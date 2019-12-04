德國總理默克爾上周三在德國聯邦議會的一般性辯論中談及數個議題，除了北約、言論自由權益等引發關注的議題以外，她涉及中國的演講內容，更讓近來德國圍繞自身對華政策的爭論再度浮出水面。

不久前，法國總統馬克龍拋出「北約腦死亡」之說，引起輿論嘩然。默克爾於第一時間批評後，又在上周三的演講中再次談及北約的意義，她表示現在歐洲僅靠自己無法自衛，德國為北約承擔更多責任都是正確的。此外，默克爾也呼籲德國國會抵制仇恨和煽動仇恨的社會言論，表示「言論自由是有邊界的」，涉及煽動仇恨和破壞人類尊嚴的內容必須被抵制。不過，相對於這些議題，最引發注意的還是默克爾演講中涉及中國的內容。

默克爾談及各界最關注的香港抗議活動及中國人權現狀，並表示「我們當然應該對此進行批評，但中國的制度完全不同。我不清楚我們能否以冷戰期間所採取的『孤立或隔離』來應對兩種制度間的競爭」，「更恰當的回答應該是：自信地堅持自己的標準，而不是宣告採用徹底的孤立隔離的手段」，如果歐盟每個成員國採取各自的中國政策，那麼這將成為歐盟最大的危險之一，「這對中國來說並不是災難性的，對我們卻是。」

馬克龍「北約腦死亡」言論讓他與默克爾之間的分歧浮上枱面。（路透社）

默克爾在這場聯邦議會一般性辯論中花費大量篇幅談論對華政策，並非沒有理由。圍繞「如何對待中國」的問題，德國輿論近來一直不乏對默克爾的批評與施壓。

9月初，默克爾例行訪華，期間她縱然在敲定11項商貿協議的同時，也不負輿論眾望向北京提及香港示威和人權問題，德國國內卻依舊不乏批評之聲。諸如《德國之聲》等媒體數次發表評論文章，認為如今的默克爾在面對中國時因擔心觸怒北京而瞻前顧後，而這也影響到德國乃至歐盟的對華政策。

此外，德國執政基督教民主聯盟（CDU）代表大會11月23日召開，會前有部份資深議員提請議案，要求將華為排除在德國5G建設之外，最終大會通過的提案規定「只有以可驗證方式滿足明確界定的一系列安全標準的裝備商」才能參與建設，而這一系列標準中必須「排除外國對我們的5G基礎設施施加影響的可能性」。雖然提案最終避免直接點名華為和中國企業，但圍繞該議題的爭執不僅突顯出德國國內乃至執政黨黨內的政見分歧，也昭示着德國對華持疑的政界人士正愈發高調地表示其立場。

默克爾基民盟黨大會上發言。（路透社）

回看默克爾上周三的發言，人們可從中看出她對德國乃至歐洲對華政策的重視程度。默克爾明白中國對當下和未來世界的重要性，而德國和歐盟必須認真思索自身對華政策，既不能卑躬屈膝地採取「綏靖」政策，亦不可走向冷戰式的對立和孤立。默克爾無疑認為她當下所採取的「堅守不同，但同時積極接觸，在合作中解決分歧」的方法是可行的，也呼籲她在德國聯邦議會乃至歐盟的同僚們，即使不認同她的方式，至少也應跟她一樣正視問題。

默克爾將於2021年卸任總理一職，按她目前的講法，她將永遠退出政壇。而在卸任前，默克爾計劃於明年下半年邀請中國國家主席習近平和各歐洲領袖訪德，可以預估，屆時她將試圖將歐盟，又或至少是德國的對華政策擺上正確軌道。在那之前的數月內，乃至未來數年，圍繞「如何與中國相處」，德國乃至歐盟輿論界都會有愈發激烈的討論。￼

上文節錄自第191期《香港01》周報（2019年12月1日）《默克爾：歐盟必須釐清對華政策》。

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