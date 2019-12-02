北約70周年峰會在即　特朗普對歐洲盟友會否「鳴金收兵」？

美國總統特朗普將於周一（12月2日）出發，啟程前往倫敦參加周二、三（12月3日及4日）舉行的「北大西洋公約組織」（NATO）70周年峰會。讓人意外的是，慣於四處惹火的特朗普至今未有再批北約軍費開支的問題，反而是法國總統馬克龍直指北約「腦死亡」、土耳其總統埃爾多安反批馬克龍才是「腦死亡」等嚴厲言詞，使峰會再次充滿火藥味。

這次峰會，在馬克龍直斥北約「毫無策略性合作」的坦率批評之下，預計將會趁這個70周年的時機，去討論一下在中國的興起與俄國總統普京的各種國際戰略操作的新局面下，北約應擔當一個怎麼樣的角色。

雖然特朗普預計不會與英國首相約翰遜進行會面，他將與德國總理默克爾及法國總統馬克龍分別見面。（路透社）

同時，馬克龍特別抽出北約要員土耳其作猛烈批評，指後者進軍敘利亞東北部的操作是沒有與北約各國作配合的「瘋狂行為」，更質疑如果土耳其因此事而被敵對分子入侵，北約會否履行其共同防衛承諾。配合土耳其向俄國購入S-400導彈防衛系統等一系列爭議，加上埃爾多安對馬克龍的強硬回應，北約各國如何調解這個有美國核武部署於境內的關鍵軍事盟友，也將是峰會的一大焦點。

特朗普不再「惹火」？

相較之下，作為北約實然領袖的美國總統特朗普，此次峰會似乎沒有再要搶風頭。

外界一直關注特朗普會否再就北約軍費問題施壓盟友，可是白宮早在上周五（11月29日）就預先伸出「友誼之手」，聲言「跨大西洋的關係正處於非常非常健康的狀態」，又炫耀特朗普如何成功讓北約其他盟國增加超過1,000億美元的軍事開支，更特別點出2016年時只有4個成員國的國防支出達至國內生產總值（GDP）的2%要求，而由於特朗普的「外交工作」，如今此數已增加至9個，到了2024年（按：特朗普第二屆任期的最後一年）更將達到18個。

在啟程之前，特朗普發出的「Twitter預警」亦只將他參加北約峰會一事與國內「通烏門」彈劾案連結，說「當我在倫敦北約峰會中代表我國時，民主黨人卻在搞史上最荒謬的彈劾聽證」，並無再對北約或其成員國作批評。

配合特朗普上月放棄增加歐盟進口汽車關稅，而原訂於本周一公布、針對法國數碼稅的《貿易法》第301條調查又暫無影縱，這位習慣向歐洲盟國抱怨的總統似乎有「鳴金收兵」之意。根據新聞網站Axios的消息，有美方官員更樂觀認為，馬克龍對北約的批評或有可能使特朗普對北約有更多正面表態。

「北約軍費」已成領功機會

如果特朗普果真「鳴金收兵」，其實也是可以理解的。首先，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）本年已兩次到訪白宮，去說服特朗普其成員國已陸續增加軍費支出，給了特朗普一個隨時可以「領功」的機會。

其次，由於美國民眾普遍對歐洲主要國家有極其良好的觀感，在國際舞台上得到一眾北約領袖簇擁，並以軍費問題領功，也將讓凸顯特朗普的國家領袖形象，正好與本周三與北約峰會「撞期」的眾議院司法委會員首次彈劾聽證中的政治泥漿摔角，形成強烈對比。

再者，在2020年選戰臨近、國內彈劾風暴未止的背景下，此時再掀起解決不了的外交風波更無必要。因此，特朗普各種外交事務，能解決的已盡力解決（如中美貿易問題），不能解決的也就繼續拖延（如朝鮮、伊朗、委內瑞拉等問題），而北約軍費問題似乎屬於前者。

不過，對於口沒遮攔的特朗普，他本意即使是要「鳴金」，也有可能控制不住變成了「擊鼓」。

東道主英國將於12月12日舉行大選，保守黨首相約翰遜（Boris Johnson）已公開呼籲特朗普不要插手英國選舉——後者曾多次公開批評工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）——特朗普到達英國之後能否抵受大罵這個國際左翼老將的誘惑，將是他在北約峰會旅程的第一個挑戰。