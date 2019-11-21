【美國大選】特朗普連任機會增　多得民主黨眾參選人一個共通點？

美國民主黨總統參選人、印第安納州南灣市長布塔朱吉（Pete Buttigieg），最近在明年2月率先舉行黨內初選的愛荷華州，支持率衝上第一。民主黨內還有4位參選人當過市長，分別是德州聖安東尼奧前市長卡斯楚，新澤西州最大城紐華克前市長布克，佛蒙特州伯靈頓前市長、現任聯邦參議員桑德斯，以及紐約前市長彭博。

在台灣，擔任市長往往是更上一層樓入主總統府的跳板，包括李登輝、陳水扁、馬英九等民選總統都當過市長。不過，在美國，情況卻完全不同。

美歷任45位總統 僅3人當過市長

《紐約時報》報導，在美國，在任市長想直取總統大位，從未有成功案例，就連當過市長的人也很少選上總統，從開國總統華盛頓1789年上台以來，美國歷任共45位總統中，只有3位當過市長，最近一位是1923年到1929年擔任總統的柯立芝（Calvin Coolidge），在人口僅3萬的麻州北安普頓當過兩年市長。

《紐時》指出，在任市長或只當過市長的人從沒當選過美國總統，部分原因是，美國文化對大城市有負面刻板印象：政壇腐敗，犯罪猖獗，工廠林立，交通壅塞，疾病肆虐，還充斥移民、窮人和非裔。鄉村選民聽到參選人當過市長或目前擔任市長，就起反感。

此外，城市和鄉村都在爭取各州資源，不論城市贏了什麼，鄉村看起來就是輸了，鄉村選民一直有被剝奪感，所以在當過市長的人參選總統時，普遍不支持。另外，如果在任市長或當過市長的人管轄的城市人口較少，他們競選更高階公職時，會被批評缺乏經驗。

普林斯頓大學政治與公共事務教授柯克蘭說：「小城市的市長競選大城市的市長，等於自找麻煩。大城市的選民通常思想比較開放，參選人的立場和政見如果太過保守，很難吸引大城市選民。」

美國第30任總統柯立芝。（美國國會圖書館）

兩市長選上美總統 都先當過州長

所以，美國各地市長通常不太會參加各類更高階的公職選舉。美國當過市長的總統中，第一位是1865年到1869年擔任總統的安德魯詹森（Andrew Johnson），當過田納西州格林維爾（Greeneville）市長，第二位是1885年到1889年、1893年到1897年兩度當選總統的克利夫蘭（Grover Cleveland），當過紐約州水牛城市長，但他們和柯立芝都在卸下市長職務之後、擔任總統之前，當過州長。另外要注意的是，柯立芝是在1923年時任總統哈定（Warren G. Harding）過世後，以副總統身分繼任為總統，不是透過民選。

波士頓大學政治學者巴爾默與同事做了一項研究，把1992年以來美國幾個大城和各州首府總共將近700位市長在政壇上的發展軌跡分類，發現競選更高階公職的市長不到20%，競選更高階公職且贏得黨內初選的不到15%，只有5%競選更高階公職而且當選，政治生涯更上一層樓。研究人員指出，這些市長治理的都是美國名氣最響亮的城市，更上層樓的比率卻這麼少，令人驚訝。

美國首名當過市長的總統安德魯詹森。（美國國會圖書館）

市長滿足現狀 鄉村選民也不支持

這些研究人員為了這項研究，還訪談許多市長，他們發現，美國市長普遍沒有往上發展，除了很難拿到鄉村選民的票以外，還有一個原因：自認權力很大，對現狀已滿足。研究第一作者、波士頓大學政治學者凱瑟琳愛因斯坦說：「很多市長說，『我何必去做別的？』如果你是一個人口10萬城市的市長，那已經是一份好工作，很多事情都歸你管。」

美國許多市長訂定基本工資，制定移民政策和環保法規，權力並不小。《紐時》舉例說，在應對氣候變遷方面，紐約市長能做的，比受制於共和黨掌控參院的民主黨總統還要多。

兩度出任美國總統的克利夫蘭曾任紐約州水牛城市長。（美國國會圖書館）

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