首日聽證會全程直播　共和黨反擊的三種策略

針對美國總統特朗普（Donald Trump）的彈劾調查公開聽證會在11月13日進行了全程的直播。在第一日的聽證會上，美國國務院官員肯特（George Kent）和美國駐烏克蘭代理大使泰勒（Bill Taylor）作為證人出席聽證會，在兩人的證詞中，統統都顯示出特朗普用美國對烏克蘭的軍事援助、以及與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymr Zelenskiy）在白宮會面的邀請作為調查民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）之子的交換條件。

據《華爾街日報》報道稱，首日聽證會的證詞與美國媒體之前披露的閉門聽證會證詞相比並沒有多少新內容。即便如此，肯特和泰勒證詞還是讓特朗普陷入了輿論的漩渦。

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回顧彈劾案的經過，從曝出通烏門，到佩洛西啟動彈劾調查，再到公開聽證會，可以看到民主黨對特朗普的攻勢十分猛烈，他們顯然是要藉助彈劾特朗普為2020年的大選造勢，併為黨派爭取更多的優勢。

就目前的形勢來看，由於特朗普不少「盟友」的證詞紛紛顯示出他與澤連斯基之間確實存在着「交易」，民主黨還宣稱已有不少證據顯示特朗普濫用職權為自己謀取政治利益，這讓特朗普處於輿論的下風。共和黨和特朗普也開始為應對彈劾攻勢做出了不少動作。

特朗普否認與澤連斯基（左）之間存在交易。（AFP）

總結來看，彈劾案件發酵至今，特朗普團隊和共和黨的應對策略大致分為三種。

其一，矢口否認。在通烏門爆發初期，除了特朗普7月25日與澤連斯基的電話會議的粗略筆錄之外，並沒有任何直接證據表明特朗普曾施壓澤連斯基調查拜登之子。基於這樣的情況，共和黨和特朗普政府採取了「否認存在交易」的應對方法。共和黨與特朗普的邏輯是，特朗普有理由對所謂拜登之子腐敗問題表示關切，而且烏克蘭沒有感受來自美國方面的壓力。所以在這一階段，特朗普和其政府的高級官員們一直矢口否認「交易」一說。

例如特朗普9月22日稱，他沒有向澤連斯基承諾給予任何好處來換取其對拜登父子進行調查，他們之間不存在任何交易，那是一次熱情友好的交談。還有美國副總統彭斯（Mike Pence）在10月3日表示，特朗普並未施壓烏克蘭總統，雙方並無交易。此外，總統顧問兼特朗普發言人康威（Kellyanne Conway），特朗普首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow），財政部部長姆努欽（Steve Mnuchin）三人的口徑也與特朗普及彭斯一致。

其二，質疑調查程序的合法性及證詞的可信度。按照相關程序，彈劾總統必須通過國會眾議院下屬幾個委員會負責彈劾調查，之後將案件提交至眾議院司法委員會。若認定調查充分，眾議院全院將進行表決，只要有一項彈劾條款獲得簡單多數支持，總統即被彈劾。

值得一提的是，眾議院院長佩洛西（Nancy Pelosi）此前在宣布啟動彈劾調查前並沒有在眾議院進行公開投票通過該項決議，這一紕漏也成為了特朗普和共和黨攻擊的把柄，他們以該調查「違法」、「不符合程序」為由不予配合，抵制該調查。特朗普團隊還直言「這顯然是民主黨對特朗普的政治迫害」。民主黨最終也被逼在眾議院中重新發起該決議的投票。

此外，隨着彈劾調查通過眾議院的投票決議後，共和黨還質疑起了民主黨此前進行的秘密聽證會的可信度（雖然共和黨人亦有參與此等聽證會）。此前民主黨已經舉辦過了秘密聽證會，從目前公開聽證會披露的內容看與此前的秘密聽證會並無多大出入，各位證人都表示特朗普與澤連斯基存在「交易」一事。

共和黨人開始將矛頭指向拜登（右）和他的兒子亨特（左）。（Reuters）

對此共和黨表示批判，認為肯特和泰勒對特朗普與烏克蘭打交道意圖發生誤解，並認為，特朗普對烏克蘭的腐敗問題有着「深刻的、真心的、合理的懷疑」。共和黨議員還在聽證會中質疑兩名證人的證言，並指出匿名舉報者的身份不明。特朗普在13日記者會上也表示，他不記得泰勒提到的對話，並認為這是二手信息。試圖以此壓低泰勒證詞的可信度。

其三，共和黨將矛頭轉向私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）和拜登。在當天的聽證會上，肯特和泰勒的證詞雖然都證明特朗普與澤連斯基有「交易」一事，但他們都把更多的擔憂指向了朱利安尼，他們表示朱利安尼恐怕會破壞了美國和烏克蘭的關係。此前，多位共和黨人也批評在背後讓烏克蘭調查拜登的人是朱利安尼，而不是特朗普。

除了朱利安尼，特朗普團隊還把矛頭轉向了拜登。既然民主黨想要借彈劾調查衝擊特朗普的選情，共和黨和特朗普也藉此調查回擊民主黨的候選人。通烏門的事件本身就是因為特朗普希望烏克蘭調查拜登兒子之事而引發，所以，在彈劾調查啟動後，特朗普等共和黨要員也要求對拜登兒子在烏克蘭和中國的經濟行為加以調查。共和黨議員更是提出了一個他們希望民主黨提供證詞的證人名單，包括拜登的兒子和針對特朗普的那個匿名舉報人。

特朗普和共和黨的舉措顯然是要將拜登拉下水，更用此方式渲染此次彈劾調查是民主黨是對他的政治迫害，並不公正。

綜上來看，從通烏門爆發到彈劾案啟動，共和黨和特朗普政府採取了三種方法對民主黨進行回擊。從效果來看，特朗普政府的應對策略還算起到了不錯的成效。雖然聽證會爆出了不少對特朗普不利的證詞，但直到目前為止民主黨並未給出具有說服力的證據。如若民主黨一直無法拿出彈劾特朗普的「鐵證」，民眾極有可能會對此話題失去耐心和興趣，甚至有可能會相信是民主黨對特朗普「政治抹黑」的行為。

另一方面，即便民主黨的彈劾調查無法成功，但該事件的爆發或多或少對特朗普政治形象也有着不小衝擊，若此事拖延下去對他2020年的大選選情還是有着一定的影響。為了保住自身的政治利益，共和黨和特朗普極有可能會讓該案件在今年了結，這也意味他們極有可能會在未來一個多月中反撲民主黨，大肆渲染該黨對特朗普的政治抹黑，而美國政局極有可能會因此變得更為混亂。