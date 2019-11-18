日本Yahoo與LINE合併背後　是什麼讓軟銀看上Naver？

LINE宣布和日本Yahoo合併，成為了今天科網的最大新聞。兩間公司背後分別代表了韓國與日本的科網巨企，是什麼促成了兩者的合併？兩者的合併又將意味着什麼？

Z Holdings主席川邊健太郎與LINE主席出澤剛出席共同記者會，發表合併消息。（Getty Images）

日本Yahoo經營公司Z Holdings在11月18日宣布，與韓國Naver旗下的LINE達成共識，雙方基本同意合併。預計雙方會在12月簽署協議，在2020年10月完成合併。

日本Yahoo與LINE在日本流行

雖然Yahoo作為搜尋器在世界逐漸被Google取代，但在日本Yahoo依然是用戶最常使用的入口網站。不過日本Yahoo與國際Yahoo不同，日本Yahoo最大的股東是軟銀（Softbank）集團。

至於LINE則是韓國最大入口網站Naver旗下的子公司。但即使是韓國產品，LINE實質落戶日本，且在日本大受歡迎：LINE目前在日本擁有8000多萬名活躍用戶，也就是說若香港人幾乎只用Whatsapp，那日本人就幾乎只用LINE。

不過單純通訊沒法創造收入，因此LINE不只經營通訊軟件，還涉足流動支付LINE PAY項目、遊戲產業LINE Games、還有人工智能開發等。LINE與日本Yahoo合併，可讓日本Yahoo補足通訊軟件事業的不足，讓早已囊括搜尋引擎、新聞媒體、電子書籍、以至酒店搜尋服務的日本Yahoo事業更為完整。

LINE為於沙田的主題店。（資料圖片）

LINE有龐大用戶但陷赤字

LINE之所以願意合併，更現實的是資金問題。實際LINE雖然擁有相當龐大的用戶，但公司的財務表現並不理想。特別在LINE Pay推出後，投資和宣傳得不到理想回報，LINE在2019年第三季營業收益為57億日圓（約4億港元）赤字。

Naver在2018年銷售總額為5.5萬億韓圜（約370億港元），LINE佔了當中近四成，LINE的表現不濟成為Naver的累贅。當然Naver不可能放棄這個伴隨Naver成長且擁有莫大影響力的產品，外界認為Naver願意讓Softbank注資LINE，是要把LINE救活，並借日本Yahoo的業務輔助重上軌道。

Z Holdings背後主公司，Softbank背後的創辦人兼社長孫正義。（Getty Images）

Softbank拓展業務的野心

另一方面，Softbank願意投資LINE，除了上述讓日本Yahoo業務更為完整外，還有兩層重要意義。第一是讓Yahoo重返年輕人市場，日本《東洋經濟》點出日本Yahoo的用戶平均年齡是40至50歲，LINE卻深受年輕人歡迎。因此有指日本Yahoo與LINE聯合起來，將能創造擁有1億用戶的新市場。

第二是讓日本Yahoo進一步脫離「Yahoo品牌」，實際當初Softbank成立Z Holdings作為經營Yahoo母公司時，多少顯露出其不願依附老品牌的意思。特別看着Z Holdings近年收購的公司，如ASKUL（文具用品店）、一休（酒店預約網）、ZOZO（時裝店）等，就能看出其拓展事業的野心。

因LINE的用戶主要集中在日本及台灣，要說明Softbank透過投資LINE創造拓展亞洲市場條件似乎並不合適。但LINE在接收Softbank的資本後會如何發展，Softbank的下一個收購目標會是誰，卻叫人拭目以待。