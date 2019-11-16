中美分階段談判首次陷入僵局　美國臨時加入更多要求

中美曾在10月開啟分階段的貿易談判模式。但是，由於雙方在一些彼此關心的議題上分歧不減，第一階段的貿易談判也遇到了僵局。美國甚至不惜將本應該在第二、第三階段談判的議題拿來施壓中國。

中國國務院副總理劉鶴10月訪美后開啟的中美分階段貿易談判，算是兩國貿易戰「休戰」。但是，由於美國拒絕取消已經執行的對華關税，這種休戰實際上僅僅是避免貿易戰進一步升級。中國商務部新聞發言人高峰11月14日提到，貿易戰由加徵關税而起，也應由取消加徵關税而止，這是雙方達成協議的重要條件。如果雙方達成第一階段協議，關税取消的幅度應充分體現第一階段協議的重要性，而其重要性應該由雙方共同估量。雙方正在就此進行深入討論。

10月11日特朗普和劉鶴會面談及最多的話題就是農業購買協議。（VCG）

他還提到，取消加徵關税，符合生產者和消費者的利益，符合中美兩國利益，也符合世界利益，是雙方而不是單方的利益所在。高峰這番表態的前兩天，也就是11月12日，美國總統特朗普（Donald Trump）在紐約經濟俱樂部發表演講時提到，如果中國不和美國達成協議，美國將大幅增加對華關税。特朗普所指的就是美國計劃於12月15日對1,500多億中國商品加徵15%的關税。

高峰之前提到中美已經同意在第一階段協議達成後同步等比取消已經加徵的關税。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）11月7日對此也進行了確認，稱如果第一階段協議能夠達成，的確會有關税協議和一些讓步。但是，在國會對華強硬派的質疑聲中，特朗普之後否認已經和中國達成這種安排。

特朗普和習近平大阪會晤後再次會晤並簽署協議的計劃暫時落空。（Reuters）

根據美國媒體《華爾街日報》、彭博社和美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）等媒體11月13日報道，美國正嘗試讓中國在知識產權盜竊和強迫性技術轉讓等問題領域做出更大讓步。「大」到什麼程度，則是美國說了算。美國滿意之後，才會同意中國的同步等比取消關税的要求。但是，中國對此比較猶豫，而且拒絕就購買美國農產品做出具體量化承諾。也就是說，美國已經開始質疑中國是否會兑現向美國購買500億農產品這一承諾。

中國購買500億美元美國農產品是第一階段協議的內容。第一階段也涉及部分知識產權的談判，但不是核心部分的談判。強制性技術轉讓和產權保護以及中國產業政策等問題，則是第二階段或第三階段貿易談判的重點。第一階段有關匯率透明度、市場準入和金融市場開放等內容，雙方很容易達成，這些都是比較「小」的協議內容。

但是，中國如果堅持美國同步等比取消關税，美國則臨時加碼，期待更多讓步，甚至不惜將一些本該在第一階段協議簽署後再討論的問題拿出來施壓中方。美國可能經過評估認為，要想答應中國同步等比取消關税，就應該讓中國做出足夠大、足夠多的讓步。而一些英國媒體則分析認為，中國方面拒絕讓步的姿態明顯是一種拖延戰術，也就是將簽署最終貿易協議的時間推後。

其實，中國也展現了一些誠意。比如，高峰14日表態的同一天，中國海關總署和農業農村部聯合發佈公告，解除美國禽肉進口限制。這是中國商務部10月份做出的口頭承諾，至今才通過通告方式確認。看來，一切承諾的落實都需要一定的時間。對此，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和農業部長柏杜（Sonny Perdue）發佈聲明，稱中國此舉可以讓美國對華禽肉年出口額達到10億美元。

看來，分階段貿易談判也面臨一些挑戰，之前十多輪談判的問題再次出現。但這種分階段或分步走的談判策略是兩國打破僵局、談有所成的權宜之計，也是當前最佳選項。分析認為，美國國內已經低看第一階段協議，認為他只是特朗普本人看重的一個政治協議，目的就是讓中國大量購買美國農產品，以滿足其農業州選民。而第二、第三階段談判所涉及的一些核心問題，才是國會以及美國貿易團隊鷹派真正關心的議題。所以，美國一旦將一些核心訴求提前或者臨時加價，第一階段協議的談判必然會顯得很拖泥帶水。