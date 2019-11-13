特朗普發表經貿政策演講　中美貿易協議被誤傷

「特朗普（Donald Trump）稱美中接近達成第一階段協議」，「特朗普稱如未能與中國達成協議關税將上漲」，「特朗普威脅升級對華貿易戰」，「特朗普說美國與中國的經貿關係已經發生重大改變」，這是11月13日絕大多數美國媒體對特朗普12日演講進行報道的論調。

伴隨着白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）12日稱在達成貿易協議前不會調整關税，基本上，關注美中貿易戰的人們會普遍感到失望，特朗普在演講中沒有顯示美中貿易談判取得了進展，僅僅表達了雙方會達成協議的信心。

但在觀察人士看來，人們的目光不應該停留在特朗普對中美貿易談判的表態。此次特朗普在紐約經濟俱樂部發表的演講，本意並不是為了專門表明對貿易談判的態度。

特朗普經濟政績總結會

紐約經濟俱樂部有一百多年的歷史，是一個會員制組織，成員來自高層的商業、工業和金融領域，曾經接待過多位美國和外國的重要領導人，被認為是政要們做出重要政策宣示的地方。美國的威爾遜（Thomas Wilson）總統、甘迺迪（John F. Kennedy）總統和中國總理李克強都在這裏發表過重要演講。在美國它被認為是一個重要的公共論壇。

特朗普11月12日在該俱樂部發表經貿政策演講，是為了表明他當選總統以來取得的重要經濟成果。

在演講中，他說他的政府履行對選民的承諾、「並超出了期望」完成。「我們啟動了我們或許從未見過的經濟繁榮。」他讚揚他當選以來美國股市大幅上揚，「標普500指數上漲45%、道指上漲了50%、納斯達克綜合指數上漲了60%。」

特朗普還在演講中說，在他任期內，美國在創造就業、提振經濟、減少糧食券福利領取上取得預想不到的成績。在他入主白宮之前，美國國會預算辦公室預計，到2019年的這個時候，美國將創造不到200萬個就業機會。但是迄今他的政府已經創造了近700萬個新工作機會，這是最初預測數字的三倍多。「美國經歷了超過五年的連續經濟增長，失業率創歷史新低」。特朗普表示，這跟其解禁前任政府制定的限制經濟政策、法規和貿易協議有關。

「作為總統，我理解並接受這一事實：世界是一個激烈競爭的地方，我們正在與其他國家在就業、產業、增長和繁榮方面競爭。工廠和企業總會找到一個落腳之地，而取決於我們來決定是否這個落腳之地是在國外還是在美國」。

「眾所周知，經濟學的主要見解之一就是激勵措施的力量。與過去的領導人不同，我的目標是，確保這種力量的運作要使美國受益。我們希望我們的税收、貿易、監管和能源政策所產生的激勵措施要能夠支持增長、支持美國工人，以及100%地支持美國人」。

彭斯作為副總統非常注重同特朗普保持立場一致。（AP）

特朗普還再度抨擊美國聯儲局降息不足，批聯儲局從來沒有讓美國在全球競爭中處於優勢地位。

特朗普談中美貿易戰的演講邏輯是，他上台以來中國佔美國便宜的時代已經結束了，是他促進中美關係發生了重要的變化，是他讓中國急於同美國達成協議，總之他的對華政策很成功。

通篇看特朗普的演講不難發現，特朗普的目的是總結自己的經濟政績，宣傳自己的經濟政績。

彭斯蓬佩奧先後為特朗普站台

這已經不是特朗普政府第一次公開宣揚過去三年來的政績。此前10月24日美國副總統彭斯（Mike Pence）在智庫發表對華政策演講，實際上是特朗普對華成績演講。

彭斯當時談論中美關係的邏輯是，先談過去三年特朗普對中美不公平關係做出了永遠改變（肯定特朗普過去三年的成就）；過去一年來，特朗普採取了大膽而果斷的行動來糾正昔日的失敗政策，壯大美國，追究北京的責任。結果是美國擁有世界歷史上最強大的經濟，也是美國曆史上最強大的經濟。在今後，美國將繼續敦促中國、施壓中國，「繼續尋求從根本上重組我們與中國關係的結構」。彭斯談論未來將對華採取何種行動的前提，是告訴大家特朗普政府已經取得了哪些成績。

蓬佩奧近來經常發表涉華言論。圖為蓬佩奧11月8日在柏林克貝爾基金會（Koerber-Stiftung）發表柏林牆倒塌30周年演講時，提醒德國與美國一道對抗中俄，並再次宣揚中國電信企業華為威脅論。（AP）

有意思的是彭斯當時在演講開始之前並沒有直接切入中美關係，而是先肯定了特朗普政府在敘利亞問題上的作為，為近來備受爭議的特朗普宣布撤軍敘利亞辯白。

10月30日，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在保守派智庫紐約哈德遜研究所發表演講。蓬佩奧的演講邏輯和彭斯如出一轍，他先談特朗普對打擊恐怖主義的重視，是為了凸顯特朗普宣布擊斃「伊斯蘭國」頭目巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）這一重要的成績。在隨後的演講中，蓬佩奧多次提到總統自從上任第一天起就如何如何重視中國問題，總統，特朗普總統，是他演講的高頻詞彙。

無論是蓬佩奧還是彭斯，他們演講的目的都是為了給特朗普助威。從蓬佩奧到彭斯再到特朗普，他們演講目的都是一個，那就是選舉。對特朗普來說目前最重要的任務是選舉，大選季節已經提前到來。一切事務都是圍繞這個指揮棒在進行。

特朗普比以往任何時候都需要穩定中美關係

蓬佩奧和彭斯先後為特朗普的對華政策做宣傳，特朗普親自上陣解說自己在經濟上的政績。歸根結底是因為，中美關係在當今特朗普的選舉中非常重要。對華強硬用得好會成為助選的利器，用得不好會成為各方攻擊特朗普的把柄。特朗普不希望對華政策成為自己競選的一個包袱。

而經濟議題也是特朗普競選的一大軟肋。今年以來全球經濟面臨下行壓力，美國第三季度經濟增速放緩至1.9%，美國第二季度經濟增速修正終值為2%，美國第一季度經濟增速修正終值為3.1%，如果經濟增長情況持續不樂觀，特朗普多次宣揚的經濟增長3%的目標不過是空談。人們不僅會質疑特朗普上台以來的經濟政策，還會對他當選是否能夠提振經濟保持懷疑。雖然美國經濟增長乏力的根源不在特朗普，但在任的特朗普必然要為這一結果埋單。特朗普急於宣揚經濟政績，急於為自己辯白，可見情況不容樂觀。

尤其是在「通烏門」持續發酵的背景下，特朗普急需應對的應該是民主黨人的進攻。外有中美貿易戰會對美國經濟造成一定的影響，內有經濟增長不樂觀。從選情來看，特朗普對於中美達成協議，對於穩定中美關係，是需要的，是迫切的。因此，特朗普在經貿政策演講中並沒有釋放過多的貿易協議有利信息，並不代表談判情況生變。