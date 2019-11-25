四大錯令馬哈蒂爾政府遇險 　「政治海嘯」可成就亦可淹沒政客

本月17日，馬來西亞執政的希望聯盟在丹絨比艾國會議席補選中，相較2018年大選失去六成議席慘敗。今次補選是希盟2018年當選後第六次在補選中失利，也是表現最差的一次。 距慘敗已過去一周，馬哈蒂爾依然就任首相，內閣改組遙遙無期，民怨亦愈發加深。一年半前，希望聯盟依靠政治「海嘯」登上權力巔峰；倘若再不痛定思痛，「海嘯」也將把希盟政客們淹沒。

希望聯盟內部並非未想過改變。敗選三日後的11月20日，首相馬哈蒂爾便向媒體透露可能會改組內閣。11月23日馬哈蒂爾面對記者提問時，又表示重組必須在「深刻檢討」後進行，時間未定。被問及聯盟內四黨是否不和時，馬哈蒂爾更答到：「分裂沒有出現在領導層，可能只是普通黨員。他們會感到不滿，因為沒掌握真正的事實。」不過，這樣「牛步」的檢討，以及妥協責任的話語根本無法令社會滿意。

事實上，希望聯盟執政以來犯下四大錯。其一是忽視競選承諾。2018年大選前，希望聯盟曾在其政綱《希望宣言》中許下諸多承諾。包括華人最為關心的，承認華文獨立中學統考文憑；或是馬來西亞大多數駕車者關心的，免收大道（高速公路）通行費。這兩大政策也是當年希盟在競選集會、文宣中多番強調的。

馬來西亞公路交通發達，但其過路費卻令基層駕駛者承受不小負擔。（AP）

但相關政策選後並未落實。馬哈蒂爾政府宣稱，承認獨中統考可能會觸及馬來民族主義者神經，不可倉促執行；但過去數十年來，馬來保守派反對統考已是常態，希盟在選前亦早知承認統考面臨的阻礙，但仍許下承諾，此時便不該推脫。同樣的，希盟政府以「國家財政緊張」推遲大道免費計劃，但選前希盟便以「政府累計大量債務」攻擊當時執政的國陣，早就知道免收過路費的代價。

其二是官員荒腔走板。馬哈蒂爾所在的土著團結黨在去年大選僅獲13個國會議席，遠低於公正黨和行動黨。但按照希盟協議，該黨可平均派出4名部長，便只能在極少數議員中「矮子裡拔將軍」，結果笑話連連。

企業發展部長禮端（Mohd Redzuan）今年2月在媒體吹噓：大馬將重點發展「飛行車」，並可能在年底研發出原型車。但今年9月公佈的「飛行車模型」卻用四個風扇拼接而成，而合作的日本企業也被懷疑為詐騙公司。教育部長馬智禮雖是學者出身，但缺乏政治經驗，頻繁失言同時更在政策上搖擺不定，最終同時得罪華人和馬來人群體。

禮端力推的所謂飛行車，模型有四個風扇拼接而成。（聯合早報）

其三是留戀清算前朝。前執政黨國民陣線貪腐嚴重，前首相納吉布（Najib Razak）更涉入金額高達7億美元的「一馬公司弊案」，令主打廉潔牌的希望聯盟去年選舉時收穫頗豐。選後，新政府對前朝弊案的追查更收穫不少掌聲。但隨着民眾對弊案關注逐漸下降，希盟反而食髓知味，將打擊前朝視為轉移視線和提高民望的手段。

以拉曼大學學院（TARUC）事件為例，希盟政府以「馬華公會控制大學」為由，在今年財政計劃中砍去TARUC八成撥款，促使前執政黨馬華退出校園，令重視教育的華人群體頗為寒心。由於納吉布相關案件調查18個月來，並未有太多新進展，也令馬來人對前首相增加同情。相比之下，希盟則被扣上「只鬥爭 不做事」的帽子。

其四是內部鬥爭不斷。去年大選時，希望聯盟內部曾達成口頭協議，由馬哈蒂爾先任兩年首相，後交棒給當時還在獄中的公正黨主席安華（Anwar Ibrahim）。或因馬哈蒂爾權力欲作祟，或因內部協調出錯，馬哈蒂爾口中的交棒時間從兩年，到今年7月時的「會留任三年首相」到了9月，說法又變成「再做三年」，形同坐滿任期，撕毀整個協議。

安華8月初接受彭博新聞採訪時提到自己會在2020接任首相，隨即被馬哈蒂爾「打臉」。（彭博社）

儘管安華和馬哈蒂爾仍保持「表面和諧」，卻早已展開「代理人戰爭」。 敗選次日，立場親馬哈蒂爾的公正黨署理主席阿茲敏（Azmin Ali）在其官邸密會30名反對黨議員，旨在說服反對黨議員，在可能由希盟「倒馬勢力」發起的不信任投票中支持首相，防止「逼宮」。馬哈蒂爾所言「領導層沒有分裂」不過是自欺欺人。

打江山易坐江山難。儘管希望聯盟表現有諸多問題，但仍有些非戰之罪。馬哈蒂爾領導的土著團結黨，意識形態同保守派的巫統接近，主張保護土著特權；政黨出現只因為巫統內部分人士不滿政府貪污，出走創立。而行動黨和公正黨卻主張自由主義；行動黨更打正旗號，試圖建立「馬來西亞人的馬來西亞」，而被馬來人視為「華人沙文主義者」。

本網曾在去年5月9日馬來西亞變天當晚的評論《馬來西亞半世紀首變天 「希盟」四黨關係受考驗》中提到「為了推倒國陣的共同目的，四黨暫時走到一起。選後面對各自支持者的壓力，必將實踐本黨理念，其間調解決不容易。」不過，縱使這一結構性問題存在，希盟各黨仍可透過對話和聯盟協商機制，而非「檯面下政治鬥爭」方式解決分歧。所謂結構性問題，更不是希盟忽視選民承諾、熱衷政治鬥爭、疏於施政的藉口。

固然，作為馬來西亞獨立60年來，首個透過政黨論壇上台的力量，缺乏經驗的希望聯盟會犯下不少錯誤。但此時，他們也必須檢討執政18月來的過失，徹底改革，刮骨療毒。既然趁政治海嘯而起，政客們也該各位小心，否則選民也不會給予任何情面，讓他們跌得粉身碎骨。