中印戰機爭奪馬來西亞天空　馬哈蒂爾將如何選擇

11月25日，赴韓國參加「韓國-東盟特別峰會」的馬來西亞總理馬哈蒂爾（Mahathir bin Mohamad）前往了一處特別的場所，即韓國航空航天工業公司（KAI）位於韓國南部泗川市的戰機工廠。

當天，馬哈蒂爾在韓方人員陪同下，帶着一批馬來西亞軍方人士參觀了一架韓國研發的FA-50型輕型戰鬥機。這件事提醒外界，馬來西亞軍方的輕型戰機與教練機（LCA）國際招標仍在進行中，而中巴聯合研製的JF-17「梟龍」戰機以及印度研發的「光輝」戰機的角逐也同樣在繼續。中印面對這場交易的態度，更能顯示出兩國兩軍的另一面。

馬來西亞軍方是從2019年的蘭卡威國際航展（LIMA）之後開始啟動這一計劃的，馬方計劃購買36架輕型戰機，共有八種戰機進入了他們的視野。它們分別是中巴研發的梟龍戰鬥機、中國研發的L-15型教練機、瑞典的JAS-39戰鬥機、韓國的FA-50戰鬥機、捷克的L-39NG教練機、俄羅斯的Yak-130教練機、意大利的M346教練機以及的印度的「光輝」（Tejas）戰機。

根據《簡氏軍事周刊》等權威資料指出，馬來西亞軍方的這批採購相當迅速，馬方從2019年11月中旬開始宣布計劃，其揭盅到2020年第一季度即可揭曉。其需求也很明確：馬軍希望新戰機不僅能承擔教練機認為，也能具備空戰、對地轟炸及一定程度的對海打擊能力，亦能勝任國內平叛作戰，同時價格不宜過高。

這樣一來，在馬來西亞軍方的具體需求之下，符合要求的戰機其實很有限，最符合需求的莫過於瑞典的JAS-39和中巴研發的梟龍，兩機均具備「四代機」作戰能力。但考慮到頂配梟龍-Block2型2,800萬美元的成本價僅相當於JAS-39最新型的NG型的一半，其戰鬥效能已相對接近，其改進型Block3型更遠超前者。馬來西亞的選擇就將變得可想而知。

不過，參與競爭的其他對手是不會心甘情願放棄的。這其中比較突出的莫過於韓國與印度兩家。

韓國研發的F-50雖然成本價為3,000萬美元，但韓方還是依靠政府補貼、技術轉讓等手段拿下了印度尼西亞、菲律賓甚至伊拉克等國市場。但遺憾的是，馬方在此次招標中已明確要求「不需要技術轉讓」，這就讓韓國只能憑本事參與競爭。

至於印度，他在這場對峙中的態度就顯得異常微妙起來。印方推出的「光輝」戰機自2015年入役後，其價格一直是外界爭議的焦點。該機的MK1型的成本價約為3,000萬美元，可到印度空軍在2017年12月正式「採購」該機時，其單價竟飆升到6,700萬美元。

印度「光輝」戰機入役後，印軍並不敢貿然使用，更多作戰訓練任務仍仰賴蘇-30等先進機型。（視覺中國）

雖然在印度國防部干預之下，該機的採購價降到了4,000萬美元，但研發該機的「印度斯坦航空有限公司」最終還是與印度空軍簽署了一份包括73架戰機、10架同型教練機，連帶後勤維修服務的總價65億美元的一攬子合同。這種天價還是讓印度之外的買家望而卻步。

對印度航空界人士來說，他們深知「光輝」戰機的作戰效能僅相當於第三代戰鬥機，但即便如此，印方仍希望該機能在一兩個對手身上找到自信。於是，「光輝」從2016年的巴林航展開始就把「梟龍」視為宿敵。印方時刻認為該機就是「梟龍」的「潛在競爭者」。

但也有專家指出，「光輝」戰機在技術上不佔優勢，基本上只能銷往「梟龍」因政治原因無法銷售的國家。加之馬來西亞當局譴責了印度進佔印控克什米爾地區的行為，這使得印度國內甚至還有一種呼聲，要求當局不要把「光輝」賣給馬來西亞這個「支持巴基斯坦」的國家。這讓新德里方面未免有些尷尬。

當然，對於宦海沉浮多年的馬哈蒂爾來說，他在面對馬來西亞軍方的這場最新交易時仍會選擇一種八面玲瓏的態度：已經有情報顯示，馬來西亞軍方對「光輝」似乎仍有興趣，印方更有可能在2020年拿到新採購合同的徵求建議書。

畢竟，馬哈蒂爾和馬來西亞既然可以在大國面前拿出「不選邊」的態度，一場戰機採購自然也不會左右他的立場，但馬來西亞方面想必也會為自身的利益作出合乎情理的選擇。