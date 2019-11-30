美朝談判「死線」將至　特朗普大選年外交麻煩多

距離2020已經只有1個月的時間，美國政治又將開啟一個充滿不確定性的大選年。此時美國兩黨都已經進入選舉模式，美國總統特朗普（Donald Trump）的競選架勢更是早已打開。

作為現任總統，特朗普在大選之中具有獨特的優勢，在2020年他完全能夠利用執政的便利始終站在大選競技場的舞台中央。但是，也正因為總統的位置，白宮的任何事務和危機也都會被放大，而特朗普很可能在一些外交事項上陷入麻煩。

美朝談判僵局難打破

特朗普在外交上最大的突破之一就是美朝關係的緩解，但是這一進程在今年進展並不順利。今年4月，朝鮮在越南「特金會」不歡而散之後，曾正式給美國的設下談判「死線」，要求美國在2019年年底之前，給出一份新的無核化方案，否則將考慮朝鮮實現發展的「新方式」。

近來，美國輿論對這一「死線」給予了相當的關注，特朗普以及美國的朝鮮政策特別代表比根（Stephen Biegun）都因此承壓。

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11月27日，俄羅斯外交部發布消息稱，應美方邀請，俄羅斯一位副外長與比根進行了通話，討論朝鮮半島問題解決前景。美國國務院沒有透露交談的細節。

此前，中國外交部副部長樂玉成11月25日曾在莫斯科表示，中國和俄羅斯致力於推動解決朝鮮半島問題，制定了一個解決朝鮮問題的工作文件，已經發給各方，正在徵求意見。

比根和莫斯科方面的通話，或許和中俄提出的工作文件有關。可見，雖然比根在20日還強硬表示「美國可能重新採取更具挑釁性的措施，這將是朝鮮措施的重要機會」，白宮仍然在積極地試圖扭轉局面。

10月初，比根和朝鮮磋商代表金明吉曾舉行了一次長時間的見面磋商，但是無果而終。此後朝鮮方面多次表示除非華盛頓放棄對朝鮮的 「敵對政策」，否則朝鮮不會和美國舉行會談。今年以來，朝鮮領導人金正恩多次出現在導彈試射和部隊視察的場合，被美國視為是武力的警告。

美國不願放棄對朝鮮「全面、可驗證、不可逆的無核化」（CVID）的目標，美朝談判就算在年底之前再有進展，恐怕仍會拖延，特朗普在明年如何拿出美朝關係的成果還很難說。

特朗普政府和很多盟國之間都存在裂縫。圖為去年7月，北約峰會的領導人合影，特朗普看向了和其他人相反的方向。（VCG）

特朗普外交 理想與現實距離

美朝關係如果有突破，是為特朗普添彩，繼續拖延對特朗普的傷害也並不大，畢竟要實現半島無核化還任重道遠。但是，一些更為緊迫且更具影響力的外交事項，在2020年有成為特朗普政治負擔的危險。

特朗普承諾要消除各國對美國的「不公平」貿易行為，而由此衍生的貿易戰狀況仍然複雜。中美第一階段貿易協議目前還沒完全成型；特朗普對歐盟、日本的汽車關税威脅本來被推遲到了11月中旬，然而白宮現在仍然對此沒有正式說法；已經達成的美墨加貿易協定（USMCA）至今只有在墨西哥得到了國會批准。

特朗普從去年就承諾要在敘利亞、阿富汗撤軍，帶「美國軍人回家」，而現在美國不僅在敘利亞戰場失勢，而且撤軍也仍沒完成。美國軍事官員日前透露，敘利亞北部美軍撤離後，伊拉克和科威特的數百美軍又進入了敘利亞，並在11月22日和庫爾德人重新聯合作戰。

另一邊，美國和阿富汗塔利班的談判仍然僵持，雙方近期成功「換囚」之後，又突發塔利班擊落美國直升機，造成2名美國軍人喪生的事件。特朗普要完成阿富汗的撤軍，比敘利亞更為艱難。

在2020年可能對特朗普不利的外交事項還不止這些。美歐關係在貿易爭端和北約分歧的問題中裂縫還在加深；美國在東北亞的兩大盟友日韓兩國險些不再續簽軍事情報協定，特朗普向兩國索要鉅額軍費的情況將讓這場調解更加複雜；美國退出伊朗核協議的後果在明年還會繼續浮現……這些事項在2020年都可能持續發酵。

特朗普在外交上的競選承諾是「讓全世界重新尊重美國，不再把美國當成傻子」。因此，他上任後開啟全球「要錢」模式，且試圖進一步戰略收縮，也算是符合他最終的目標，只是他的手段過於簡單粗暴，也沒有足夠的戰略考量，造成進退失據。

就像很多事務上他聲稱「我一個人就能解決」（I alone can fix it）一樣，他在外交上也講了太多「大話」，導致現實的進程和他的承諾嚴重脱節。這雖然不一定影響他的選舉基本盤，但是仍然在大選年對他不利。可以說，收拾外交上的「爛攤子」將是特朗普從現在開始到大選之前都需要付出巨大努力的一項任務。