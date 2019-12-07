高鐵、RCEP均遭印基層反對　安倍訪印恐無功而返

當地時間12月5日，印度財長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）也在近期宣布，新德里即將拿出一份總額100萬億盧比（約合1.39萬億美元）的財政刺激計劃，用於開展多項大型基建項目。對即將訪問印度的安倍晉三而言，這無疑是讓日本企業走出去的絕佳機會。不過，近來日印兩國的經濟合作似乎並不順利。

印方已計劃在12月15日，即安倍訪問印度當天公布該計劃的首批10個項目。至此，外界大致可以發現印度對日本資本的渴望，以及對安倍訪印這一行動展示出的明確目的性。在日方正不斷催促印度加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）之際，雙方的對峙更顯的棋逢對手。

由於日本國內採取負利率政策，該國將資本輸出海外是有利可圖的。但遺憾的是，印度可能並不是最適合日本資本的場合。

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目前，日本在印度最有代表性的項目，即價值1.1萬億盧比（約合154億美元）的孟買至艾哈邁達巴德高鐵不僅進度緩慢，還在12月1日在地方因政治因素遭遇「叫停」。而這一點恰恰也是印度在RCEP問題上遭遇最大阻力的直接折射。

孟買至艾哈邁達巴德的「高鐵」是安倍在2017年訪問印度期間推行的一系列基建項目中最突出的，它也是當時中日爭奪高鐵出海的一大戰場。

中國高鐵在2015年前後曾經嘗試要在印度與日本一爭高下，雖然中國當時失敗了，但他在國內的成功，如圖中的新型復興號列車等的應用，很快讓外界忘記了那次爭奪，而日本陷在印度泥淖中的局面，更令業界感慨。（視覺中國）

資料顯示，這條全長505.8公里的高鐵計劃耗資1.8萬億日元（約合153.3億美元）。在日、印簽約之初，日方原計劃提供項目預算款項的55%，貸款期限為30年，利率為1%。

日方為拿下該項目，不僅宣布日本國際協力機構（JICA）將提供項目預算81%的低息貸款，還將貸款期限改為50年，利率降為0.1%。這使得莫迪（Narenda Modi）政府最終選擇了日本方案，而中國當時提出的新德里至金奈方案就暫時被擱置。

不過，隨着印度從2018年開始進入大選階段，這條本計劃在2018年正式動工，並於2023年竣工的印度「新幹線」便遭遇重重阻礙。

譬如在人民黨（BJP）與盟友「濕婆神軍」（Shiv Sena）黨執政的孟買及馬哈拉施特拉邦大部地區，當地官員因為擔心徵地影響當地選情，其徵地活動就相當不力。在2018年間，日方發現印方竟只完成了0.9公頃的徵地任務，這讓日方暫時拒絕發放更多項目貸款。

莫迪雖然贏得了2019年大選，但他終究沒有想到，自己曾經穩固的後方之一，即孟買及馬哈拉施特拉邦等地居然在11月後院起火，人民黨也一夜間從執政黨淪為反對黨。（視覺中國）

一年後，莫迪帶領的人民黨固然在2019年的全國大選中大獲全勝。當外界以為遲遲未能推進的高鐵項目能有更多進展時，「濕婆神軍」黨在2019年11月下旬的地方選舉期間與人民黨反目，又轉投反對黨陣營的行為，導致人民黨陣營丟失了以孟買為中心的馬哈拉施特拉邦地區，該地隨即呈現了全面的反莫迪、反人民黨態勢。

到12月1日，該邦首席部長，「濕婆神軍」黨黨首薩克雷（Uddhav Thackeray）便全面叫停人民黨政府時期的地鐵、鐵路等建設，並轉而要求「重新審核高鐵項目」。儘管馬哈拉施特拉邦方面強調「邦政府不會叫停高鐵項目」。但印度地方政府在安倍訪問期間展示出的這種牴觸態度已經足以讓安倍及其幕僚感到不快。

莫迪麾下的人民黨曾在2014年到2019年間控制了包括印度最大城市孟買在內的馬哈拉施特拉邦地區，友黨「濕婆神軍」黨的背叛，導致人民黨遭遇重大損失。（Getty）

事實上，莫迪當局在RCEP等問題上亦遭遇相當國內阻力。

印度曾在2019年9月前後的RCEP談判期間採取過加速態勢，在曼谷舉行的第七次部長會上，印度商工部部長戈亞爾（Piyush Goyal）曾專門強調，自己是奉總理莫迪「一兩個部門的利益不能阻擋國家整體利益」的訓令參與談判的。

但很快，隨着以該國最大反對黨國大黨主席索尼婭·甘地（Sonia Gandhi）為首，包括莫迪身後人民黨的政治盟友「國民志願服務團」（RSS）以及部分印度財團也加入抗議活動，新德里當局在一個多月後還是不得不敗下陣來。

印度政治豪門國大黨雖然遭遇大選慘敗，黨主席拉胡爾·甘地（Rahul Gandhi）引咎辭職的打擊，但大選結束半年後，該黨就通過聯絡國大黨其他分支及友黨的手段，開始在地方選舉期間奪回失地。（視覺中國）

目前，相對於此前印度向中國、日本等要求的免税緩行、反傾銷觸發機制（即某一類商品如突然大幅進入印度市場並構成傾銷，印度有權對來自該國的商品採取臨時提高關税措施）等要求，印方近期已增加了新條款。

除去對工業品、農產品的「反傾銷觸發機制」另行加碼外，印方不僅要求輸入該國的家電、食品等商品要包含30%的「印度製造」零件或材料，甚至還要求RCEP「建立聯合管控措施」，以免其他成員國對印度「傾銷」。這一現狀意味着RCEP的其他15國還要與新德里繼續展開艱難的對峙。

考慮到東京方面早在11月20日確定安倍的新德里之行前，就明確了「要把印度帶回RCEP」的目標，安倍此後的困境應該是可以預料的。