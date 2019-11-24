自認未虧欠香港　《人權法》或被特朗普消極對待

《香港人權與民主法案》本月19日已經參眾兩院批准，只待總統特朗普批准便可生效。神隱3日後，特朗普22日接受霍士新聞（Fox News）採訪時首次就方案發言：「我既要和香港同行，也要和習近平同行」,令外界認為其對簽署法案有所保留。事實上，如今北京政府或特朗普本人都正試圖《人權法》影響，令其不至於破壞貿易談判同中美關係，但這樣的「默契」也有脆弱的一面。

繼參議院透過「熱線程序」無異議通過《香港人權與民主法案》後，美國眾議院19日以417:1的懸殊差距，通過參議院版法案。次日，包括民主黨籍眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi），參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）及共和黨籍法案提起人史密斯（Chris Smith）在內多人舉行簽署儀式，正式將法案提交予總統特朗普簽字。

特朗普認對港關注已足夠

外界不斷吹風特朗普將簽署協定，但一直「只聞樓梯響 不見人下來」。當地時間22日晚，特朗普接受霍士新聞《Fox & Friends》電話訪問時，忽然爆料稱自己曾阻止習近平將百萬大軍開入香港：「我叫他不要那麼做，那會是很大的錯誤，那樣會大大打擊貿易協議。」。他又在訪問中表示若沒有他的努力「香港在14分鐘內便被毀滅了，那就不會有任何騷亂，只會有一個警察國家。」

大量解放軍士兵和軍車今年８月起在臨近香港的深圳灣一帶集結。（法新社）

被問及是否會簽署《香港人權與民主法案時》，特朗普則閃爍其詞，先表示「法案裡有複雜的因素」，又表示「我們要和香港同行，但我和習近平同行」。他還提到正在談判中的貿易協議：「我想和所有事同行。但我們也在構建歷史上最偉大的貿易協議」，似乎對簽署法案可能影響協定心有餘悸。

「喝退解放軍」或許是特朗普的誇大說法或一廂情願。如同其去年在新加坡同金正恩會面後，特朗普回國便宣稱自己阻止了朝鮮半島戰爭，更多地製造話題效果，在外交領域給予民眾「做到野」觀感。事實上，今年8月解放軍大量部隊集結在深圳灣時，包括的德國、英國在內多國都曾籲請北京克制。但「老解」最終未過深圳河，更多源於北京只視此為威嚇手段，實際行動上頗為克制，同外國呼籲並無因果關係。

不過，這樣的一廂情願也表露特朗普對香港問題的真實想法。囿於美國政治現實，特朗普不可能「否認」香港存在「人道危機」，但卻用了和「解放軍屠城」比較的手法，塑造「香港如今相對不壞」的印象，盡可能淡化《人權法》通過的必要性。在他看來，自己已經幫香港人夠多了，接下來應該翻過這一頁，專注於可能帶來更多利益的中美貿易協議。這樣的操作已有先例，早；；。前美國從敘利亞撤軍時，特朗普便推出「協助庫爾德人撤離邊境控制區，可避免人道災難」的論述，規避「拋棄庫爾德人」的責任。

如此看來，即使特朗普在國會「一邊倒」壓力下簽署《人權法》或放任其自動通過。短期內，行政部門主動援引法案發起制裁，或取消香港獨立關稅區可能性並不高。

土耳其上月在美國宣佈撤軍後，進軍敘利亞北部庫爾德人地區。（AP）

特氏成中美關係壓艙石

事實上，特朗普在香港問題上，似乎已同北京達成默契。正如美國在台協會前主席卜睿哲（Richard Bush）所言「中國領導人無法忍受任何形式對香港主權的挑戰」，這樣的挑戰可能來自香港內部，也包括被北京形容為「外部因素」的《人權與民主法案》。特朗普對這點顯然有所認知，因而不願意配合國會高調行事，亦無意將此作為貿易談判的籌碼。畢竟，若特朗普按其「極限施壓」的邏輯，全面執行《人權法》；北京也可能採取斷交、斷絕貿易往來等手段，令兩國關係進入無可挽回的「冷戰」狀態。

然而，這樣的狀態雖非特朗普所樂見，卻是美國不少政治精英希望推動的。深處光譜左側的佩洛西（Nancy Pelosi）深信中美兩國在意識形態上難以妥協，美國有道德義務同「侵犯人權」國家對抗；深處光譜右端的盧比奧（Marco Rubio）相信中國的持續壯大，終將取代美國領先地位，必須用盡一切手段遏止，左右派政治精英實是殊途同歸。

對日益壯大的「反華陣營」而言，已經通過的《香港人權與民主法案》，乃至仍在審議的《維吾爾人權政策法案》或《加強西藏政策法》既是目的，也是手段，旨在推動中美進一步脫鈎，令行政部門可無顧忌的同中國「開戰」。正因如此，北京方面在19日參議院通過《人權法》後，回應多限於口頭，未有太多實際反制措施。一方面為特朗普留下迴旋餘地，另一方面在於北京不願陷入「中美脫鈎」的圈套。

至於曾經主導貿易戰，被視為「對華悍將」的特朗普。如今看來，則愈發像是中美關係的穩定劑和壓艙石。