【人權法案】白宮再將中美談判與香港捆綁　中方終極警告的含義

美國參議院11月19日通過《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），副總統彭斯（Mike Pence）同日表示，假如香港的示威演變成暴力對待，華府難以與中國簽定貿易協議。 一面是動蕩的香港局勢，一面是依舊存在變數的中美貿易談判，二者再度被美國官方的話語中捆綁在了一起。

對此，中國全國人大外事委員會、全國政協外事委員會、國務院港澳辦、香港中聯辦、外交部相繼表態，批評美方「在人權和民主問題上的極端虛偽、赤裸裸的雙重標準以及反中亂港的險惡用心」，並且「正告」、「奉勸」、「警告」美方，「如果美方一意孤行，中方必將採取有力措施予以堅決反制」。外交部駐港公署負責人亦額外「敦促美方懸崖勒馬，否則必將自食惡果，勿謂言之不預也！」人民日報則以《勿謂言之不預也！》為題，對這些言論進行整理後發佈。

要知道，「勿謂言之不預」在中國官方語境裏是極高級別的警告，意思便是「再不住手必將採取有力反制措施」。現在中國幾大機構同時回應，重視程度可見一斑。

美國無法不無視中方警告

可是，中方怎麼講是一回事，美方如何反應又是另一回事。

全國人大外事委：香港是中國的香港，任何外部勢力不得干涉。（視覺中國）

在推動《香港人權與民主法案》一事上，美方決策者即使聽得懂中方的「終極警告」，也未必覺得有所謂。「我沒必要聽你在說什麼，我只知道我有必要說我自己需要說的話」——對不少諸如副總統彭斯、參議員盧比奧（Marco Rubio）等美國官員而言，這應該是他們的心裏話。而重點就在於「需要」二字。

毫無疑問，美國官員數月來圍繞香港的表態，顯然是干涉中國內政。不過在美國當下「政治正確」的輿論體系下，這類表態也是必不可少的「為民主發聲」，彭斯等人做這類表態，不僅是為了向社會展現自己的「強硬」和「堅守立場」，也是為了自己不被國內輿論指責「袖手旁觀」。

中方當然可以批評美國「粗暴干涉中國內政」，但在今天的香港局勢和中美關係下，美國官員不就此表態便會遭到國內批評。這就是今天美國的政壇現況。

美國副總統彭斯表示，總統特朗普已經明確指出，香港的示威一旦被不人道對待，則影響華府與北京簽定首階段貿易協議。（Reuters）

因此可以斷言的是，《香港人權與民主法案》將會進一步推進，美國國會會統一兩院版本，總統也會予以簽字；美方也斷然會無視中方「勿謂言之不預」的終極警告。那麼，對此一定有所預估的中方，為何還要發表這般高調的表態？

何謂「有力反制措施」？

首先，一如美方必須依據國內的政治正確做涉港表態，中方也必須清晰表明自身立場。香港局勢如斯，美方拋出了美方態度，香港700萬人、全國14億人、全球70億人都看着中方表態，此時北京保持沉默是說不過去的。考慮到當下中美博弈的情況，中方倘若保持沉默還可能會被視作「示軟」，從而令美方採取更強硬的措施。

其次，中方「勿謂言之不預」和「必將採取有力措施進行反制」的表態是不會食言的。但其「有力措施」所針對的對象也是需要細分的。

美國國會和白宮通過該法案後，相信美國各政府機構會以此法案為基礎，制定一系列相應措施，其中有些是政治正確的象徵性措施，有些則會具備實際影響，譬如美國國務卿需每年覆核香港是否該享有「自由貿易區」待遇，譬如對「違反人權」的中港人士和實體實施制裁，包括拒發簽證、凍結財產和追究責任等等。

不過，美方屆時會否推動這些實質性的制裁措施，則取決於屆時美中博弈的激烈程度。而中方屆時所採取的反制措施也會是對等的。

對於當下美國兩院及白宮通過《香港人權與民主法案》這種沒有太多實際意義的象徵性舉措，中方預估也只會以沒有太多實際意義的象徵性措施予以反制。但若是美國各部門機構日後依據該法案推行針對中國的實質性措施，那中國也會針對那些實質性措施做出相應的實質性反制。

所謂「勿謂言之不預」，庶幾應是此意。