中美離協議一步之遙　特朗普需克服三個難點

11月26日，美國總統特朗普（Donald Trump）表示，美中第一階段貿易協議談判正處於「最後關頭」，這比幾天前他關於「中國沒有加快腳步」的言論更為積極。

當天，中美高級別經貿磋商的牽頭人進行了10月中美談判以來的第三次正式通話。與上一次不同的是，中方在通話之後的聲明中稱雙方「就解決好相關問題取得共識，同意就第一階段協議磋商的剩餘事項保持溝通」。

官方釋放信號之後，美國消息人士也繼續活躍，從披露出的信息來看，中美離第一階段協議只有「一步之遙」。

第一階段協議已「非常接近」

白宮顧問康威（Kellyanne Conway）在11月26日表示，美中兩國已經非常接近第一階段貿易協議。她還表示，之所以分步驟地達成協議，是因為這是一項規模巨大、具有歷史意義的貿易協議。美國參議院財政委員會主席、共和黨議員格拉斯利（Chuck Grassley）在同日表示，他相信和中國的第一階段協議可能在年底前達成。

同時，美國媒體引述消息人士稱，美國的談判團隊可能在感恩節假期後前往北京，並透露中國國務院副總理、中美談判牽頭人劉鶴已經邀請了美國團隊訪華。

消息人士還稱，如果特朗普同意實質性地減免已經加徵的關稅，那麼中美基本就達成了協議。可見中國關於撤回關稅的要求現在的確是談判的重心。

美媒也從中國的知情人士口中得知，中國官員也對談判的進展表示積極，但美國關稅降級的範圍和規模仍是一個懸而未決的問題。

實際上，美國官方在10月的中美談判之後，已經多次表示階段性協議即將達成，而現在雙方顯然在是否要正式撤回關稅、撤回的節奏和程度如何進行拉鋸，貿易協議的簽署延期也與此有關。在這個問題上，特朗普面臨三個難題。

白宮包裝關稅降級有挑戰

近幾日披露出的中美談判消息中，幾個細節值得注意。

康威稱，「總統想要達成協議，但是總統總是在等待着最好的協議」。她特別強調，中國的強制技術轉讓、盜竊知識產權、中美之間巨大的貿易逆差，這些仍然是毫無道理的。

關於最核心的關稅撤回問題，知情人士稱「特朗普同意關稅撤回的程度，將揭示總統對參與後續階段談判的認真程度」。

特朗普面臨2020年的選舉，必須在外交上交出一份成績單。（AP）

當前，雙方希望達成協議的意願相同，關於分階段達成共識的路徑也已經清晰，貿易協議的框架內容顯然已經明確，特朗普現在需要的就是把關稅的降級包裝成美國的勝利，讓第一階段協議最大程度地給自身政績添彩。但是這對他並不容易，原因有三。

其一，為了說服公眾貿易戰對美國有利，特朗普一直宣傳關稅對美國的「好處」，甚至給自己起了「關稅人」的滑稽暱稱。貿易戰爆發以來的近兩年，特朗普多次在Twitter上表示，美國政府正因關稅加徵而流入鉅額現金，為關稅買單的是中國企業和消費者，而美國經濟會毫髮無傷。雖然撤回關稅的確對美國經濟有利，但是要把它包裝成「利好」反而不易。

其二，關稅的確是貿易談判之中，特朗普運用最多的籌碼。特朗普在外交上慣用「極限施壓」的手法，無論對中國、日本還是歐盟，都以關稅相要挾，以在貿易協議中拿到更多利好。直到現在，美國也並沒有表示撤銷對歐盟汽車的關稅威脅。撤回對中國的關稅，確實等於放棄了一部分的談判籌碼。

其三，當前的政治局勢和輿論氛圍對特朗普十分不利。中美談判異常艱難，不少輿論已經認為特朗普在第一階段協議中對中國「讓步」過多，現在又有路透社等媒體表示「第二階段協議更加渺茫」。加之美國政治鬥爭惡化的今天，輿論正在強行將香港問題、美國涉香港的人權法案以及中美貿易談判捆綁，如美國有線電視新聞網（CNN）已經把「特朗普對中國的軟弱將是對美國價值觀的背叛」放上標題，讓白宮面臨更大壓力。

總之，特朗普要把關稅撤回包裝成自己、白宮和美國的勝利，就要有充足的理由，他也必須試圖說服美國選民，要繼續和中國談判，坐在白宮的統領非他不可。

特朗普難掩達成協議的急切

話雖如此，即便特朗普面臨包裝協議的難題，但是他最終還是不得不努力想出對策。實際上，雖然特朗普多次表示「中國比美國更希望達成協議」，但是在這個問題上他顯然比中國更急。

特朗普雖然面臨國內的質疑，也面臨着達成協議被批評的風險，但是這些在2020年大選的面前重要性就沒那麼明顯。據悉，特朗普身邊諸如財政部長姆努欽（Steve Mnuchin）和女婿庫什納（Jared Kushner）等高級顧問都建議特朗普的儘快完成協議。

畢竟，任何候選人都知道美國競選之中最重要的因素仍然是經濟狀況，特別是當特朗普已經面臨彈劾危機、外交事務掣肘的情況下，在大選年平添對美國經濟的風險則更不明智。貿易戰已經對美國的企業和消費者產生了不小的影響，而對特朗普的農民票倉則更為重要。

達成協議和不達成協議相比，貿易戰升級對美國經濟、特朗普的外交政績風險更大。所以特朗普必須找到合適的包裝方式、時機和場合去達成協議。