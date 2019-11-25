富豪彭博總認為美國選民欠他一個總統夢

自從房地產商人特朗普（Donald Trump）當選美國總統後，一些人可能認為，擔任美國總統的門檻降低了，無需任何從政經驗，也不一定出自政治世家或精英群體。但是，競選美國總統的門檻並沒有變，其中一條恒定準則，那就是要「有錢」，最好能夠自費參選。11月24日，過去多次棄選的77歲紐約前市長、億萬富豪彭博（Michael Bloomberg）正式宣布競選總統，加入已經擁擠的民主黨初選陣營。他在個人網站表明，競選有兩個目的，一是擊敗特朗普，二是重建美國；自己也不接受政治捐款，若當選也不會領薪水。

金錢政治的又一個縮影

彭博競選團隊宣布，彭博投入1.5多億美元參加競選，包括將投入近1億美元在戰場州播放批評特朗普的廣告。而且，為了彌補時間上的損失，彭博在宣布參選的當天斥資3,000萬美元在多個州地方電視台播放廣告，推介自己。另外還有1,500萬美元用於選民註冊方面的助力，以增加投票率。

彭博是彭博社創始人和首席執行官，2001年他以共和黨人身份首次競選紐約市長成功，此後兩次連任。在第二個任期內，他轉為獨立選民，2018年又重新註冊為民主黨人。根據《福布斯》2018年世界富豪排行榜，彭博個人資產約500億美元，在全球富豪榜上排名第11位。特朗普以30億美元排名第259位。2019年3月，彭博以555億美元財富排名2019年福布斯全球億萬富豪榜第9位。此外，他的金融和媒體服務覆蓋全球69個國家，僱傭人數接近2萬。

這種「錢太多」的參選人必然會招致民主黨左翼參選人的批評。沃倫（Elizabeth Warren）和桑德斯（Bernie Sanders）均認為彭博是「用錢買選票」，直言這不是美國民主該有的表現形式。但美國選舉本來就是有錢人的遊戲。像彭博這樣的精英，對金錢和權力的追求不會變。當財富積累的一定程度後，他就會追尋更多隱性財富，也就是更高的政治權力。特朗普如此，彭博也如此。

參選總統前，彭博就通過個人財富影響地方及聯邦政治權力分配。2018年中期選舉，他在眾議院席位選舉中助選金額高達4,100萬美元，在整個中期選舉季花費高達1.12億美元，目的就是為了幫助民主黨人掌控國會。在一些州的地方選舉中，彭博也在大量「撒錢」，積累政治影響力。比如弗吉尼亞州，彭博在2018年就花費了250萬美元幫助支持槍控的候選人贏得州議會席位，從而使得該州20多年來首次出現民主黨人同時掌控州議會和政府。《華盛頓郵報》11月24日的一篇評論文章認為，任何一個美國人，利用個人財富發揮如此大的政治影響力，本身就是不民主的。

2019年11月20日，美國民主黨總統參選人在喬治亞州亞特蘭大舉行第五場電視辯論。（VCG）

在美國，富人競選總統從來不是什麼問題，它反映兩個基本事實：第一，美國的選舉政治就是金錢政治，金錢是參政和執政的敲門磚，是通往政治的必經之路。比如，在彭博之前剛剛加入民主黨初選陣營的另外一位億萬富翁斯泰爾（Tom Steyer），他的資產和特朗普不相上下，但若他不是富豪，就有可能和初選無緣。包括現任總統特朗普，如果沒有家族產業支撐和自己的資產，他也根本不會借共和黨標籤參選總統。

第二，一般的競選者都有一定的財富積累，大多屬於1%至5%的收入人群，比如拜登、哈里斯（Kamala Harris）和沃倫的家庭收入都屬於1%高收入人群，即便是桑德斯也處於5%高收入人群行列，年收入高達50多萬美元。37歲的布蒂吉格（Pete Buttigieg）相對而言屬於初選陣營當中的「窮人」，年收入約15萬美元，而且還有大學貸款需要償還。當然，所有這些人都可以通過演講、出書募款和積累資本。

而且，美國最高法院對政治捐獻不設限的裁定，也讓這兩個事實更加凸顯，任由金錢與政治相互影響，美國選民也束手無策。一般的沒有背景的參選人，如果募款無法達標，就無法參加辯論，更沒有足夠資金推廣廣告。彭博在黨內初選投票前三個月加入戰隊且自費參選，意味着他無需擔心參加辯論的募款門檻。這是富豪參選的一大優勢。

美國夢和總統夢總是富人專利

初選中，彭博的第一對手就是前副總統拜登（Joe Biden）。今年年初，彭博還說不會參選，但現在改變主意，可能和拜登當前的弱勢或後勁不足有關。另外，民主黨人對特朗普的彈劾調查猛料頗多，基本上可以坐實特朗普通烏的指控。雖然特朗普不太可能因為被彈劾而下台，但彭博可能也評估了這場彈劾調查對特朗普輿情的傷害。如果拜登贏得黨內提名，他很有可能會被包裝為第二個「希拉里（Hillary Clinton），從而使得2020年大選更似2016年大選的一種延續。如果彭博獲得提名，2020年大選將是名副其實的富人之間的對決。

美國夢的提出者詹姆斯·特拉斯洛·亞當斯（James Truslow Adams）在其《美利堅史詩》（The Epic of America）中曾這樣界定美國夢：「無論與生俱來的社會地位如何，『美國夢』是每一個人對更好、更深刻、更豐富人生的美好願景」。但事實上，那是當年。如今的美國夢更像是富人專利， 窮人難以實現。對於最高級別的美國夢而言，更是如此。即便是平民化、依靠草根運動當選的奧巴馬（Barack Obama），當時也離不開華爾街財團的支持。奧巴馬一方面譴責華爾街的利潤和鉅額收入，以此拉攏選民，另一方面又不得不接受華爾街、矽谷金融家和企業家的政治捐獻。

這歸根結底還是美國自己政治體制的問題。在資本主義市場體制下，美國富豪和政府有着相互依存的關係，無論是左派政府，還是右派政府，都離不開大小財團的支持。待到候選人成功當選，又會出台一系列有助於富人的政策，或者重用相關利益集團的人在政府任職，助推有利於特定行業利益的政策。比如，奧巴馬執政後也曾重用硅谷和華爾街高管。特朗普是政治素人，他當選後便融入了精英集團，也少不了重用一些華爾街富豪。

彭博曾形容特朗普是一個誇大其商業成功的「危險煽動者」，似乎在商業上看不起特朗普。既然特朗普能夠當選總統，彭博自然也希望賭一把。但經過近4年的執政，除了富豪商人的標籤，特朗普成功融入了精英群體或者建制派體系，多了一些執政經歷，鞏固了在共和黨黨內的地位，並且也善於運用媒體資源。彭博也有從政經歷且擁有強勁的媒體機器，從這個角度看，他和特朗普的優勢地位似乎也在伯仲之間。