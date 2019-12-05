特朗普稱協議可待一年後完成　庫什納回歸中美談判團隊

12月3日，北約峰會的前1天，美國總統特朗普（Donald Trump）在倫敦提到，對貿易協議談判的時間「不設限」，第一階段貿易協議可能拖到2020年大選之後完成，是否或何時達成，完全取決於自己。當然，這並不代表特朗普已經完全放棄當前進行中的第一階段貿易協議談判。根據英國路透社12月4日引述匿名消息人士的話，白宮高級顧問、特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）再添新職，以談判人員的身份參與美中貿易談判。

目前尚不確定庫什納具體分工。白宮只確認庫什納加入中美階段性貿易談判。根據過往經歷，庫什納和美貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和美財長姆努欽（Steven Mnuchin）都能保持良好的工作關係。根據路透社引述的白宮官員的話說，庫什納已經開始全面「協調」和「支援」萊特希澤及姆努欽同北京的談判工作。北京也想避免美國在12月中旬對中國商品加徵新的關税。

庫什納之前就曾擔任過中美關係的負責人，籌備過首次習特會，在貿易和台灣等議題上持温和、務實的態度，一定程度上緩衝過白宮內部鷹派的聲音。後來由於通俄門的調查以及國會建制派議員們對庫什納越過背景安全審查、私人化地干涉外交的反對聲音，庫什納逐漸退居幕後。但他促成美墨加三邊貿易協議，以及推動國內刑事司法改革，獲得特朗普稱讚。白宮人事多次調整，均未波及庫什納。這再次凸顯了特朗普「家人」在白宮中特有的權力地位。

根據路透社的爆料，庫什納過問或參與美中第一階段貿易談判已有半個月的時間，並且已經同中國駐美大使崔天凱會面。

+ 3 + 2

庫什納的加入貿易談判也能說明，中美第一階段談判已經接近尾聲，特朗普想要達成一個協議。庫什納的角色就是在最後關頭幫助美國完成同中方的文本商定工作。因為在之前的美墨加三邊貿易協議中，庫什納就扮演了這種關鍵角色。尤其在美國和墨西哥多次談崩的時候，最後都是庫什納加入挽救了談判。

眼下是最關鍵的討價還價的時候。中方要求美國同步等比取消關税，而美國則擔心中國無法兑現大量購買美國農產品的承諾。雙方的互不信任依然存在。作為務實派的庫什納加入談判，究竟能否挽救第一階段貿易談判，打破彼此僵局，尚待觀察。

有分析認為，隨着大選預選的臨近，特朗普非常需要一份貿易戰成果，拉攏和鞏固選民支持。庫什納深諳選舉策略，理解貿易協議對特朗普連任競選的重要性，自然也會極力勸說特朗普達成協議。作為一家人而言，庫什納也更願意將第一階段貿易協議視為服務於特朗普選舉利益的「政治協議」。

過去2天，特朗普對外貿易戰立場再次大的調整，似乎又回到了「關税是個好東西」的初衷。12月2日，特朗普發佈推文，威脅對巴西和阿根廷加徵鋼鋁關税，以懲罰這兩個國家「壓低匯率」的做法。同日，美國貿易代表萊特希澤宣布，法國數字服務税「歧視」美國互聯網企業，考慮到相關「損害」，提議美國政府向香檳、奶酪、手提包等價值24億美元的法國輸美產品加徵最高達100%的關税。

看來，大選年的特朗普，即便能夠階段性緩和同中國的貿易戰，他也不會放棄新的戰場，為自己的連任競選服務，無論對方是不是美國盟友。