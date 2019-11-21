護主不力拋棄下屬　蓬佩奧離辭職不遠了

「美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）辭職」的傳聞由來已久，大多都是基於白宮多次權力洗牌節點的媒體輿論。但空穴來風，很多傳聞並不是沒有根據的。11月19日，三位共和黨黨內消息人士向美國《時代週刊》透露，蓬佩奧正打算在2020年春離職，籌備競選堪薩斯州聯邦參議員席位。三位消息人士當中，一位曾在特朗普政府效力，一位仍在特朗普政府當中任職，另一位則是共和黨黨內高層人士。看來，蓬佩奧確實已經開始籌備自己的後路了。

蓬佩奧今年55歲，算是比較年輕的政治年齡，加上他在國會、軍隊和軍工領域人脈以及情報系統的資歷，他無論競選參議員席位還是總統大位，都會有一定的優勢。三個月前，蓬佩奧被問及是否有意辭去國務卿一職，爭取聯邦參議員席位，他都會強調「不予討論」（off the table），但是，現在這一選項已經被擺在桌面上（on the table），因為近來民主黨人的彈劾調查已經嚴重傷及他在國務院中的地位以及特朗普對他的信任。

如果沒有這場彈劾調查，蓬佩奧在特朗普政府內部的地位非常穩固。前國安顧問博爾頓（John Bolton）離開後，蓬佩奧藉機安插了自己人到國安會，進一步強化自己的話語地位。而且，在彈劾調查之前，蓬佩奧也很自信，只有當特朗普授意讓他為共和黨保住參議院控制權而競選時，他才會選擇這樣做。但是，隨着越來越多的國務院職業外交官或外交顧問卷入針對特朗普的彈劾調查，蓬佩奧深感其中的兩難且危險境地。

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一方面，公開和閉門的彈劾聽證會所涉及的關鍵人物很多都和國務院有關。他們提供的「猛料」讓特朗普憤怒。特朗普甚至認為這是蓬佩奧「犯下的錯誤」。特朗普所指就是美國駐烏克蘭高級外交官泰勒（William Taylor）。泰勒出席聽證時明確提到特朗普和烏克蘭存在「交換條件」，即烏克蘭通過調查民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）換取美國對烏軍事援助。而泰勒就是蓬佩奧擔任國務卿後推薦的人選。

另一方面，蓬佩奧拒絕為自己的外交官們辯護，也讓國務院的外交士氣大減。在維護美國外交價值及國家利益與替特朗普個人政治利益辯護之間，他們必須做出選擇。美國國務院高級官員麥金萊（Michael McKinley）在作證時曾提到，他辭職的原因是因為擔憂美國使館為了國內政治目的而挖黑料，並且「未能」捍衛美國的外交官。

根據證詞，麥金萊曾三次勸告蓬佩奧發表聲明，對被被免職的美國前駐烏克蘭大使約萬諾維奇（Marie Yovanovitch）表達支持。但是，蓬佩奧否認麥金萊曾有過這種提議。 所以，關鍵時刻，這位國務卿還是站在特朗普一邊，拒絕為自己之前或如今的下屬辯護。換句話說，蓬佩奧也將特朗普個人利益置於國家外交利益之前。但相比特朗普的利益，蓬佩奧最關心的還是自己的利益，自己的政治前途。

2019年6月30日，美朝領導人板門店會晤後，特朗普與白宮高級顧問伊萬卡、國務卿蓬佩奧前往韓國平澤烏山空軍基地會見駐韓美軍。（AP）

參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）年初就希望蓬佩奧參選堪薩斯州聯邦參議員席位，替換即將該州退休的羅伯特（Pat Roberts）。堪薩斯州務卿科巴赫（Kris Kobach）宣布競選這一席位後，黨內擔心他在移民問題上的極端立場可能不利於共和黨保住這一席位，故而力挺蓬佩奧參選。而且，自從今年黨內提出這種期許後，蓬佩奧也和堪薩斯地方政界加強了溝通，包括羅伯特本人。

不過，從目前來看，蓬佩奧似乎不再顧忌科巴赫是否會稀釋自己的強硬立場，以保住共和黨在參議院的這一席位，而是更關心自己的政治利益。除了競選聯邦參議員席位外，他的另一個野心就是以國務卿或參議員為跳板，將來競選總統。但在此之前，蓬佩奧當前最大的任務就是避免被特朗普羞辱式地開除，並且選擇一個相對保險且安全的方式離開。

蓬佩奧在國務卿職位待得越久，其面臨的風險就越高。尤其在2020大選年，特朗普的很多內政外交議題都將被「政治化」，側重自己的「選舉利益」。蓬佩奧作為一名被傳統保守派看重的骨幹，也很難做好辯護，無法兼顧美國外交價值觀與特朗普的私人利益。最近，他頻繁在中國香港和新疆議題上發聲，顯然是和特朗普劃清界限，似乎也是有意在強化自己強硬保守派的身份標籤。這一點在意識形態化的國會非常「受用」，對攻選席位有利。

蓬佩奧辭職競選參議院席位，也算是一種安全退出策略，避免被套上「被開除」的帽子。因為特朗普也很重視2020年大選參議院的控制權，自然會支持蓬佩奧角逐參議院席位。這也符合黨內大佬們的期許。