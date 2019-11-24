鐵證面前共和黨為何依舊「忠心護主」

要說美國彈劾調查是一場驚心動魄的政壇大劇不足為過。

歷時半個月的彈劾聽證會終於在11月21日正式落下了帷幕。截止目前為止，情報委員會已獲得17名證人閉門作供，以及12名證人公開作供。美國眾議院情報委員會預計將在感恩節之後向司法委員會提交調查報告，屆時將會有司法委員會將決定是否對特朗普提出彈劾條文。

總結來看，此次聽證會爆出不少「猛料」，最引人關注的是歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）的證詞。在聽證會之上，桑德蘭不僅指證特朗普（Donald Trump）以對烏克蘭的軍事援助及白宮訪問邀請換取烏國公開調查民主黨候選人拜登（Joe Biden）父子，他還強調此事從國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、前白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton），到他們各人的高級幕僚都一一知悉。

除了桑德蘭外，烏克蘭臨時代辦泰勒（William Taylor），以及美國國家安全委員會前歐洲及俄羅斯事務高級顧問希爾（Fiona Hill）的證詞也都紛紛證明特朗普與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）之間存在交易。

這些口供等同於坐實了特朗普政府的「通烏」。有趣的是，即便在鐵證面前，共和黨還是極力「維護」特朗普。如今，共和黨計劃將「通烏門」责任轉至特朗普的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）身上。

美國國務院官員肯特（George Kent）和美國駐烏克蘭代理大使泰勒（Bill Taylor）作為證人出席聽證會時雖然都證明特朗普與澤連斯基有「交易」一事，但他們都把更多的擔憂指向了朱利安尼，他們表示朱利安尼恐怕會破壞了美國和烏克蘭的關係。不少涉事的官員也指出是從朱利亞尼身上得知「利益交換」的要求，而護主心切的共和黨人也紛紛指出是朱利安尼讓烏克蘭調查拜登（Joe Biden）父子的人，不是特朗普。

共和黨人如此維護特朗普，主要有兩點原因。首先是政黨利益。2020年的總統大選在即，就目前的形式來看，特朗普是共和黨人中民調最高，最具優勢的候選人。在這樣的形勢下，共和黨自然希望特朗普可以繼續連任，把持共和黨在參議院和白宮的優勢。

換句話說，特朗普與共和黨目前的關係是一榮俱榮一毀具毀。所以，即便聽證會上的所有證詞都指向特朗普政府確實與烏克蘭存在「交易」的事實，但是為了2020年的總統大選的勝利，為了共和黨不失勢，共和黨人們也不得不堅持維護特朗普。

其次則是金錢。有錢能使鬼推磨，這句話套在共和黨身上也同樣適用，大部分的共和黨人維護特朗普都是因為這「萬惡」的金錢。在過去的幾十年中，成為一名保守派激進主義者實際上是一種低風險，舒適的職業選擇。大多數共和黨公職人員他們都可以依靠自己的職位，在退休之後得到「花生福利」（Wingnut Welfare）。

什麼是花生福利？花生福利指的是無論能力和政績，只要政客和共和黨人保持着「純正」的意識形態便能在右翼智囊團、媒體機構等發表他們右翼人士想聽到的訊息或故事。而這樣的福利足以讓不少右翼政客「發家致富」、頤養天年。不過，這樣的機會並不適用於所有共和黨政客。正如上文所言，只有擁有「純正」意識形態、忠於「黨派」之人才有資格享受此福利。

說得更明白點，只要不被特朗普、共和黨內部開除或撤職，並保持右翼意識形態，即便該名共和黨政客毫無政績，也可以在退休或被民主黨取代之後順利拿到「花生福利」。最好的例子就是美個眾議院前共和黨籍議員戴維·布拉特（David Brat），他在2018年11月的中期選舉時被民主黨議員所擊敗。「退休」之後的布拉特如今是保守人士傑瑞·法威爾（Jerry Falwell Jr. ）開辦的自由大學的商學院院長。

如此福利對於那些不是富翁的共和黨人來說是一個巨大的誘惑，這也是大多數共和黨人與其故意裝瞎繼續維護特朗普，也不願意成為一個指責總統濫用職權的叛徒的原因。畢竟在自身利益和人性面前，理想的偉大和司法的公正往往總是會變得十分渺小。

但共和黨作為一個執政黨，將個人利益和黨派利益凌駕於國家利益之上，包庇特朗普，這讓三權分立的制衡體系面臨失衡。共和黨不斷一黨獨大的狀態，讓另一黨（民主黨）為了權力，利用彈劾調查等政治手段加大權鬥，破壞力司法公正，讓華盛頓政治烏煙瘴氣，而這也是美國民主體制的一大弊病。