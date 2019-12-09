特朗普，請簽完中美協議再開始你的表演

如果12月15日前美中無法達成初步協議，美方將按原計劃繼續加徵關税。美國總統特朗普（Donald Trump）、美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）、美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）數月來多次重申這一威脅。

特朗普近日參加北約峰會時甚至突然說，不介意等到2020年大選之後再籤協議。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）12月6日表示，若中國在防止知識產權盜竊方面存在執法不到位的情況，那麼美方就不會在協議上簽字並會退出談判。路透社12月6日報道稱，美國商務部長羅斯在接受採訪時表示，目前與中國達成貿易協議的最大障礙是缺乏信任。「（中國）遵守諾言的記錄不怎麼樣，因此我們確實需要一個良好的執行機制，而這是最難做到的」。

從口風上看，伴隨着中美第一階段協議遲遲不能簽署，美國的態度日趨強硬。

中美關係複雜多變，特朗普也再三信口開河。（AP）

美國的強硬姿態不難理解，關税是特朗普打貿易戰的重要籌碼，當然要時不時展示威力。同時2020年總統大選的選情日益激烈，特朗普有必要重啟對華強硬這張牌。一方面，對華強硬已經成為美國兩黨的共識，民主黨反華領導人佩洛西再度擔任眾議院議長，特朗普對華強硬的貿易政策只能延續。

另一方面，民主黨彭博（Michael Bloomberg）的參選對特朗普有一定的影響。這個財富水平遠超過特朗普，曾經是民主黨、共和黨幕後金主的超級富豪 ，一出手就讓特朗普號稱的會做生意經驗相形見絀。並且他擔任國紐約市長期間備受好評。拜登（Joe Biden）參選已經讓特朗普急於想盡一切手段應對，目前的「通烏門」就源於特朗普施壓烏克蘭調查拜登父子。彭博的參選只能讓特朗普更加着急。

一些反對者批評彭博有對中國採取綏靖主義的前科。在2013年，曾有彭博社的前僱員透露，彭博社為免觸怒北京當局、維繫在中國的生意，曾經封殺有關中國領導人的調查性報道。2016年，中國駐美大使崔天凱為彭博頒發「中美友好使者」獎項。在對華強硬已是政治正確的美國政治界，這就是弱點。

美國國會眾議院議長佩洛西對華態度長期強硬，十多年來她一直投票反對給中國最惠國待遇、中國申辦奧運會等。（VCG）

今年4月，拜登表示，中國「不是競爭對手」,並且嘲笑世界第二大經濟體可能很快超過美國的想法。但是特朗普立刻對拜登無視中國對美國的威脅展開批評。拜登不得不在6月改口說，他對中國這個共產主義國家的經濟和軍事崛起感到擔憂。

可以預見，重啟對華強硬來攻擊彭博是特朗普必然採取的動作。在大選年，中美關係無法擺脱刺激性對抗言論。特朗普在貿易談判上的強硬姿態有選舉的考量因素在。

選舉是一回事，具體的雙邊關係又是另外一回事，理智的政治家不會為危言聳聽的言論所擔憂。但鑑於中美結構性矛盾已是最重要的矛盾，特朗普在開始今天的選舉表演之前必須做好充分的鋪墊。

中美關係的複雜性決定了特朗普沒有不經思考就可以肆意發揮的餘地。掣肘特朗普對華政策的因素頗多：農業州的選情，美國經濟見頂回落和美股回調的速度，都和中美關係有關。中國對美國農產品的採購規模影響農業州選民對特朗普的支持程度，中美貿易戰同美國股市同頻共振，關税規模影響對美國經濟影響力超過七成的消費。如果處理不好中美關係，特朗普的選情可能翻車。

特朗普的對華心理本身非常複雜。既要通過中美簽署協議為美國經濟、為自身的選舉經濟排除干擾，同時又要使用貿易戰大棒展現強硬姿態。北京願意推進第一階段協議，有解決關税帶來的現實經濟影響的需要，同時也看準了特朗普對協議的需要。

如果特朗普過於看重對華強硬的面子工程，將中美協議拋諸腦後，那麼美國經濟下滑、股市不振的罪名只能他來背。切實消除關税等掣肘中美關係的障礙，簽署中美協議，是現階段維穩中美關係的現實需要。建議特朗普先生，先顧全中美關係的裏子，再顧全自己選舉的面子，簽了協議再開始表演吧。