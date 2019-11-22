美國通過涉港法案　以人權之名行干預內政之實

繼美國參議院全票通過《香港人權與民主法案》後，眾議院在11月20日通過參議院版本的草案。目前，兩院已經把該法案送出國會，到白宮交由總統特朗普（Donald Trump）簽署。

此前，中國外交部、全國人大外事委員會、全國政協外事委員會、外交部駐港公署、中聯辦、中國國務院港澳事務辦公室、向特區政府都已經進行表態，批評和反對美國推出此法案。外交部甚至用「勿謂言之不預」的高級別警告來表示憤慨。

然而，一份在國會受到如此歡迎的法案，特朗普很難有不予簽署的理由，白宮大概會使之生效。

美國政客歡呼人權的「勝利」

美國國會正在因為特朗普的彈劾案而相互攻擊，嚴重分裂的兩黨如此一致地通過一項法案，實屬罕見，這恐怕是國會山上已經鮮有的共同歡呼了。

作為此法案在參議院的發起人，共和黨參議員，以對華鷹派政見著稱的魯比奧（Marco Rubio）相當興奮。他在推特（Twiiter）上連發多條相關言論，稱「這是一個充滿力量的時刻——以總共517對1票的結果，美國國會清楚地宣誓，美國將和香港站在一起！」

+ 4 + 3 + 2

一直關注香港問題的眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，當香港人民在今天清晨醒來，迎接他們的新聞是，美國參眾兩院都在支持你們為了民主和法治而繼續的戰鬥。

參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）也是該法案積極的推動者之一，他曾勸諫特朗普「不要躲避以自己的名義為香港發聲」。

參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）也表態稱，這項法案顯示了美國「和香港支持民主的抗議者站在一起，不允許自由被踐踏」。

在美國政黨嚴重撕裂的今天，似乎只有這種對外政策的課題能讓兩黨如此整齊劃一。議員和政客們口中，這項關於人權、民主、法治、自由的法案，內容究竟如何？

法案內容牽涉多項中國內政

不可否認，該法案從名稱到內容都充滿保護人權、支持民主自由的色彩，比如規定因抗議示威被逮捕的是市民不會被拒絕簽發美國的學生、工作簽證，反對非法逮捕和拘禁等等。不過這些色彩之下，美國以人權之名充當「世界警察」，干預他其他國家內政的實質還是顯露出來。

該法案要求，美國國務卿每年向國會提交報告，「審視」香港是否仍然有足夠的自治權，「審視」可能在未來重新提上日程的「23條」立法是否牴觸《中英聯合聲明》，以及是否限制香港市民以及外國居民的人權。

全球各地的華人也在近期舉行集會，呼籲在香港止暴。（Getty）

試問，香港或是中國中央政府如何立法、是否牴觸中英之間關於香港簽訂的協議，香港是否「自治」，這些為什麼需要美國來「審視」？美國「審視」的標準又是什麼，這些標準是美國的標準還是普遍的標準？中國是否也該由全國人大立法，要求國務院每年審視美國政府在對待美國公民時遵守人權？按照魯比奧「該立法純屬美國內政，中國不應干涉美國內政」之說法，中國倘若如此做，又算什麼？

另外，該法案不僅表示支持香港市民享有高度自治權、基本權利和自由，還明確提及了對香港政治改革的支持，甚至可以說是要求。

法案「敦促」中國中央政府停止對香港自治「不必要的干擾」，並「確保」香港選民享有對行政長官和立法會的普選權。法案明確表示「支持建立一個真正民主的方案，自由、公正地提名和選舉香港特別行政區行政長官，並在2020年之前，建立香港立法會全體議員公開、直接的民主選舉」。

如果說支持民主方案只是表達美國的態度，那麼如此詳細的描述，甚至給出了時間表的改革方案，就不得不說是居高臨下的指揮。加之法案從開頭就把美國給予香港的「特殊待遇」和香港保持充分自治聯繫在一起，就更增加威脅意味。

不止如此，該法案之中還有條款要求美國相關部門檢視是否有產品經香港轉口，作用於「大規模監控」及中國的「社會信用體系」。而社會信用體系完全是中國內部的國家社會治理機制。

從香港的人權自治，到香港的立法、政改，再到中國大陸的信用制度，美國在這僅僅11條的法案概述之中就都已涉及，無論法案生效後的效力如何，都是對中國以及香港行政區的內政干預。

人權和民主背後的美國利益

實際上，《香港人權與民主法案》從開頭就表明了為什麼美國如此關注香港的局勢——「香港人民的人權對美國非常重要，直接關係到美國在香港的利益。」這比「支持民主化是美國外交政策的一項基本原則」來的更為實際。

魯比奧多次強調美國在對待香港的商業和貿易活動，與對待中國大陸完全不同，而中國在「削弱這種自主和自由」。議員們還擔心，香港如果通過23條立法，那麼關於國家安全的相關條款可能限制美國政府機構，甚至是情報機構在香港的活動。換言之，與其說是人權民主，不如說美國真正的目的在於不願失去對香港巨大的影響力。

二戰後，納粹對猶太人的種族滅絕屠殺令世人不得不反思，因此各國堅信在人權臨難時，國際社會需要對他國政治施以干涉。然而隨着時代演變，這種認識卻夾雜了太多意識形態的政治正確，不少組織罔顧事實，對何謂人權危機，何謂自由與民主的訴求加以主觀甄選。更有甚者，是以美國為代表的部分國家假藉人權和民主為名，行的卻是維護本國霸權的「長臂管轄」和遍布全球的制裁，此次通過的法案中提到的嚴格執行美國對朝鮮、伊朗的制裁，以及嚴控中國「輸入敏感技術」的背後，都是美國用全球權力維護自身利益的例子。

霸權是類似法案在美國層出不窮的基礎，維護這種權力也是美國以人權和民主之名進行干預的真正理由。