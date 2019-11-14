彈劾特朗普成功機率渺茫　民主黨孤注一擲另有所謀

美國民主黨人通過彈劾程序投票後對美國總統特朗普（Donald Trump）的調查進入高速推進階段。

11月13日，美國電視台首次全程直播了眾議院情報委員會對特朗普的彈劾調查聽證會。美國駐烏克蘭代理大使泰勒（Bill Taylor）和美國國務院官員肯特（George Kent）出席聽證會並舉證。美國前駐烏克蘭大使約萬諾維奇（Marie Yovanovitch）也將於11月15日出面舉證。聽證會圍繞特朗普有無「以對烏軍事援助作為交換條件，施壓烏克蘭政府調查政治對手、民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）」。多數共和黨人選擇不看直播，美國總統特朗普（Donald Trump）再次批評這種聽證會是騙局。

這場聽證會的前一天，參議院情報委員會宣布，下週該委員會將舉行5場公開彈劾聽證會，舉證者共有8人，部分已經參加過閉門聽證會，部分也是共和黨所要求出席舉證的人員，但並不包括民主黨總統參選人、前副總統拜登（Joe Biden）。民主黨方面以拜登不屬於彈劾調查的範疇為由絕了共和黨這類要求。

民主黨的政治賭注

一個月內有近15人被傳喚作證，預計聽證人數還有可能增加。民主黨以彈劾聽證的方式公開揭露特朗普政府內政外交弊端，進一步撕裂了黨爭。

從起初的閉門聽證開始，就陸續有很多不利於特朗普的舉證被曝光，均指向特朗普的確尋求和烏克蘭政府達成「交易」，讓後者調查拜登父子。特朗普及其盟友全盤否認，甚至公開批評和抵制民主黨力推的彈劾程序及聽證會安排。一些被傳喚特朗普顧問，也拒絕出席聽證。與此同時，特朗普繼續呼籲共和黨站在自己一邊，團結抵制民主黨人主導的彈劾調查。

+ 5 + 4 + 3

這種彈劾調查的過程，無形中會讓特朗普面臨很大的壓力。這種壓力並不一定是來自被成功彈劾的威脅，因為特朗普深知參議院的共和黨人不會輕易拋棄他。彈劾條款將來即便通過，也就是自己被眾議院成功彈劾，參議院也能確保自己過這一關。

從政治鬥爭的角度或者黨派恩怨的角度來看，民主黨人的首要目標應該讓特朗普被成功彈劾，將其釘在「被彈劾總統」的歷史恥辱柱上。這一點不難，眾議院民主黨人憑藉其多數黨優勢必然會通過彈劾條款。

至於彈劾案最終能否在參議院闖關成功，或者說參議院會否倒戈「判定」特朗普有罪，依法依憲解除總統職權，這應該是次要的，畢竟民主黨也知道共和黨參議員倒戈的可能性很小。民主黨人不會指望參議院「判決」特朗普「有罪」，而是會看重彈劾的整個過程，把特朗普的「罪行」展現給美國選民，讓選民在2020年大選中通過選票做出最終「判決」。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）能夠在特朗普通烏門曝光後改變之前拒絕彈劾的態度，冒着撕裂華府黨爭的風險，甚至壓上2020年民主黨大選選情的賭注，對特朗普展開彈劾調查，說明民主黨的確抓住了特朗普違憲違規的把柄。

2019年11月13日，眾議院舉行彈劾調查公開舉證的同時，美國總統特朗普在白宮接待到訪的土耳其總統埃爾多安。（VCG）

共和黨雖然一味袒護特朗普，甚至從公關層面否定彈劾的合法性。在通烏門曝光前，或者通俄門調查期間，民間對彈劾的認可度並不高，但隨着時間的推移、聽證會證人的舉證，美國整個社會的民意與輿論也在轉變，開始接受彈劾的合法性。

彈劾案也是一種黨派鬥爭的延續，體現三權制衡的機制運作。美國選民已經對這種鬥爭倍感厭煩。民主黨不能高估彈劾案對大選中民主黨選情的正面作用，共和黨也不能低估其對自己黨內選情的負面作用。即便共和黨能在2020年保住白宮控制權，民主黨的一大目標就是退而求其次，爭奪國會兩院的控制權，讓特朗普徹底變為「跛腳鴨」。這樣民主黨人掌控國會權力，會繼續對抗或制衡特朗普政府。

彈劾能否撼動特朗普選民基本盤？

民主黨很有可能將彈劾案當做進一步「否定」特朗普的選舉利器，讓一些關鍵州的選民，尤其是那些3年前對特朗普抱有幻想的選民在2020年大選中改投民主黨總統候選人。

不過，彈劾調查的衝擊力雖大，但不一定能夠衝破或瓦解特朗普選民基本盤。這就要看接下來彈劾過程對「民意」的影響。根據《華盛頓郵報》和美國廣播公司（ABC）公布的最新民調顯示，支持和反對將特朗普彈劾下台的支持人數對半。美國民意依然是2016年選舉以來的嚴重裂化狀態。

另外，整個彈劾案，從眾議院投票到參議院審核，至少要花費三個月的時間。過早結束對明年大選選情的衝擊就會減小。所以，共和黨人也不會一味地阻礙彈劾案的推進。眾議院將來若通過彈劾條款，參議院共和黨人早接手總比晚接手好。這樣可以最大程度減少對共和黨大選選情的負面影響。

不過，影響2020年大選結果的關鍵因素依然是經濟。如果特朗普無法儘早結束關税貿易戰，美國經濟在大選年面臨下行壓力就會加大，加上彈劾案的影響，特朗普連任前景必然會受到影響。所以，現在的特朗普面臨多重壓力，但選舉是第一位的。為了緩解這種壓力，他除了矢口否認一切彈劾指控，必然會將彈劾調查視為對自己和對美國的威脅。而為了應對這種威脅，不排除特朗普又會製造出新的麻煩，或者衍生出新的問題，被民主黨人抓住把柄。