北京「七箭齊發」是終結美國干預香港的前奏嗎

美國參議院11月19日一致通過《2019年香港人權和民主法案》，要求美國政府就「香港問題」按時向國會匯報，賦權美國政府進行相應制裁。此前10月15日，美國眾議院曾無異議通過《香港人權與民主法案》。兩項法案內容大體一致。至此，參眾兩院均完成涉港法案的初步立法，雙方需相互提交各自法案，待審批後移交美國總統簽字，即刻生效。

回擊力度出人意料

中國官方在11月20日對美國方面的法案進行了激烈的回應。中國外交部稱「該法案罔顧事實、混淆是非、違反公理，玩弄雙重標準，公然插手香港事務，干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此表示強烈譴責和堅決反對」。

中國全國人大外事委員會發表聲明稱，「近來，香港暴力分子的打砸燒破壞活動不斷升級，甚至殘害普通市民，毫無行為底線、人性道德、法律戒懼，這與美國會插手香港事務、干涉中國內政是密切相關的」。

中國全國政協外事委員會發布聲明說，「香港是中國的一個特別行政區，不是美國的哪一個州。美國應立即停止干涉中國內政，停止干涉香港事務，否則只會搬起石頭砸自己的腳。如果美方執迷不悟、頑固堅持其錯誤立場，我們堅決支持中央政府採取有力措施，予以堅決反制」。

美國眾議院院長佩洛西（Nancy Pelosi，左二）多次公開就香港問題發表講話，對華立場強硬。（Getty）

中國外交部駐港公署表態稱，「在香港正滑向恐怖主義深淵的危險時刻，美政客置香港廣大市民利益於不顧推動有關法案，就是為違法暴徒提供避風港，給特區政府止暴制亂製造絆腳石，向維護法治秩序的正義人士發出恐嚇信，就是與包括香港同胞在內的全中國人民為敵。這隻香港動亂背後的黑手罪責難逃。我們敦促美方懸崖勒馬，否則必將自食惡果，勿謂言之不預也！」

中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室11月20日發表聲明說，「大量事實表明，美國反華勢力與香港極端激進勢力等密切勾連，是香港持續暴亂的主要推手。我們再次警告美方，必須立即停止危險的玩火遊戲，終止推動有關涉港法案的後續程序，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則必將自食其果。」

中國國務院港澳事務辦公室新聞發言人楊光說，「我們奉勸美國少數政客立即停止干涉香港事務，不要搬起石頭砸自己的腳，做那些損人不利己的愚蠢之舉」。

中國外交部副部長馬朝旭11月20日召見美國駐華使館臨時代辦柯有為（William Klein），就美國國會參議院審議通過「香港人權與民主法案」提出嚴正交涉和強烈抗議。馬朝旭指出，我們強烈敦促美方立即採取有效措施阻止該案成法，立即停止插手香港事務、干涉中國內政。否則，中方必將採取有力措施予以堅決反制，一切後果必須由美方完全承擔。

11月20日，香港警隊與示威者在理工大學爆發衝突，數名年輕人在香港理工大學體育館休息。（路透社）

中國國務院、中國人大、中國政協等各方面的力量集體出動批評美國國會的涉香港法案，這種情況比較少見。2012年爆發日本購買釣魚島事件，中國人大、政協、政府、軍方等各大機構曾先後發聲譴責。此次中方「七箭齊發」這種回擊力度近年來在涉外事務上不常見，可以類比當年的日本購買釣魚島事件。

北京出手的前奏？

中國如此大力度的發聲，當然不只是為了亮明反對的立場和姿態。

從中國官方機構的發言中可以看到中方對美國在香港問題上的作為的定性：香港局勢和美國插手密切相關；美國政客為暴徒提供避風港；美國反華勢力與香港極端激進勢力等密切勾連，是香港持續暴亂的主要推手；「黑手」罪責難逃。

這些說法和論斷都非常重。「立即採取有效措施阻止該案成法」、「懸崖勒馬」、「勿謂言之不預」，這些警告用語幾乎是外交方面的定格措辭。

美國參眾兩院通過涉華法案並不罕見，10月份美國眾議院同樣通過了涉香港法案，但和以往外交層面的例行表態不同，此次激烈的態度背後北京釋放的信號意味深長。

中國國家主席習近平11月14日說，止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

從這番表態可以看出，對習近平而言，解決香港問題的緊迫性不言而喻。外部勢力干涉香港事務，這種情況是中方認定存在的事實，也是中國堅決反對的。因此，除了正面解決香港面臨的問題，在《基本法》23條未落實的情況下，如何反對任何外部勢力干涉香港事務，亦是北京維穩香港局勢的題中之意。突然升高的對美批評力度，很可能是中方強力出手反對外部勢力干涉香港事務的前奏。

在此維度下，美國的立場之所以重要，在於中美矛盾已成為當今世界最重要的矛盾，國際社會都在圍觀中美之間的博弈。美國的態度在一定程度上具有標杆意義。中國是否能解除美國的干涉，非常重要。