彈劾調查報告或周一出爐　特朗普的兩個選擇

美國有線電視新聞網（CNN）周日（12月1日）引述消息人士報道，美國眾議院情報委員會將於周一（2日）向委員會成員傳閱特朗普彈劾案的調查報告，預計於周二（3日）就報告進行投票並送交司法委員會，讓後者可如期在周四（4日）展開首次彈劾案的聽證，以決定以何等罪名撰寫特朗普的彈劾條文。

納德勒與特朗普的新仇舊恨

目前，司法委員會的民主黨籍主席納德勒（Jerrold Nadler）已邀請白宮派員為特朗普辯護、盤問指控者、提出新證據或傳召證人，特朗普可親自出席或派律師代表出席。納德勒為此邀請設下周五（12月6日）下午5時為回覆期限。

納德勒與特朗普同是紐約「同鄉」，卻走上了大半生對着幹的路。（AP）

無論特朗普或其代表出席與否，司法委員會勢將根據彈劾調查報告，去考慮特朗普有否「濫用職權」，以軍事援助或白宮訪問邀請去換取烏克蘭公開調查民主黨政敵；有否「妨礙司法公正」，以白宮行政特權阻礙他人到國會作供或交出證據；甚至會考慮「通烏門」的事實會否構成賄賂罪。

納德勒與特朗普早在上世紀80年代已經因為紐約市地產項目發展的爭端而「打得火熱」，而前者當時亦有幸得到特朗普欽賜「胖子傑瑞」（Fat Jerry）的小名。納德勒此次高調邀請特朗普一方出席司法委員會聽證，將特朗普困於一個兩難選擇之中，造就了這兩個七十多歲的老人家事隔數十年再起戰火的時機。

「到底要否在彈劾聽證作辯護」這個問題的兩個可能答案，對特朗普而言確實是利弊參半。

辯護與否 利弊交纏

由於特朗普一直批評民主黨主導的彈劾調查只邀請「永遠反對特朗普的人」（Never-Trumpers）作供，沒有給予特朗普「代表律師」，也沒有「公平程序」，這次將在司法委員會進展的彈劾新階段，可算是滿足了特朗普的「三大願望」：其程序早在眾議院大會獲得通過，納德勒也邀請了特朗普派代表律師出席，而特朗普一方亦有權提供書面證據，或要求傳召證人。

Schiff is giving Republicans NO WITNESSES, NO LAWYER & NO DUE PROCESS! It is a totally one sided Witch Hunt. This can’t be making the Democrats look good. Such a farce! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2019

首先，特朗普當然可以藉此機會，在司法委員會的共和黨人配合下，透過參加委員會的聽證，向公眾訴說他們的「通烏門」故事：一方面將焦點放在拜登父子疑似涉貪的問題上，另一方面堅持特朗普要求烏克蘭調查民主黨相關人士的用意完全是針對烏國的貪腐問題，而非要尋找政敵黑材料。

然而，這個選項有兩大不利之處。其一，特朗普一方的參與可算是為民主黨主導的彈劾程序背書，使特朗普日後再難以批評這是民主黨的政治獨腳戲。其二，由於聽證即場質問的格局，特朗普的代表如果在即場應對上出現差錯，或者說了一些不該說的話，將為彈劾案增添變數，有可能破壞了特朗普在輿論戰中的劇本。

另一方面，如果特朗普一方拒絕參與聽證，他們必需尋得不出席的理由——如今特朗普本人在民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）的言語挑戰下，已公開表明願意親身到參議院作供，如果他拒絕出席眾議院的聽證，就要解釋他對眾議院的程序有何特別的不滿之處。

雖然避席眾議院司法委員會聽證可讓特朗普繼續以「派系鬥爭」去攻擊民主黨的彈劾調查，然而在目前民意並未因彈劾案而產生大變的情況下，此舉或許能給予在共和黨大本營地區勝出的民主黨眾議員一個不支持通過彈劾的下台階，讓他們能以白宮拒絕配合且大選臨近為理由，拒絕支持同黨提出的正式彈劾條文，一方面能向民主黨選民交代，另一方面也不會讓彈劾案拖延至明年而損失保守派選票。

直至目前而言，民主黨似乎也預計彈劾案一再拖延並非長久之計，因此已計劃於12月16日的那一個星期完成司法委員會的彈劾條文，並將條文交予眾議院大會表決。為免共和黨控制的參議院在2020年大選年間能按政治需要操弄其彈劾審訊的進度，在未能扭轉民意之下，民主黨的最佳出路似乎確是讓部份民主黨的保守派地區眾議員有理由投票反對彈劾——不過，這卻要特朗普「配合」。

特朗普與納德勒數十年前的對峙最終以兩敗俱傷收場：前者未能拆除阻礙其地產項目的一個高速公路路段，後者亦未能完全阻止特朗普地產項目最終以較小的規模落成。如今雙方再次挑起的戰火，也許會有同類的結局。