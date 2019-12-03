習近平特朗普隔空喊話　中美協議難產的癥結不僅是關税

對中美貿易談判，目前各方最關心的問題是中美第一階段協議是否能夠簽署，是否能夠在12月15日之前簽署，中美之間分歧的癥結到底在哪裏。

此前10月11日美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見中國國務院副總理劉鶴時說，「我們基本上已經達成了協議，但還要以書面形式完成，這可能需要三週、四周或五週的時間。你知道，我們會在智利相聚，也許到那時就會完成，或是大約是那個時候。 」特朗普還表示，第一階段簽署後，「第二階段幾乎將立即開始。」

但現如今，問題已不是原定於11月16日至17日在智利召開的亞太經合組織（APEC）領導人峰會遭到取消，而是七週過去，中美並沒有如期在相對應的時間內達成共識。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）12月2日表示，美國政府是否保留對華關税，取決於「（北京方面）現在和將來的行為」。羅斯表示，如果美中兩國不能達成貿易協議，美國將提高對中國商品的關税。「12月15日是合理的最後期限」，「如果從現在到那時什麼都沒有發生，總統已明確表示，他將加徵關税。」

在觀察人士看來，中美簽署第一階段協議的誠意毋庸置疑，特朗普需要穩定的中美關係來穩定農業州的選情。從特朗普在香港等問題上的搖擺表態看，特朗普個人沒有意識形態考量，他對於站在民主道德高地問責中國不感興趣。中美地緣政治競爭這種話題是特朗普的工具，有利於選舉他就用，對自己不利堅決不用；對華強硬這張牌有用，但更重要的是選情，這種壓倒一切的政治任務。

彭博社稱劉鶴11月20日在北京出席一場晚宴時說，他對中美達成第一階段貿易協議「謹慎樂觀」。在演講之外，劉鶴對一名與會者說，他對美國的要求感到「困惑」。（路透社）

在經濟下行壓力下，中美加徵關税已經開始影響出口和消費，叫停貿易戰有着非常重要的現實意義。從大局的視角看，北京也希望有關於貿易談判的利好消息，以穩定各方對中美關係的預期。

而筆者對於中美雙方在12月15日之前簽署協議並不樂觀，儘管美國商務部長羅斯說「12月15日是合理的最後期限」。但這更像是施壓的一種手段，而不是真正的最後簽署協議期限。美方曾釋放信號說第一階段協議可由雙方貿易代表簽署。中美之間如果有足夠多的共識，習特完全可以顯示靈活性簽署協議，並不拘泥於某個特定的時間點。

對於中美之間的分歧，目前主流輿論有兩種說法，一是關税分歧，中國方面主張分階段等比率取消關税，中國官方率先宣布中美達成了相關共識，但美國方面並沒有予以確認；二是採購額度分歧，美國要求體現具體數字，中方不願意做出具體採購額的承諾。

劉鶴5月訪美時曾公開提出中方的三大核心關切。一是取消全部加徵關税。關税是雙方貿易爭端的起點，如果要達成協議，加徵的關税必須全部取消。二是貿易採購數字要符合實際。三是改善文本平衡性，任何國家都有自己的尊嚴，協議文本必須平衡，目前仍有一些關鍵問題需要討論。

在關税問題上，中方能夠採取的讓步措施是同意分階段按年率取消關税，但美方是否能同意分階段按年率取消關税還是未知數。在採購數額上，相信這並不是一個無法實現和逾越的門檻，只是一個可以討論的問題。

11月22日，習近平（前排左五）在北京人民大會堂會見2019年新經濟論壇代表。（路透社）

在關税問題上，中方能夠採取的讓步措施是同意分階段按年率取消關税，但美方是否能同意分階段按年率取消關税還是未知數。在採購數額上，相信這並不是一個無法實現和逾越的門檻，只是一個可以討論的問題。

另外一個核心的分歧實際上是美國簽署第一階段協議的姿態。中國國家主席習近平11月22日在中國北京會見了出席2019年「彭博新經濟論壇」（Bloomberg New Economy Forum）的美國知名人士，首次就中美第一階段貿易協議談判表達了看法。

習近平強調，「中國希望在互相尊重和平等的基礎上與美國推進第一階段貿易協議」。

對此，特朗普11月22日回應稱不喜歡習近平所說的「平等」一詞，認為即將達成的貿易協議「不能平等」， 特朗普強調，他對習近平說了，這不能是一份平等的協議，因為美國的起點是地板，中國的起點是天花板。「我們必須有一個更好的協議。」

一直以來，美國皆希望將中美貿易協議包裝成「美國勝了，中國敗了」，在第一階段協議上，美國的訴求仍是如此。可是大選在即，特朗普有民意訴求，北京也有自己的民意，在中國人的自尊心、自信心日益增長的今天，北京當局絕不會接受一個失敗的協議。

到目前為止，中方三大核心關切在第一階段協議上並沒有得到完全實現。中美第一階段協議並不是一個單純的經貿協議，這其中任何一點細微的政治博弈和考量都足以促成協議簽署，也足以將協議毀在旦夕。正所謂差之毫釐，謬以千里。