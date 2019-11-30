限韓令早已鬆動　王毅訪韓釋放政經新訊號

今年11月下旬，有關中、日、韓三國自貿談判的各種利好情報逐漸出現。

11月26日，以中國商務部副部長王受文、日本外務省國際貿易和經濟特命全權大使香川剛廣和韓國產業部通商交涉室室長呂翰九為代表的三國政要前往首爾，展開第16輪自貿談判；27日，日韓之間又傳出了日本計劃將聚酰亞胺、光刻膠和電子級氫氟酸等重要工業原料在2020年1月移回貿易白名單的動向。

到11月28日，韓國外交部又傳出消息，稱中國外長王毅將在12月4日到5日間訪韓，這也是自2016年美國「薩德」（THAAD）導彈系統入韓後，中國高級別官員重返韓國。一時間，來自政界、財經界的消息讓三國政要信心大增，進而開始期待在12月在中國舉行的中日韓三國領導人會議能否帶來些特別信號。

在韓國，觀察家還把中國國家主席習近平2020年計劃中的首爾之行提前視為「中韓關係解凍」的里程碑。但在另一些分析師眼中，中韓關係的好轉不必非得集中在某些特定的重大事件上。此前中國針對韓國娛樂業展開的「限韓」行為同樣是重要指標。

也就在11月29日，韓國YTN電視台已發佈獨家報道，稱該國「文化廣播公司」（MBC）已計劃在12月27日將其製作的電視劇《意外發現的一天》的兩名主演金惠允和金路雲派往中國青島，並舉行「粉絲見面會」等活動。

分析人士發現，MBC電視台此舉是2016年7月「薩德」入韓，引發中國娛樂業的「限韓」風潮後，韓國電視劇及相關演藝人員首次重返中國大陸展開宣傳。至此，中國娛樂業延續三年多的「限韓」勢頭似乎也將呈現一點鬆動。

近年來，韓國一直把流行音樂、電視劇、電影的對外輸出視為國策的重要一環，但是這一國策在中國已經碰壁。圖為在2018年平昌奧運會閉幕式上演出的韓國男子組合EXO，該組合原有三名中國籍隊員，但他們已先後退出。（視覺中國）

青島作為中國在2019年8月30日時確立的新一批「自由貿易試驗區」，其政策確有一定特殊之處，其「推進中日韓區域經濟合作」的宗旨尤為突出。

此外，青島作為自貿區，其制度創新與內地其他城市也存在差異。因此，韓國演藝人士在青島宣傳韓劇，可能也只是某種特殊場合下的特殊行為。但伴隨着中日韓自貿區談判的不斷推進，韓國娛樂界人士遭遇到的「限韓」局面正逐漸改善。

此前，韓國歌手Rain已在2019年5月於北京舉辦的「第一屆亞洲文明對話大會」期間受邀表演，並成為「薩德」風波後首次在中國舞台上登台表演的韓國藝人。這一鬆動態勢也讓韓國娛樂界看到了重返中國市場的希望。

事實上，也有分析認為，中國娛樂圈在2016年後的集體「限韓」也有可能是在「韓流」衝擊下，為保護國內娛樂產業而展開的某種「貿易壁壘」措施。

2017年時，中國商務部、財政部等多個部門已制定了《關於支持電視劇繁榮發展若干政策的通知》，該通知旨在增加原創電視劇，進而努力在五年內提高自身競爭力，而娛樂業的「限韓」行動也客觀上為自身贏得了閉關修煉的寶貴時間，原先粗放型的中國影視、娛樂產業也逐漸引入了培養、選拔等機制，進而建立了一支實力不亞於「韓流明星」的隊伍。

在2014年時，韓國演員金秀賢（左）依靠在電視劇《來自星星的你》中的表現，在內地贏得了不少廣告代言的機會。但他在中國的星路及財運最終還是因薩德入韓的風波被阻斷了。（新華社）

與此同時，隨着資本的流動，很多韓國影視劇從業者也前往中國淘金。不少韓國影視服裝、化粧和造型人員已經前往中國就業，一些韓國電影特效公司還參與了包括《建軍大業》、《流浪地球》在內的很多中國電影的後期製作。這些專業人士帶來的技術正促使中國影視劇、綜藝等節目水平在近三年間逐漸於服裝、化粧、道具等細節上逼近國際一流標準。

這樣一來，當中國的娛樂業較之2016年已初具規模，且具備一定的「價值觀輸出」能力後，或許其自發展開的「限韓」行為就有望隨周邊局勢的好轉而告一段落。在中、日、韓三方已商定將進一步提高貨物貿易、服務貿易、投資自由化水平和規則標準，打造超越《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的自貿區之際，北京或許還會在其他領域加大開放的態勢。