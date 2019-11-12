【中美貿易戰】兩次率先披露成果　中國要的不僅是一份貿易協議

中美貿易戰爆發以來，中方一直在關於雙方談判、共識的言論上非常謹慎，與之相對的是美國幾乎每一次談判之後都率先向媒體透露談判的信息，甚至是細節。不過這在近期有所改變。

在中國國務院副總理、中美貿易談判的牽頭人劉鶴10月訪美期間，美國總統特朗普（Donald Trump）透露中美達成了共識，並且將分階段達成協議。

此後，中國對貿易談判的兩次「官宣」的姿態都和以往不同。10月26日，中國商務部確認，部分協議文本的技術性磋商基本完成。11月7日，商務部再聲明稱，如果中美雙方達成第一階段協議，應當根據協議內容，同步等比率取消加徵關税，這是達成協議的重要條件。

這兩次官方確認談判進展，都先於美國白宮，並且都是談判的關鍵進展。這兩次率先披露的背後，可以看到中國在這次談判之中的真正訴求。

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中美的劍拔弩張逐漸緩解

隨着中美談判打破僵局，中美關係着近期釋放了諸多利好信號。

2019年11月8日，美國《聯邦紀事》公布了中國自產原料禽肉輸美的最終規則，確認中國自產原料禽肉監管體系與美國等效。中方對此表示歡迎。與此同時，中國方面也將解除一項自2015年開始實施的美國禽肉對華出口禁令，批准美國雞肉出口至中國。

美國最為關心的農業問題上，中國從10月24日到10月底買了48.1萬噸美國大豆，付運量超過50萬噸，為8月以來最高，11月1日美國農業部又證實中國採購了13.2萬噸美國大豆。

不僅是貿易協議上的進展，中美在其他方面的矛盾也似有緩解。

11月7日中方披露，中美兩國警方合作，破獲一國際毒品販賣網絡。中國媒體稱，這是中美聯合成功破獲的首起芬太尼走私案件。芬太尼也是特朗普在對華關係中最為關心的問題之一。

11月5日，中國國務委員兼國防部長魏鳳和應約與美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）通話。美國國防部聲明稱，美中國防部長討論了與美中防務關係有關的重點問題，強調穩定、坦率和開放的溝通，以及在共同關心的領域加強合作。

此前，美防務高官在北京1月舉行的香山論壇上明確表示，美國無意尋求與中國脱鈎。美國副總統彭斯（Mike Pence）在10月24日的對華政策演講，和2018年相比語氣緩和不少，且再度駁斥了中美脱鈎。

總體來講，中美關係前段時間迅速惡化的情況已經有所緩解。雙方都持續在很多場合和領域釋放利好信號。而實際上，達成協議與否並不是中國的終極目標，緩和中美之間的結構性矛盾，保持兩國關係的穩定才是中方最終的訴求。

中方對中美關係的管控思路

回顧中美貿易戰的幾個階段，可看到中國在接近協議的過程中，對中美關係的管控思路。

中美貿易談判多有反覆，中方不止一次用大豆採購的問題將局面反轉。（新華社）

貿易戰爆發之後，美國曾經對中國在貿易上的「不公平做法」做諸多批判，美國貿易代表辦公室的301調查瞄準中國的「知識產權強制轉讓」問題，關税威脅意在減少中美之間的巨大的貿易逆差，同時美國商務部和司法部聯手調查中國科技企業華為，也成為中美矛盾的爆發點。

在此期間，中美談判多次反覆，協議遭到撕毀，特朗普的朝令夕改，幾乎讓外界認為中美達成協議沒有可能。不過，正是在美國不斷要價的過程中，中國在未打破底線的情況下，透徹了解了美國在貿易上對中國的各種訴求。特朗普團隊和中國團隊之間的不斷磨合，也讓中方摸透了這屆白宮的行事風格和談判策略。

此後，外界都觀察到了一種趨勢，中美談判逐漸把不同的矛盾點和問題切割處理。比如華為高管孟晚舟被捕事件以及華為遭美國刑事調查、芬太尼走私問題、美國對台灣、香港、新疆問題上的關切等等，最終都和中美貿易談判的過程逐漸分離，互不影響。

這背後實際上是中國區分開了這些問題。美國對中國的種種「要求改變」的訴求，有一些是中國可以認可並且符合中國發展目標的，比如開放市場、加大農產品採購等等。也有一些是觸犯中共底線不可能被滿足的，比如美國保留對中國實施懲罰性關税的權力等等。

中國在談判之中充分利用了農產品和能源採購等問題，最終把每一次談判僵局都「談活」，讓「分步走」解決中美談判問題的思路最終成為現實。可見中國做的不止是「堅守底線」，也是靈活處理中美矛盾，為中美關係的大局服務。

去年5月中美談判共識被撕毀之後，中方對貿易談判鮮有表態，只是擺明立場和自身底線。這是因為在當時中國還在不斷了解和分析美方的策略。而現在，中方主動披露談判進展，是因為協議文本的平衡性、雙方逐步取消關税是中方對談判的訴求，而中方已經獲得一定成果。

事實上，無論是為了自身利益而不變的談判底線，還是主動維護和鞏固談判成果，中方實際上都是在專注於自身的訴求。這是中國應對中美貿易戰的思路，也是中國管控中美關係的基本思路。