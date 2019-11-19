美國延長華為臨時許可證　華盛頓拿什麼說服五眼聯盟？

美國商務部11月18日宣布了針對華為的90天許可延期，允許美國企業繼續與華為進行業務往來。而就在美國給予華為新的臨時許可證的同時，華盛頓還在不斷向五眼聯盟的其他成員國施壓，禁用華為。

據俄羅斯衛星通訊社11月16日報道，澳洲和美國是「五眼聯盟」中唯一決定完全禁止華為設備的國家，其它參與國加拿大、英國、新西蘭暫時還未做出決定。目前，美國仍然在施壓，警告其他成員國如果不排除華為設備，將停止與該國交換敏感偵查信息，不管他們是多麼近的戰略盟國。 其中，加拿大情偵部門針對華為公司無法達成共識，爭吵不休。

加拿大通訊安全中心認為為保障信息安全，對中國設備進行仔細檢查就可以了，把原產地作為是否放棄的原則，除物質損失和時間消耗外，不會給國家帶來什麼。而加拿大兩家大型移動運營商Bell和Telus也並不想完全放棄華為，因為這需要花掉很多資金。

從加拿大的情況看，五眼聯盟的成員國目前面臨着一個艱難選擇：繼續緊跟美國「大哥」封殺華為，還是從實際出發，以自己的利益為重。

要知道，伴隨着第四次工業革命的到來， 第五代通訊技術（5G）目前已經成為了此次革命的重要競爭技術之一。外界也一直認為，「得5G者得天下」，各個國家為了搶佔這一先機各顯神通、相互競爭。就目前的情況看，中國和韓國在這一科技上的佈局處於領先的狀態，中國已經部署了約35萬個支持5G的基站，大約是美國的近10倍，美國已經在5G科技上落後於中國。

這樣的結論即便是美國政府和業內人士也不得不承認。美國無線行業組織CTIA總裁兼首席執行官（CEO）貝克（Meredith Attwell Baker）今年4月警告稱「美國不會再有第二次機會贏得全球5G大戰，美國在5G網絡的準備工作上已經落後於中國和韓國。」

在這樣的形勢下，五眼聯盟成員國若封殺和放棄華為，他們要面對的並不僅是損失一些經濟利益，還有在5G領域處於落後狀態的危機。尤其是其他國家看到了與中國在5G技術有着較大的合作空間之下。目前，中工信部與中國三大運營商（中國移動、中國聯通和中國電信）已經舉行了5G商用啟動儀式，這也標誌中國5G正式商用。

據路透社報道，全球移動通信系統協會GSMA智庫發佈研究指出，至2025年，中國預計將會有6億5G用戶，在絕對數量上領先全球。而由中國舉辦的首屆「世界5G大會」也將於2019年11月20日至11月23日在北京經濟技術開發區舉辦。

孟晚舟事件讓加拿大和中國的關係一度處於緊張狀態。（AP）

中國既在5G技術上取得領先，又是有着較大的市場，這對世界各國來說都是科技變革和經濟合作的合適夥伴。與中國相比，美國呼籲拒絕華為的同時又無法為各國的5G技術發展提供保障，在這樣的情況下美國很難說服其他國家。畢竟5G技術的發展關乎的並不是經濟上的蠅頭小利，更不是以「危害國家安全」的藉口能夠一言蔽之的，而是一個國家科技的發展和轉型，關乎着國家的發展和利益，盟友關係在這些問題之上就顯得十分脆弱，這就是加拿大、英國和新西蘭無法下定決心跟隨美國的重要原因。

而今，五眼聯盟以外的美國盟友已經逐個做出自己更有利的考量。而對五眼聯盟這四個與美國還有緊密情報合作的國家而言，在目睹了美國近幾年來混亂的外交政策，乃至對盟友說拋棄即拋棄的情況時，也難免有了更多猶豫。例如此前華為首席財務官孟晚舟在加大拿被捕的案件，加拿大本是應美國要求逮捕孟晚舟，卻因此導致中加關係出現了緊張，不僅如此，在中國向加拿大施壓的時候，美國根本沒理會和給予幫助，只能自己承受後果。如此吃力不討好的角色，加拿大與其他五眼聯盟的成員國自然不想重蹈覆轍。