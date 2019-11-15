脫歐黨與保守黨若即若離　英國大選約翰遜前途未卜

雖然保守黨在民調中仍以近十個百分點領先工黨，不過首相約翰遜的選情仍然險途處處：英格蘭北部水災，約翰遜在大水後六日才到訪，被當地民眾當街責罵其回應「太少也太晚」；他原訂探訪英國西南部一家麵包店的「親民表演」，也因當地民眾示威而被迫取消。

脫歐黨仍想當造王者

周四（11月14日）是英國12月12日提前大選的候選人報名期限。雖然自領「脫歐派正朔」的脫歐黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）抵不住脫歐派金主和政要的壓力（包括遠在大西洋對岸的特朗普），最終決定不在保守黨於2017年大選勝出的317個選區派出候選人，不過卻堅持在工黨控制的脫歐派選區與保守黨競爭。

為將脫歐黨帶進英國主流政壇，本身沒有參選的法拉奇似乎戰意甚濃。（路透社）

法拉奇周四更在Twitter上發放視訊，指保守黨提出以上議院議席的高貴身份換取脫歐黨人退選，而且脫歐黨的候選人更收到數以千計的電話、電郵威脅，要求他們退選。不過，保守黨就聲言絕無其事，重伸「不會與他黨結盟」，卻不排除部份保守黨成員私下與相識的脫歐黨候選人提及退選要求。

根據民調機構YouGov的數字，目前自我認同為脫歐派或留歐派的英國人達86%，而自我認同於任何政黨的人只得68%。如果約翰遜能以保守黨單獨代表脫歐派，其穩勝機會極高。

可是，法拉奇也不是笨蛋——脫歐黨與保守黨分拆脫歐派票源，雖然會使脫歐派整體議席減少，卻有可能造成保守黨必須得到脫歐黨支持才有辦法取得國會穩定多數的局面。這一個當造王者的機會，法拉奇當然無論如何也不會放過。

遇示威而取消訪問後，約翰遜改變行程參訪另一家麵包店。（路透社）

保守黨難衝出英格蘭地區

除了脫歐黨搶票的危機外，保守黨還要面對地域之爭。首先，在統獨民意均分的蘇格蘭，無論是脫歐派還是留歐派的獨立支持者，也將票投蘇格蘭民族黨（SNP），而保守黨最能代表的只有支持脫歐的統一派。雖然約翰遜自稱為「聯合王國的守護者」，又主動攻擊工黨將會毀滅聯合王國，試圖將保守黨標籤為唯一個統派政黨，不過由於溫和派幾乎盡去後的保守黨脫歐旗幟鮮明，難望得到蘇格蘭的留歐統派支持。

其次，在工黨控制六成半議席的威爾斯，雖然保守黨支持度緊追工黨，不過民調顯示威爾斯支持留歐的民意有上升之勢，領先脫歐支持者10%；在此等形勢下，只要工黨與支持直接取消脫歐的自由民主黨（Lib Dem）未見重大分票情況，工黨仍可保住優勢。

有威爾斯政治學者就形容，如果約翰遜未能從工黨手上奪得任何威爾斯議席，那將代表今年聖誕約翰遜將會是英國最新的一位「前首相」。

留歐派分裂的神話？

如今自由民主黨聲勢大振，其黨魁斯溫森（Jo Swinson）堅決不願與工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）作任何形式的合作。此等形勢或將導致留歐派票源的分裂，對保守黨有利，並相對地減少脫歐黨分票的影響。

然而，今天愈來愈少英國選民只忠於一個政黨，因此策略性投票預計比例甚高。根據YouGov在10月30日英國下議院通過提前大選前後的追蹤性民調，工黨的支持度由投票前的21%急升至投票後的27%，而自由民主黨的支持則下跌了2%，打破此前自由民主黨自稱要追過工黨成為第二大黨的聲勢。

選民用嘴巴「投票」已如此有策略性，到了真正投票的時候，相信不少支持自由民主黨的留歐派選民，心知主張二次公投的工黨才有勝算，為達最佳的留歐可能，最後也許會將手中一票投予工黨。

「留歐派相對分裂、脫歐派相對團結」一直是約翰遜選戰的最大優勢。可是，這優勢會否持續到選民劃下決定的那一刻，實在難以預料。

約翰遜日前向媒體表示，雖然保守黨民調大幅領先工黨，他對於選舉結果「仍非志在必得」。這，也許是慣於胡言亂語只求搞笑的約翰遜少見的坦率之言。