後恐襲時代　斯里蘭卡親中派「繼承家業」當選總統

斯里蘭卡昨日宣佈總統大選結果，前任國防部長，立場親中的戈塔巴雅•拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）以52.25%得票率，戰勝「親印度」的國會多數黨統一國民黨候選人普雷馬達薩（Ranasinghe Premadasa）。

斯里蘭卡今年4月發生連環恐怖襲擊，共造成253人死亡，超過500人受傷，震驚國民；而對安全的渴望今次亦助推曾鐵腕應對泰米爾人的拉賈帕克薩以巨大優勢勝選。但由於斯里蘭卡施行雙首長制，拉賈帕克薩及其盟友還需在明年國會選舉中獲勝，方可完全掌握政權。

根據斯里蘭卡選舉委員會公佈結果，70歲的拉賈帕克薩今次獲得總票數52.5%的690萬票，而其對手普雷馬達薩僅獲42%選票, 相比上次選舉5%的票數拉開不少差距。戈塔巴雅•拉賈帕克薩,亦是斯里蘭卡前總統馬欣達拉賈帕克薩(Mahinda rajapaksa)的胞弟，兩人政治立場十分接近。在馬欣達擔任總統的10年內，拉賈帕克薩居國防部長要職，同時任參謀總長馮薩卡（Sarath Fonseka）一同主導了針對泰米爾猛虎組織的剿滅戰。

拉賈帕克薩的支持者，在街上慶祝拉賈帕克薩勝選。（Reuters）

保守派勢力回潮

以拉賈帕克薩家族為代表的的民族主義勢力，本世紀初起便主導斯里蘭卡政壇。2005年總統大選時，馬欣達以50.29%得票率擊敗現任總理，隸屬自由派的統一國民陣線（UNP）領袖維克勒馬欣哈（Ranil Wickremasinghe），並在2010年連任。2015年時，馬欣達政府的環境部長西里塞納（Maithripala Sirisena）出走，挑戰馬欣達並獲得UNP背書。以微弱優勢勝選後，西里塞納亦投桃報李，同UNP組成聯合政府，並任命維克勒馬欣哈為首相，主管內政事務。

不過，西里塞納同維克勒馬欣哈執政理念始終有異。內政問題上，前者主張強硬對待國內宗教團體及泰米爾人，後者則傾向懷柔政策；經濟問題上，西里塞納立場偏左而後者偏向自由派；對外關係上，西里塞納被認為「親北京」，而維克勒馬欣哈則主張強化同新德里關係。2018年，兩派矛盾終於爆發，西里塞納發起「內部政變」免去維克勒馬欣哈總理一職，並任命馬欣達為新總理。雖然最高法院最終裁決違憲，但政府實質分裂已不可避免。

總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）（圖中著灰色西裝）同總統西里塞納（Maithripala Sirisena）（圖中最右）（路透社）

這樣的分裂在今年4月恐襲事件中鑄成大錯。披露的情報顯示，斯里蘭卡當局早就從印度、美國的情報管道得到策劃襲擊的「全國認主學大會組織」準備施襲的消失，但由於總統領導的軍隊和情報部門，及總理領導的警察部門各自為政，最終錯失阻止機會。即使是襲擊爆發後，府院間仍扯皮不斷：維克勒馬辛哈指控總統「不允許他接觸安全簡報」；西里塞納則回擊稱維克勒馬辛哈拒不配合國安部門工作。

糟糕的「危機處理」令二人當時皆失去民心。自由派的UNP只得找來前總統拉納辛哈·普雷馬達薩（Ranasinghe Premadasa）之子，房屋建設和文化部長，普雷馬達薩應戰。相反，在保守派的斯里蘭卡自由聯盟（UPFA）一方，拉賈帕克斯早在4月便已宣佈參選，並以「重建情報機構，強力應對極端組織」為主要政綱，大打安全牌。由於他的哥哥馬欣達同西里塞納又曾是大選對手，拉賈帕克薩亦得以同西里塞納切割，成功爭取民意，延續保守派及其家族香火。

今年四月的連環恐怖襲擊造成斯里蘭卡大量平民傷亡。（AP）

「鐵腕治國」或加深族群隔閡

除了在選前表態「重建安全機構」，拉賈帕克薩的過往經歷亦同「鐵腕」一詞緊密相連。擔任國防部長期間，它曾多次對泰米爾組織曾出沒的地區發起「圍剿」，涉嫌殺害為武裝分子提供幫助的平民。在斯里蘭卡300萬泰米爾人中，共有4萬人因此死亡或失蹤，而拉賈帕克薩家族亦被外界質疑涉嫌戰爭罪行。今年10月，拉賈帕克薩更在記者會上表示，一旦當選總統將中止對內戰時期「侵犯人權」行為調查，引發國內泰米爾社群，和大量泰米爾人居住的印度不滿。

事實上，拉賈帕克薩今次在北部泰米爾聚居區得票率不超過5%，選票大部分還來自移居當地的僧伽羅人，頗顯斯里蘭卡國內族群衝突之嚴重。不過，受制於斯里蘭卡主流民族僧伽羅人怒氣的，還有佔人口9.7%的穆斯林群體。由於4月恐襲由極端伊斯蘭組織發起，近月斯里蘭卡國內穆斯林已頻受排查甚至騷擾；根據聯合國難民署今年5月的報告，亦有來自巴基斯坦及羅興亞地區難民被本地人攻擊或驅逐出社區。若拉賈帕克斯順應民粹潮流「擴大反恐力度」，也可能造成新一輪族群衝突。