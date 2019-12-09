英國大選決勝關鍵：脫歐革命 vs 左翼革命

面對周四（12月12日）大選迫近，在工黨承諾上任百日內將啟動國有化計劃等一系列革命性左翼政綱之際，保守黨現任首相約翰遜（Boris Johnson）周一（9日）則繼續高呼「我們還有三天就能將英國脫歐變成事實」，希望國人為先行解決脫歐困局而票投保守黨。

這次提前大選之中，兩大黨醜事不絕於耳：約翰遜被疑似前度情人暗批他「始亂終棄」；保守黨將其社交媒體帳號裝扮成「事實查核」（factcheck）組織，被批為欺騙選民；工黨身陷反猶太主義指控中、保守黨亦被批歧視穆斯林；工黨引用網上文件指證保守黨政府有計劃在脫歐後加大美國企業參與英國國民保健署（NHS），但此文件之出處卻被指與干預選舉的俄國組織有關；約翰遜也一直躲避英國廣播公司（BBC）的著名辛辣主持專訪，給人「縮頭烏龜」之感。

不過，這些醜事似乎也改變不了選舉大勢。根據Britain Elects的綜合民調，保守黨以42.9%支持，領先工黨的33%，以及自由民主黨（Lib Dem）的12.6%。而在各大首相人選民調之中，約翰遜也以近20%的差距領先工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）。

約翰遜與郝爾彬同台辯論，其後民調顯示前者得勝。（路透社）

脫歐比經濟改革重要？

在國內政策上本着「少做少錯」信念的保守黨，此刻已逐漸少談興建40間新醫院等「可圈可點」的承諾，回到「搞定脫歐」（Get Brexit Done）的核心主張之上，即使要談國內政策，也集中在「收緊移民政策」等與脫歐緊密相關的議題。

相較之下，郝爾彬早已表明工黨將在其主張的脫歐二次公投中保持中立，把競選重點集中在全面反對保守黨前首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）的「新自由主義」和工黨前首相貝理雅（Tony Blair）的「第三條路」，高舉一系列左翼政策，希望掀起民眾的革命熱情。

工黨主張大增政府開支、大加稅收，將政府開支佔國內生產總值（GDP）的百分比由今日的37.8%提升至44%，並對企業、富人大加稅項，將資源集中投放在社會保障、醫療、學校、大學學費豁免、「綠色工業革命」等項目上。

同時，工黨更主張供水、鐵路、郵政、電網和寬頻網絡的國有化，並將要求大企業將10%的股份轉為僱員公有，股息將由僱員和政府攤分，且要求企業董事會要有三分之一席位由僱員代表。

這些「左翼革命」政策，其實甚受民眾歡迎，可是工黨的民意支持始終及不上保守黨。也許，選民對於「解決脫歐」的執着還是比對這些琳瑯滿目經濟改革的期望更重一些。

最後數天的選前「逆風」

雖然大選距今只得數天之遙，但有2017年被工黨急追20%支持的慘痛經歷的保守黨也不敢怠慢——保守黨除了少談政策、多談脫歐以保持民望領先之外，在上周六（12月7日）的最後一場競選電視辯論，約翰遜更提前五小時到場準備，可見他口中雖曾說對手郝爾彬是「弱雞」，實際上卻毫不敢輕敵。

事實上，約翰遜確有值得小心謹慎的理由。根據《星期日泰晤士報》（Sunday Times）周日（8日）的報道，在該報委託同一家民調公司所作的模型計算中，保守黨預計可獲的多數議席份額已由兩個星期前的48席下跌至38席。同時，近來多個個別民調也顯示出保守黨與工黨的民意差距有收窄之勢。

另外，根據二次公投民間組織Best for Britain委託民調機構所作的評估，只要在36個搖擺選區中總共有4.1萬名選民，以策略性投票的方式將自己的選票投給當區最有望勝出的反對黨候選人（而非自己真正屬意的候選人），保守黨勢將失落國會多數。

主張直接取消脫歐的自由民主黨黨魁斯溫森（Jo Swinson）一直拒絕與工黨正式合作，然而她眼見保守黨形勢大盛，近日也開始放軟口風，除了表明如果選後工黨不以郝爾彬為領袖的話，兩黨將有合作空間外，她在上周六亦說她能「理解」支持者有可能不支持自由民主黨而作出「策略性投票」，似乎暗示自民黨選民在最後關頭應該「棄車保帥」。

在此等逆風之下，約翰遜將把握選戰的短暫時間走訪各大搖擺選區，希望力守保守黨的民意優勢。

約翰遜勝算仍穩

然而，這一陣逆風來得太遲，實在難以吹散保守黨的布陣。

首先，工黨與自由民主黨至今仍未有正式合作，難以動員選民有效配票。其次，工黨過於左翼的政策本來已讓部份自由民主黨選民擔心，加上郝爾彬在脫歐議題上的「中立」，使工黨更難爭取自由民主黨留歐派的策略性支持。

而且，由於英國選民的政黨忠誠度不斷下降，而且民調公司在個別選區的民調經驗也未必足夠，不少地區性的民調都有矛盾結果，使選民即使想策略性投票，也不知道要採取什麼策略。雖然諸如《衛報》等反約翰遜立場明顯的媒體有各地區的策略性投票專頁可「指導選民」，可是其數據的準確度有多高也同樣值得質疑。

說到底，如果約翰遜能帶領保守黨贏得國會多數，其中主因也是工黨以為可以左翼革命性政策為主打，改變這場「變相脫歐公投」的本質，讓自由民主黨打着留歐旗號，以為有機可乘，最終卻導致留歐派支持分裂，給保守黨送了一個選舉大禮。到了今天，大選迫近，反對各黨要再改變立場已是為時過晚。

如果未來數日未見政壇大地震，約翰遜的「脫歐革命」將在12月12日「修成正果」。