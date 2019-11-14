再斥中國「作弊」：特朗普的強硬只是一場政治秀

就在中美宣布即將達成「第一階段協議」不久後，美國總統特朗普（Donald Trump）又發出了對北京的警告。

11月12日，特朗普在紐約經濟俱樂部就經貿問題發表講話，稱與他上任之前相比，中美經貿關係已經發生重大變化。他還說：「如果不能與北京方面達成休戰協議，美國將大幅提高對中國商品的關税。」

有趣的是，特朗普的上述言論與前一個月時有着明顯不同。此前10月中國副總理兼中國貿易談判代表劉鶴出訪美國。當時，特朗普會見了劉鶴，並對兩國貿易談判十分樂觀，說兩國有望在「三、四或五週內」達成最終協議。

但特朗普才過一個月又對中國發出威脅，再次讓中美貿易談判蒙上了陰雲。

事實上，特朗普的「強硬表態」和反覆無常，在國際外交上已不是新鮮之事。除了對中國，自特朗普上任以來一直在多項問題上他都展現出了類似的「強硬」，其中包括了伊朗和敘利亞的問題。

特朗普的強硬到底是為了什麼？

人生如戲，全靠演技。特朗普的政治套路亦是如此，強硬的姿態只是他政治表演中的一個「工具」。

拿中美貿易談判來說，特朗普一直表現得反覆無常，一陣說要給中國加徵關税，一陣又說中美協議很快達成。比如今年3到4月，中美之間的談判似乎見到了曙光，但在5月突然陷入僵局，特朗普6月6日還對中國發出威脅表示：「我可能再對至少3,000億美元的（中國）商品加徵關税，會在適當的時候實施該措施」。8月1日，他還在Twitter連發四條，宣布將從9月1日起，向價值3,000億美元的中國商品加徵10%關税。

但到了9月，特朗普在Twitter上宣布推遲加徵中國商品關税，給中美緊張的貿易降了温，之後10月還宣布與中國達成了第一階段協議。

除了貿易戰，特朗普在伊朗和敘利亞的問題上也有類似的表現。由於美國推出伊核協議，伊朗政府宣布將突破伊朗核問題全面協議的限制，提高濃縮鈾生產丰度，並與也門胡塞武裝炸燬沙特石油設備有關。對此，特朗普政府多次發推稱：「如果伊朗想打仗，那麼伊朗將迎來正式的終結。永遠不要再威脅美國。」

有意思的是，特朗普在9月16被媒體問到是否希望對伊朗開戰，他卻表示不想對伊朗開展。

對於特朗普來說，強硬或許只是他實現政治目的的一個工具而已。（AP）

在敘利亞問題上，特朗普10月9日給土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）寫了封警告信，試圖勸說對方改變越境打擊庫爾德武裝的想法。在該信中，他一如既往地展現強硬寫道，「不要做一個強硬的人」，並要求埃爾多安「別犯傻」。之後，還警告埃爾多安如若談判不成功會有「災難性後果」。

但才過一個月，特朗普便於11月13日在白宮與埃爾多安舉行了會晤，並對埃爾多安讚揚有加，還稱自己是這位總統的「超級粉絲」，兩人的會面「精彩而富有成效」。

從結果上看，無論是中美貿易問題上，還是敘利亞和伊朗問題上，特朗普都表現出了反覆無常。而他如此表現的背後足以說明特朗普的強硬與意識形態無關，也不是真的想要與相關國家徹底「鬧翻」，而是以此展現自己在國際事務上的「敢為人先」的魄力，為自身的政治利益服務。

說白了，特朗普的「強硬」就是演給美國選民的一出秀。對於特朗普而言，他在各項事務上的「強硬」之言主要服務的對象是美國國內選民，希望用自己在國際上展現的強硬姿態博取國內選民們的支持和信任。無論是他今天說的「若不通過協議就再加關税」，還是他在其他問題上對別國發出的威脅，其最終的目的都是為自己造勢，顯示出自己在各項國際事務上展現出的「氣魄」和「政治正確」。

然而，這場大政治秀，用一次也許會吸引眼球，博得掌聲，但套路用久了，只會讓人產生審美疲勞，更體現出了表演者的「黔驢技窮」。