埃爾多安訪美發生緊張一幕　特朗普和國會大唱黑臉白臉

美土關係在近期因敘利亞問題一波三折，11月13日，土耳其總統埃爾多安（Recep Erdoğan）終於如約來到美國白宮，和美國總統特朗普（Donald Trump）會晤。

從特朗普和埃爾多安舉行的公開記者會上看，這次會晤出乎意料的風平浪靜，不過在11月14日，雙方在橢圓辦公室舉行的擴大會議細節逐漸浮出水面，埃爾多安訪美最為緊張的局面也曝光出來。

據悉，特朗普在當天邀請了多名美國國會議員共同在橢圓辦公室和埃爾多安會談。土耳其接受了俄羅斯導彈系統S-400、入侵敘利亞並且造成西方一致認為的「人權災難」，對此美國國會兩黨罕見地一致譴責。這些議員與土耳其總統在白宮當面對峙，氣氛可想而知。

最戲劇性的一幕是，埃爾多安在會談中突然拿出平板電腦，給美國議員們播放一段視頻，以證明庫爾德工人黨的確是他口中「恐怖分子」。對此，共和黨參議院格雷厄姆（Linsey Graham）表示這是一個「宣傳灌輸」式的視頻，且對埃爾多安反駁道「你想看看你自己對庫爾德人做了什麼嗎，他們也可以做視頻！」

格雷厄姆表示，當他用「侵略」一詞形容土耳其在敘利亞的行動時，埃爾多安「發瘋」了。而其他在場的議員也表示，面對議員們的譴責，埃爾多安曾試圖向特朗普「求助」，然而特朗普並沒有阻止這些言論。

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特朗普一夜變成埃爾多安的「粉絲」

橢圓辦公室發生的口角，和特朗普與埃爾多安在記者發佈會上的氣氛大相徑庭， 也和特朗普本人在10月對土耳其的態度有了180度的轉彎。

就在上個月，特朗普還曾因敘利亞局勢致信埃爾多安，威脅稱美國可以「摧毀土耳其的經濟」，讓埃爾多安「不要犯傻」，言辭激烈。而幾周之後，特朗普則立即變成埃爾多安這個政治強人的「大粉絲」。當埃爾多安不緊不慢地表示已經將特朗普的「威脅信」當面交還給他，特朗普也並沒反駁。

特朗普在記者會上對埃爾多安在敘利亞的停火表示感謝，並且堅稱敘利亞北部的停火仍在繼續，正像上個月美土達成的停火協議要求的一樣。

不過，美國在敘利亞的盟友庫爾德武裝則不這麼認為。庫爾德武裝一位指揮官馬上在Twitter上進行反駁，稱土耳其軍隊已經對敘利亞塔爾瑪鎮發動了攻擊，導致大量居民流離失所，明顯違反了停火協議。

特朗普對埃爾多安子在反恐和安置難民方面的貢獻也有所誇大。他表示土耳其已經為安置敘利亞難民花費了400多億美元，然而土耳其外長則在後來表示真實數字是130億或者300億。

土耳其對敘利亞北部進行軍事行動，擴大了在該地區的勢力範圍。（VCG）

美國總統對埃爾多安攻擊美國盟友的行為幾乎視而不見，在S400採購問題上也並沒達成一致。唯一的成果是，白宮宣布美土將向達成高達1,000億美元的貿易協議繼續努力，這也是特朗普宣傳的重點。

也就是說，特朗普在閉門會議中任由國會議員們對埃爾多安進行指責，但是自己並不表態，甚至面對記者還讚賞感謝埃爾多安，這背後美國打着怎樣的算盤呢？

「黑臉白臉」對角戲的背後

或許在特朗普這位「商人總統」的眼中，籤成「大單」的目標高於一切，用他看來較小的代價體面地離開敘利亞，甩掉中東的「包袱」，也符合他資產負債表的要求，是他的「勝利」。

但是，美國多次反覆之後突然決定撤出敘利亞，還默許了土耳其對美國盟友庫爾德人的入侵，最終讓土耳其決定停火還是俄土之間的停火協議，這讓美國的中東戰略落到歷史最低點，並且嚴重損害了美國在中東乃至全球盟友的信心。

特朗普雖然用商人眼光做政治交換，但是也忽視不了如此大的國內反彈。同意埃爾多安訪美的行程已經讓一部分國會議員認為不妥，特朗普把議員們邀請到橢圓辦公室，無非是給他們乃至他們代表的公眾一個當面表達的窗口。

對於共和黨議員來講，在「通烏門」、「通俄門」、豔星封口費額等等醜聞上維護特朗普已經具有一定的政治風險，此時他們對埃爾多安當面表示不滿，一方面是做給自己的選民看，另一方面也讓維護總統的工作容易一些。雖然這種與外國領導人的口角除了吸引眼球之外沒有什麼實質作用，也解決不了任何問題，他們也樂意為之。

不過，無論埃爾多安在白宮遭遇了怎樣的尷尬，美國也掩蓋不了土耳其在整個敘利亞局勢上的接連勝利。一番博弈之後，土耳其不僅讓美國撤軍，並且通過軍事行動削弱了庫爾德勢力，還在土敘邊境上獲得了更大的控制權，鞏固了在敘利亞的戰果。而未來敘利亞戰場則徹底由俄土伊三國主導，美國的撤軍幾乎意味着全面出局。

考慮到以上的實際情況，就可知白宮和國會之間「高層白臉，中層黑臉」的配合，不過一場政治秀，最終的目的不過是讓特朗普政府在這場拋棄盟友、極端難堪的撤軍之中，留下更多的顏面，也同時為白宮和共和黨進行政治止損。不過，對於庫爾德人的未來，以及美國在中東的長期利益來說，這些又能改變什麼呢？