彈劾定罪再凸顯黨爭　共和黨嚴守參議院審判一關

12月5日，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）宣布，眾議院將針對特朗普涉嫌濫用職權起草彈劾案條款。若眾議院司法委員會通過彈劾條款草案，將趕在今年聖誕節前遞交眾議院全體投票表決，待通過後，特朗普即被正式彈劾。而在12月4日，眾議院司法委員會根據情報委員會12月3日公布的報告，開始舉行聽證會，並草擬彈劾案條款。

為了起草彈劾條款，也就是認定特朗普的「過失」和「罪行」，眾議院司法委員會邀請了法律專家小組出席聽證，討論特朗普行為是否符合《憲法》中所列出的被彈劾標準。法律專家組由四名憲法專家組成，分別是：哈佛大學的費爾德曼（Noah Feldman）、北卡羅來納大學的格哈特（Michael J. Gerhardt）、斯坦福大學的卡蘭（Pamela S. Karlan）和喬治·華盛頓大學的特利（Jonathan Turley）。其中，特利是共和黨傳召的證人，其餘三位都由民主黨傳召。也正是由於這種黨派劃界，導致法律專家組意見呈現3比1的黨派色彩。

2019年12月5日，美國國會眾議院議長佩洛西宣布，她將要求眾議院司法委員會起草彈劾特朗普總統的條款。（VCG）

法律及憲法學者也站隊

北卡萊羅納州州的法學教授格哈特稱，特朗普總統犯了多項可彈劾罪行，包括賄賂，徵求一個外國領導人的個人支持，以換取他能行使的權力，妨礙司法和國會公正，這比水門事件中尼克松的不當行為更要嚴重。哈佛大學的費爾德曼教授認為，特朗普以擱置軍援和白宮會面待遇的方式施壓烏克蘭，以此要求對方總統給予自己「政治支持」，這本身就是一種典型的可彈劾的濫權行為。他提到，憲法中對重大罪行（high crime）和行為不端的本質定義就是濫用職權。

斯坦福大學的法學教授卡蘭補充認為，特朗普與烏克蘭的溝通明顯是在濫用權力。特朗普對烏克蘭的行為構成《憲法》中羅列的另一條罪行：賄賂。她認為，當一位美國官員請求、授受或提供個人幫助或好處，以此影響官方行為時，就是賄賂。對於特朗普總統而言，就是以擱置軍援為條件，要求烏克蘭調查拜登，幫助自己連任，這就是賄賂烏克蘭。而且，特朗普試圖「強力武裝外國領導人」的做法絕對不能按照歷史標準將其視為一般的政治事件。

但共和黨傳召的特利堅稱，只有特朗普犯下重大罪行才能加以彈劾，但目前的證據極其不足。特利向司法委員會遞交了53頁的書面聲明，提到自己不是特朗普的支持者，但是民主黨人推動的彈劾案敷衍了事、太過草率。他認為，如果眾議院的「訴訟」僅僅基於這些和烏克蘭的有關指控，那麼這次彈劾將是現代彈劾案例中持續最短的訴訟過程，證據單薄，理由不夠充分。他還認為，民主黨人對行賄概念的解讀過於寬泛，無法描述特朗普的行為。

特利還反駁民主黨對特朗普藐視國會的指控，稱特朗普不應該被指控阻礙國會調查，因為如果眾議院沒有經過法院便傳喚相關證人，缺乏正當性，甚至可能構成濫用眾議院職權。

總體而言，被傳召作證的法律學者們都為傳召他們而來的政黨說話。他們之間不但存在黨派分歧，就連委員會在座的兩黨議員也是立場分明，為了是否彈劾特朗普脣槍舌劍火爆交鋒。

共和黨認為彈劾聽證純粹是在浪費時間。他們批評民主黨人及民主黨請的這些法律專家對特朗普總統抱有歧視態度，甚至進行人身攻擊。比如，佛州的眾議員蓋茲（Matt Gaetz）就認為，格哈特曾為奧巴馬（Barack Obama）效力，卡蘭則是奧巴馬、希拉里（Hillary Clinton）和沃倫（Elizabeth Warren）競選團隊的捐助者。亞利桑那州的共和黨眾議員布格斯（Andy Biggs）認為，這三位民主黨人傳召的專家的思維定式就是要將特朗普趕下台。三人並不是掌握事實證據的目擊證人，而是充滿偏見的魯莽指控者，他們應該討論的是法律本身。

2019年12月4日，美國總統特朗普在英國沃爾福德出席北約峰會。（AP）

當然，共和黨的這些意見也遭到了來自專家團的反駁。比如，針對佐治亞州共和黨眾議員柯林斯（Doug Collins）指控他們沒有事實證據，卡蘭反擊說，自己閲讀了所有聽證會現場證人的證詞，自己絕對不會在沒有審視事實的情況下到司法委員會發言。

參議院明年1月日程全部空出

一邊是佩洛西加緊彈劾條款的起草，另一邊，美國副總統彭斯（Mike Pence）為共和黨議員打氣，在參議院每週例會上呼籲黨內「加大施壓」，向眾議院民主黨人發難。兩黨的角力與撕裂達到了一個新的高潮。

目前眾議院司法委員會對特朗普的「定罪」方向主要有四個，一是濫用行政機構權力；二是賄賂；三是阻礙司法調查；四是阻礙國會調查，或者藐視國會。其中，前兩項和特朗普通烏門有關，第三項和特朗普通俄門有關。最後一項則主要針對特朗普及其律師團隊阻礙彈劾調查獲得相關證人證詞和證據的做法。

美國《憲法》明確規定，在行政機構中，總統只有被懷疑「叛國、受賄或從事其他針對國家的犯罪行為和行為過失」才能被彈劾。此處叛國與受賄的意思是明確的，但美國憲法並未指明何為「針對國家的犯罪行為」（high crime）。一些評論員據此認為，國會有權自行確定哪些犯罪行為是可彈劾的。

司法委員會接下來還會舉行額外的多場聽證會，起草和討論彈劾條款內容。出席人員主要是那些在情報委員會提供證據的民主黨和共和黨律師。司法委員會也會允許特朗普律師正式發起辯護，包括允許特朗普方面的證人作證。白宮律師西波隆（Pat Cipollone）也說，如果眾議院通過彈劾條款，特朗普總統更願意在參議院替自己辯護。民主黨方面要求特朗普團隊在12月6日前決定是否派律師作證。

12月4日，參議院兩黨議員通過各自的閉門午餐會，討論了可能的參議院審判情形。參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）介紹了參議院審判的一些機制，包括1999年克林頓接受參議院審判時的一些視頻資料。當年民主黨在參議院佔47席。

參議院共和黨方面，他們雖然認為眾議院不應該通過彈劾案，但他們也做好了讓特朗普在參議院為自己辯護的準備。就目前而言，民主黨推動的彈劾聽證會，尚未改變共和黨內部意見，尚未出現黨員倒戈或叛黨的迹象。民主黨想要在參議院促使共和黨倒戈，讓可能的彈劾案獲得參議院2/3絕大多數支持，尚有難度。據瞭解，根據共和黨公布的2020年參議員議程，2020年1月份已經完全空出，用於應對彈劾案。也就是說，參議院審判有可能在1月舉行。這距離2020年大選初選開始尚有2個月的時間。

就當前的這一政治大戲如何扭轉民意，目前尚難確定。根據美國各大媒體公布的民調，絕大多數的共和黨人依然反對彈劾特朗普，與彈劾調查前的民調變化不大。特朗普也有意將針對他的彈劾案繼續包裝為政治迫害，以此動員和鞏固自己的既有票倉。