首次會晤美國新訪長　中國防長為何提及「台獨事變」

11月18日，中國國務委員兼國防部長魏鳳和與美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）在泰國曼谷舉行了會晤。這是埃斯珀接任防長後與中國防長首次會晤。中國國防部新聞發言人吳謙在曼谷舉行的媒體吹風會上表示，此次會晤是積極的、富有建設性的。兩國防長就中美兩國兩軍關係以及共同關心的國際和地區熱點問題交換了意見，達成了一些共識。其中包括了台灣問題。

對於台灣問題，魏鳳和強調中方始終致力於以和平方式解決台灣問題，但決不容忍發生重大「台獨」事變，中方要求美方慎重妥善處理台灣問題，不要給台海局勢增加新的不穩定因素。

魏鳳和提及「台獨」事變

每當台海關係出現緊張，美方對台灣的台獨言論或領導人給予支持時，中國政府總是會對美台發出警告。例如在台灣時任總統陳水扁執政時期，他經常提議「以台灣的名義、以新會員國的身份申請加入聯合國」和「入聯公投」，發表制定「台獨」時間表等言論，而在當時，美國也曾給予了一定「支持」，這讓中國大陸十分憤怒。

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中國國務院當時的台灣事務辦公室副主任王在希在2004年表示，我們絕不允許任何人以任何方式把台灣從中國分割出去。絕對不會容忍「台獨」。「台獨」就沒有和平，分裂就沒有穩定。如果「台獨」分裂勢力鋌而走險，膽敢製造「台獨」重大事變，中國人民將不惜一切代價，堅決粉碎「台獨」分裂圖謀。而在當時曾對陳水扁提供「幫助」的美國也被中國政府進行了嚴厲的警告。

此次魏鳳和的警告極可能與美國近期在台灣問題上的動作有關。

台灣2020年大選已經進入倒計時，作為下一屆大選候選人之一的台灣總統蔡英文，為拉取選票不斷發表「台獨」言論，公開宣稱「台灣是一個主權國家」，指責中國大陸介入台灣選舉破壞民主。

蔡英文的言論導致台海關係緊張。與此同時，美國在台海問題上也動作不斷。

首先是國會。9月，美國參議院外交關係委員會通過「台北法案」，隨後幾名眾議院議員在10月18日發佈Twitter，稱他們共同提出「台灣友邦國際保護暨強化倡議法案」，「旨在強化台灣的國際地位」，並應對來自中國大陸的壓力。該法案也於10月30日在聯邦眾議院外交委員會以口頭表決方式無異議通過，其內容與參議院的大致相同，主要包含三個方面：要求美國行政部門支持台灣參與國際事務；支持對台灣的「外交承認」並加強非官方交流；推動美國與台當局間的自由貿易談判（FTA）。

中國外交部認為這個法案嚴重違反了「一個中國」原則和中美三個聯合公報的規定，嚴重違反了國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。

其次是軍事。 美國海軍聖安東尼奧級海陸兩棲船塢登陸艦8月23日通過台灣海峽，這是美國軍艦今年以來第7次通過台灣海峽。此外，美國7月8日正式批准對台軍售案，該售案價值約22.2億美元，其中包含108輛「M1A2艾布蘭戰車」與相關設備及支援，以及總額達2.23億美元的「可攜式刺針防空導彈」。中國外交部8月21日表示，美對台軍售嚴重違反「一中」原則，造成的一切後果須完全由美方承擔。

美國總是指責中國大陸干涉台灣選舉，美國近來頻繁在台灣問題上發聲，並派軍艦闖入台灣海峽，實際上也是一種干涉。

基於此，中方對美國的行為自然也需要有所表態。魏鳳和此次對美國發出的警告很大可能便是遵循這種思路，是給予美國的警告，不要在台灣大選期間，介入台海問題觸碰中國在台灣問題的紅線。