首談第一階段貿易談判　習近平接見特朗普智囊傳遞什麼信息？

中國最高領導人習近平11月22日在北京會見了出席2019年「彭博新經濟論壇」（Bloomberg New Economy Forum）的美國知名人士，其中包括美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）、美國前財長保爾森（Hank Paulson）、白宮前首席經濟顧問科恩（Gary Cohen）以及彭博公司董事長高逸雅（Peter Grauer）等人。會見中，習近平首次就中美第一階段貿易協議談判表達了看法。

基辛格是特朗普（Donald Trump）政府外部智囊。這位96歲高齡的政治家，自尼克遜（Richard Nixon）時期就多次為美國執政者建言，比如向特朗普建議強化同俄羅斯的關係，應對中國崛起挑戰。當然，對於中美關係，基辛格的建議大多強調兩國合作、強化互信，以此減少兩國在戰略和軍事層面的對抗風險。11月22日，他在北京舉行的彭博新經濟論壇上再次表達了這種擔憂，而中美懸而未決的關税貿易戰更是加重了他的這種擔憂。

2019年11月22日，中國國家主席習近平和美國前國務卿基辛格在北京人民大會堂與2019年新經濟論壇的代表們一起步入會面現場。（AP）

科恩是特朗普剛上台時的經濟顧問，屬於温和務實派，後來因為反對特朗普對外加徵鋼鐵關税而選擇辭職。他也反對通過加徵關税的方式施壓中國改變經貿政策。保爾森也反對關税貿易戰。他成立的保爾森基金會也在扮演中美關係的遊說角色。

根據美國彭博社和英國路透社11月22日的報道，習近平在會見基辛格和保爾森等人時提到，中國希望在互相尊重和平等的基礎上與美國推進第一階段貿易協議。這場貿易戰不是由中國挑起的，中國不願打、不想打也不怕打。他說：「必要的時候不得不打反擊戰，但是我們始終還是在積極爭取着不打。」

這是中國自貿易戰開始以來所堅持的立場。習近平此時再次強調該立場，能夠體現中國的「不變」。與之形成對比的則是特朗普政府立場的變化。從最初的全面且完美的貿易協議，到促使中國購買更多美國農產品的農業協議，再到後來分階段貿易談判，特朗普始終在調整自己的貿易戰目標，以便服務於自己的內政和私人利益。而中國的目標沒有變，那就是結束貿易戰。中國要求也沒有變，那就是讓發起貿易戰的美國取消已經加徵的關税。

2019年11月20日，美國總統特朗普在蘋果公司首席執行官庫克等人的陪同下參觀德州的蘋果Mac Pro製造工廠。據說這是特朗普遠離華盛頓彈劾調查的一種放鬆方式。（VCG）

這場會見前，中美傳出很多有關第一階段貿易協議談判的負面消息。為了迫使中國做出更大讓步，美國甚至不惜將本應該在第二、第三階段談判的議題拿來施壓中國，比如美國眼中的知識產權盜竊、強制性技術轉讓以及中國產業政策等問題。這也使得第一階段的貿易談判憑添「負重」，很難按期在短期內達成。11月20日，特朗普在德州參觀蘋果公司於當地新建的一所工廠時指出，中國為達成美中貿易協議所付出的努力並不積極。

特朗普和美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）10月曾在白宮當着中國國務院副總理劉鶴的面說，第一階段貿易協議文本敲定大概花費5周左右的時間。但目前來看，雙方11月和12月敲定文本的可能性很小。更有聲音認為，第一階段貿易協議有可能拖到2020年1月簽署。

不過，從習近平的這番表態來看，中國非常重視分階段談判的策略，並且希望第一階段的談判「談有所成」，從而讓階段性談判的策略實踐下去。習近平會見這些美國人士前，美國《華爾街日報》曾引述消息人士的話稱，中國已經邀請萊特希澤團隊再次訪問北京，開展新一輪的面對面談判。

對於特朗普政府一直以來營造的「貿易戰拖累中國經濟」輿論，習近平似乎也做出了回應。

11月22日，在會見基辛格和科恩等人的同1天，習近平在北京人民大會堂會見了到訪的國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva） 。習近平提到自己對中國的發展充滿信心。他說：「中國經濟發展有着巨大韌性、潛力和迴旋餘地，經濟長期向好的態勢不會改變。中國將堅持新發展理念，推動經濟高質量發展，持續推進更高水平的對外開放，為世界經濟增長帶來更多機遇。」

格奧爾基耶娃今年10月起接掌IMF，在華盛頓圈內被認為是一位權勢地位不亞於美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）的女性政治家。她執掌IMF後，IMF曾多次就中美貿易戰發出警示。10月份，IMF稱，中美貿易戰已經拖累2019年全球經濟，增速已降至10年來最慢的水平。到2020年，已宣布的關税舉措將令全球經濟產出減少0.8%。

另外，習近平此次就第一階段貿易談判表態，也適逢美國國會兩院通過《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）。特朗普預計也會簽署該法案。但是，從習近平以及其幕僚最新的表態來看，無論美國人是否將貿易和香港議題混為一談，中國始終注重切割。雖然該法案對中美關係有影響，但還不至於影響第一階段貿易談判。