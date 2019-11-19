劉鶴通話萊特希澤　參與人員從無到有再到無說明什麼？

美國商務部11月18日發佈公告，宣布發佈90天延期許可，允許美國企業繼續與中國華為技術有限公司進行業務往來。這是美國政府自今年5月把華為列入管制黑名單以來，第三次宣布「豁免」華為。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）11月15日接受福克斯商業新聞（Fox Business）採訪時提到，美中達成貿易協議的可能性「非常高」 。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）11月15日說第一階段貿易協議可能先由兩國部長簽署，之後再由兩國元首舉行一次簽署儀式。

美國方面傳出的種種信息顯示，無論是深受中美關係影響的華為事件，還是中美貿易談判，都進展順利。

但是中國方面傳遞出的信號似乎非常微妙。

劉鶴（右）10月訪美時同萊特希澤（左）相談甚歡。（路透社）

11月16日，中國副總理劉鶴同美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）通話。中國商務部官方網站11月17日發佈了通話通稿。通稿稱「雙方圍繞第一階段協議的各自核心關切進行了建設性的討論，並將繼續保持密切交流。」和7月以來中國官方公布的中美代表通話通稿相比，此次通稿並未羅列參加通話的其他官員名字。

此前中美貿易談判牽頭人曾於11月1日、10月25日、9月5日、8月13日、7月18日、7月9日通話，中國官方發佈的通話通稿幾乎都有中國商務部部長鐘山或者中國人民銀行行長易綱令人參與通話的表述。

而中國官方發佈的劉鶴同萊特希澤、姆努欽通話通稿也並非一直都羅列其他參與通話的人員名單，2019年6月24日、2018年12月11日劉鶴同萊特希特、姆努欽通話，中國此後發佈官方通稿並未羅列其他的參與人員。鐘山、易綱等人出現在中美談判代表的通話通稿中，是在今年7月之後。

可以說，在中國官方通稿中，劉鶴同美方代表的通話參與人員經歷了從無到有再到無的變化。

這說明什麼？

分析人士認為，最開始劉鶴同美國代表的通話沒有其他高層官員的加入，原因是在北京的進程中，中美之間的談判處於完全探口風蒐集問題階段，在這個階段北京誘敵深入，讓美方將所有要解決的問題都提了出來。在美方以為要達成協議的時候，以今年5月中國反饋給美方一百多頁的意見開始，談判才進入真正的具體問題的拉鋸和談判。

7月上海談判以來，鐘山、易綱等具體部門的人員加入通話或者談判，這說明中美就協議中一些涉及具體部門的技術性細節進行了密集磋商。

現在參與人員並未出現在劉鶴同美方代表的通話通稿中，可能說明第一階段協議的共時性技術磋商已經談判完成，目前的分歧是政治性的分歧，需要雙方貿易代表甚至是更高層領導人定奪。

中方近來屢次提出必須分階段等比率取消關税，特朗普擔憂取消關税會成為民主黨政治攻擊的藉口。

同樣中國對在協議文本中加入具體採購數字的承諾持謹慎態度。北京需要避免達成一項看起來對美國要比對中國更有利的協議。並且如果美國違反協議，中國需要停止購買，而如果具體數字寫入協議，屆時中國停止採購就相當於違背協議。這些都是艱難的政治談判。

現在圍繞第一階段協議的談判已經不是具體共識層面的分歧，而是第一階段協議中難以啃下的政治性分歧。即便第一階段協議不是全面協議，其所涉及的政治成分相對較少，但作為一個意在平息兩國政治風波的貿易協議，所涉及的政治性問題仍然需要面對。另外一個值得注意的細節是中方公布的11月16日通話通稿，沒有使用「進展」這一表述，僅說交換了意見。尤可見中美之間圍繞第一階段協議的拉鋸非常激烈。