中國輕軌即將在河內突圍　越南嘗試克服尷尬新常態

到當地時間11月18日前後，由中國承建的河內城市輕軌2A線（又稱吉靈河東線）即將首次在越方人員操作下完成最新一輪長達20天的「商業試運行」。

對從2018年9月就坐等輕軌最新動向的河內各界民眾來說，這次「試運行」較之以往有些與眾不同，因為和輕軌相關的各種新聞竟在此期間偃旗息鼓了半個月。到當地時間11月17日，來自《前鋒報》、《越南快報》等越南主流媒體的聲音就滿足了外界的更多期待。

據報道顯示，河內市人民委員會（即河內市政府）主席阮德忠已在15日發表講話，稱河內市政府正與中國總承包商全面合作，計劃在2019年12月內儘快完成輕軌運營的各項事宜。至此，中、越各界人士漫長的等待終於走到了盡頭。這也意味着河內方面已在艱難地摸索中找到了一些克服社會轉型期「新常態」的有效手段。

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越方解決輕軌2A線的手段可能沒什麼新花樣。它的進展仍與越南高層的直接過問與施壓有關，力度越大，效果就越好。這種簡單粗暴的手段在即將迎接「革新開放2.0」、「工業4.0」的越南更顯出了某種「實幹興邦」的意味。

目前，越南總理阮春福已在9月30日和10月30日兩次就河內輕軌2A線發表指示，兩次指示都對越方各部委產生了積極的刺激效果。

在阮春福第一次親自宣布督辦並逼問輕軌事務後，越南交通運輸部就一反此前推卸責任的態度，轉而認錯，並承諾要在2019年內完成輕軌通車計劃。這種態度的轉寰也促使河內方面時刻施壓，推動進展。

面對高層的直接壓力，此前一度互相攻訐的河內市政府、越南交通運輸部的官員在10月間與委派的第三方法國專家一起戴上安全帽，登上輕軌列車，開始實地評估、測量相關數據。這一局面較之越方此前推說「中國總承包商未能提供相關數據，導致第三方檢測專家無法得出結論」的藉口，就顯出了鮮明的諷刺意味。

事實上，越南朝野已經有不少人開始懷疑越南交通運輸部因「數據不完整」而故意拖延評估進程的動機。

也就在10月下旬，越南交通專家阮春水（音）博士在接受越南之聲電台採訪時指出，輕軌鐵路的實際參數「缺失」是不可理喻的，即便是運用現代科技設備進行測量與評估，也只需半個月到一個月的時間，因此，越方長達一年的拖延必有隱情。

很快，這種質疑的情緒又折射到了阮春福身上，而他在10月30日發表的「要徹查輕軌延期風波背後的違法行為」的第二次講話又進一步加速了河內輕軌2A線運營的進度。

河內急於向任何國家展示自己鋭意改革的一面，譬如在2019年2月的「特金會」期間，越方雖明知朝鮮不太可能產生興趣，但他仍堅持向朝方及隨行的各國記者展示其「國產」越捷（Vinfast）汽車的生產基地。河內輕軌懸而未決的動向因此就令越共高層大為不快。（美聯社）

在10月30日當天，越方不僅宣布參與評測的法國專家已經使用相當於中國GB/T21526-2008標準的歐盟EN50126標準來評測城鐵輕軌的可靠性，接受中國標準培訓的河內城鐵公司還開始了在全越南員工班底下展開的第一次商業試運行。到11月15日，外界就聽到了阮德忠有關「年內正式運營」的最新表態。

當然，越方在加速解決河內輕軌問題的進程中仍會遇到新的問題，譬如也就在11月15日，阮德忠在河內市還劍區的「選民代表會」上談及了輕軌項目由於進度拖延，累計已造成280名員工辭職的困境。但這280人並不包括司機、調度、控制等核心崗位，因此這一問題相對於輕軌項目的最新進展，其影響已可以忽略不計。

有分析認為，越南此前多年來因分權、改制與政企分離導致國內政治效能不高、管控能力出現空腔。河內方面自「十二大」後也一直努力嘗試整頓政治紀律與政治規矩。從這裏看去，河內輕軌項目的拖延、調整與加速似乎也就成了越南近年來整頓全國貪腐、懶政的一大縮影。而越方高層「救火隊」的干預進程，亦將成為外界解讀越南政情的重要線索。