（財經）

格林斯潘作為美國歷史上任職時間最長的聯儲局主席，其任期從1987年至2006年，跨越了六任美國總統，被稱作「格老」，經濟界的「Wizard of Oz」，在任期間，他甚至被稱為「全球經濟沙皇」，足見影響力。現今已90多歲高齡的格林斯潘，在本次《財經》年會現場發言中提到，全球投資在2008年金融危機發生以後持續下降，主要是因為人口老齡化加劇成為全球現象，這直接導致社會福利開支增加，總體儲蓄下降擠壓了投資增長的空間，而人口老齡化是不可避免的現象。

在發言中，格林斯潘表達了對於世界經濟進入低增長格局的擔憂，此外，中美貿易戰也給世界經濟的發展增加了不確定性。格林斯潘直言，貿易戰由美國發起，特朗普（Donald Trump）的關税政策目的在於復興過時的行業，除了對美國國內的生產商造成打擊之外，也削弱了美國國民收入並降低民眾的生活水準。

今年8月，格林斯潘與其他三位美聯儲前任主席呼籲保持美國聯儲局獨立性，朱民就此提問，是否擔憂當下聯儲局的獨立性已經遭受侵蝕？就此，格林斯潘回應到，當下情況還未到動搖聯儲局獨立性的程度，美國聯儲局是在美國國會立法之下確認設立，所以聯儲局從一開始就帶有一定政治性，難免受到政治影響。但只要美國的憲法還在，就不會出現問題。此外，格林斯潘還表示，一旦出現問題，政客都傾向於將罪名甩給聯儲局，對此，聯儲局已經適應了。

在回應如何看待特朗普發起關税戰相關問題時，格林斯潘並未發揮太多，僅僅以「顯然，當前美國的決策者並不了解真正的問題」來回應。