西班牙試組首個左翼聯盟政府　加泰獨派的戰略角色

西班牙四年來第四次大選周日（11月10日）結束後，各黨分裂比4月時的選舉更嚴重。此前連與左翼「我們可以黨」（Podemos）領袖伊格萊西亞斯（Pablo Iglesias）見面也不願的工人社會黨（PSOE）現任過渡性總理桑切斯（Pedro Sanchez）周二（11月12日）竟作出180度大轉變，宣布與「我們可以黨」組成聯合政府，更與伊格萊西亞斯在鎂美燈下「熱情相擁」。問題是：兩黨議席總和離國會多數尚欠21席。

工人社會黨與「我們可以黨」的合作，可算是匆忙成軍，內閣人事分配也未有公布。不過，選前被桑切斯拒絕加入內閣而導致提前大選的伊格萊西亞斯，料將出任副總理一職。

加泰獨立運動 打破如意算盤

桑切斯在4月大選後，配合5月歐洲議會選舉的民望優勢，以為可以藉再次大選一舉奪得176席的國會多數，或者以接近此數的席位組成穩定的少數派政府。豈料近月加泰羅尼亞獨立運動的重新爆發，激起了西班牙右翼的民族主義情緒，對主張以「溫和」態度處理加泰獨派的桑切斯極其不利：工人社會黨的席位與上次選舉相比下跌了3席，至120席。

相較之下，主張「在加泰仍有暴力示威，必須收回自治權」，甚至「直接將西班牙各個地方政府的管治權收歸中央」的右翼政黨卻獲益甚多：現已明顯右轉的傳統中間偏右政黨人民黨（PP）多取22席，至88席；去年才首次在地方選舉獲得議席的聲音黨（Vox）更多取近一倍議席，由4月時的28席，上升至52席，成為西班牙第三大黨。相反，親市場的中間偏右政黨公民黨（Ciudadanos）則成為最大輸家，議席由57席下跌至10席。

桑切斯（左）與伊格萊西亞斯突然變成盟友，熱情相擁。（路透社）

雖然一向免疫於歐洲右翼政風的西班牙，此次大選後已「趕上潮流」，不過籌組政府的權利仍然在於最大黨工人社會黨手上。後者如果拿好僅餘的手牌，也非無力回天。

地方性小黨成造王者

根據西班牙的體制，總理人選在得到王室提名之後，須獲得國會絕對多數（350席中的至少176席）投下信任票。如果人選未能通過信任投票，第二次投票將在兩天後舉行，而有關人選只須獲得簡單多數（投票支持的人數高於投票反對的人數）支持即可。在此等體制下，配合如今左翼兩大黨合作也不及國會多數的形勢，各個地方政黨將扮演關鍵的造王者角色。

工人社會黨的120席與「我們可以黨」的35席聯手，只有155席，離國會絕對多數尚欠21席。如何與其他政黨達成一個各方都可以接受的條件交易，將決定西班牙會否再次組閣失敗、提前大選。

首先，人民黨為對抗聲音黨的崛起，勢必不會加入政府，而讓後者以第三大黨的地位當上最大反對黨，因此西班牙將不可能見到大聯黨政府的出現。

其次，最後可能加入政府的右翼政黨公民黨，也表明反對工人社會黨與「我們可以黨」合作，認為這種結盟對西班牙人是「災難性」的，更嘲諷：「兩天前桑德斯因為『我們可以黨』而睡不着，今天他們卻決定要同居。」

在此等情況下，工人社會黨與「我們可以黨」必須得到其餘11個在國會擁有議席的政黨甚種程度上的支持。排除加泰獨派政黨後，其餘8黨擁有22席，僅足兩黨通過國會信任投票。然而，除了要巴結的政黨數目太多之外，當中也包括巴斯克民族主義政黨——在此西班牙今天的政治形勢下，實在難以得到這些分離勢力的信任，而不失卻統派選民的支持。

因此，這個自西班牙70年代民主化以來的首個聯盟政府要能組成，只得靠這些小政黨在信任投票失敗後的第二次投票中「暗中配合」，以半棄權、半支持的方式，利用簡單多數決的便利，讓西班牙能夠避免再次提前大選。

加泰獨派機會來了？

其中，手握23席的加泰獨派政黨就成為關鍵。如果這些政黨在國會第二次投票中投反對票而非棄權，工人社會黨與「我們可以黨」根本沒有組成政府的可能。然而，要獲得他們的「棄票」，背後的一些交易與承諾必不可少。

選戰前的桑切斯為免得失統派選民，多次拒絕與加泰自治區主席托拉（Quim Torra）的對話請求。如今選舉結局已定，加上「我們可以黨」一直主張對話解決問題，重啟加泰自治甚至獨立公投對話的承諾，似乎是無可避免。

眼見自己成為了造王者，加泰獨派政黨與民眾也雙管齊下的為自己爭權。首先，由獨派政黨控制的加泰議會周二通過了一項沒有法律約束力的動議，表明「以具體方法行使自決權利」的意願。不過，為免過度挑戰中央政府的權力，議會卻沒有將動議加進官方正式的記錄冊中，為未來各讓一步的可能留下空間。

另一邊廂，加泰的示威者也將堵路活動，擴展至巴斯克地區，似乎是要提醒工人社會黨，加泰與巴斯克的兩幫分離主義勢力，並非沒有互相支持的可能。如果兩方同共進退，桑德斯只有再次無奈提前大選的份兒。

比較2017年加泰政府不顧中央強硬反對，單方面發動獨立公投，更在國會宣布獨立，最後落得慘淡收場，如今的加泰獨派卻似乎真的看到了一個「機會來了」的時刻。雖然前面路途依然遙遠，而且權力對比懸殊，然而如果策略得宜，配合對方勢弱的時機，權力弱者也並非沒有可能在權力遊戲中將自己逐步推近勝利。