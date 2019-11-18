中美第一階段協議不是北京的權宜之計

中美正在就第一階段協議進行最後的磋商，這是中美兩國都承認並且確認的事實。這一次不再是美國方面官宣而中國方面閉口不談。中國商務部官方網站11月17日的通告顯示，中國副總理劉鶴同美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）11月16日通話，雙方圍繞第一階段協議的各自核心關切進行了建設性的討論，並將繼續保持密切交流。

中國官方的話語語境裏出現了「第一階段協議」字眼。

事實上，劉鶴10月訪美后美方率先宣布雙方達成了實質性的第一階段協議。中方對美方公布的消息並沒有以往的「各表」，而是積極進行了確認。

中國外交部發言人耿爽10月15日曾稱，「美方說的是實際情況，和我們了解的情況是一致的。雙方在達成經貿協議問題上也是一致的，沒有差別。這份經貿協議將具有非常重要的意義，對中國、美國和世界都有利，對經貿與和平也都有利」。劉鶴10月19日在2019世界VR產業大會開幕式講話時也曾表示，新一輪中美經貿磋商取得實質性進展，為簽署階段性協議奠定了重要基礎。

此前特朗普（Donald Trump）曾經多次指責中國拖延，並說北京希望和下一任總統達成協議。而從現在北京在第一階段協議上的表態來看，北京還是希望同特朗普政府達成協議的。

中美貿易談判近來取得重大進展，圖為10月訪美期間，劉鶴（右）同姆努欽握手。（AP）

中國駐英國大使劉曉明11月14日在出席「法國巴黎銀行全球市場大會」並發表主旨演講後，接受了美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）記者的採訪。在回答關於「貿易戰將與選戰交織在一起，中國是否持觀望立場，等着與下一屆美國總統再談」的提問時，劉曉明說，我認為中方不會觀望，這不是我們的立場。我們希望儘快達成協議，但是「一個巴掌拍不響」，需要雙方共同作出努力。在這次採訪中，劉曉明還稱，「我希望第一階段協議能儘快順利達成，以便能夠進入第二、第三階段」。

美國商務部部長羅斯（Wilbur Ross）11月15日說，美中貿易談判非常富有建設性，有可能不用特朗普和習近平本人親自到場，最後敲定協議文本。他並開玩笑說，白宮希望堅持原來的時間表，他希望就在白宮二樓他的辦公室簽署協議。因為自己「不喜歡出差」。 中國官員透露：北京志在達成協定。

無論是中方官員還是美方反饋的信息都顯示，北京對於第一階段協議的態度不同以往，是積極的。

特朗普將中美第一階段協議視為助選利器。（AP）

雖然特朗普政府已經進入選舉狀態，特朗普多次宣揚對華政策的成功，本身也是為選舉服務的。中美第一階段協議是特朗普退而求其次能夠為自己爭取的外交成果。但於北京而言，第一階段協議並不是一個退而求其次也可以接受的短期成果。

特朗普連任與否，中美都要打交道，美國進入政治季節，美國的外交可能已經進入幾乎沒什麼特別進展的殭屍狀態，但是中美關係並不能等待。

中美之間既有長遠的議程，也有中期議程，還有短期議程。中美之間深層次的經貿問題談判並非一朝一夕可以解決，這是中遠期問題。中美關係平穩發展也是長期的任務。但是已經加徵的關税是客觀存在的現實問題，這些對中美關係的影響並不能等下一任總統來解決，早解決早好。特朗普任內對中美關係造成的負面影響需要儘量同特朗普政府解決。如果能夠在選舉這個適當的時期，同特朗普政府將中美糾紛管控在一定的範圍內，不失為一個好的選擇。

美國領導人將當選視作有所作為的前提和時限，但這並不是中國領導人看待問題的思路。對成功管控中美關係來說「功成不必在我」，但對於解決中美現實問題來說「功成必然有我」。