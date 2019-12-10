伊朗釋放美籍華裔人質獲特朗普感謝　僅憑此難打破美伊僵局

被伊朗監禁至今超過3年的美籍華人學者Xiyue Wang（王夕越）在2019年12月7日終於重獲自由。

12月7日，伊朗外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）確認伊朗與美國換囚，被美國關押的伊朗籍科學家馬蘇德·蘇萊曼尼（Masoud Shojaei Soleimani）和王夕越均已獲釋。扎里夫還表示：「非常感謝參與換囚計劃的各方，特別是瑞士政府。」

對此，白宮也立即發出了聲明。在白宮發表的聲明中，美國總統特朗普（Donald Trump）表示：「王先生自2016年起以莫須有的間諜罪名遭到關押，我們感謝瑞士夥伴與伊朗談判協助使王先生獲釋。」

值得注意的是，特朗普還感謝伊朗進行了一次「非常公平」的談判，並稱：「看，我們是能一起達成協議的。」要知道，美伊關係自美國2018年5月退出《伊核協議》之後，一度出現了緊張。美國恢復並追加對伊朗制裁，讓伊朗政府十分氣憤，該國6月就宣布關閉了兩國間的外交渠道。11月，伊朗國內由於油價上漲發生暴動，該國司法機關發言人戈利亞姆霍辛·埃斯邁里（Gholamhossein Esmaili）12月表示，伊朗要求美國就伊國內騷亂造成的損失給予1,300億美元的賠償。

但僅在一個月後，伊朗政府在此時釋放美國人質，還得到了特朗普的感謝，為何伊朗會有如此舉措？伊朗出現如此變化，一方面原因是與伊朗國內情況變化有關。

自美國恢復並增加對伊朗的制裁之後，伊朗國內石油出口情況受到了較大的衝擊。在美國施加制裁之前，伊朗石油日均產量達385萬桶，但美國在5月結束了對伊朗石油進口國的制裁豁免之後，伊朗7月原油出口已降至每日10萬桶的低點。9月12日，國際能源署在一份報告中又顯示，伊朗石油產量降至30年來最低水平。

與此同時，受到美國的制裁影響，伊朗貨幣里亞爾出現大幅貶值，該國汽油價格暴漲50%，伊朗政府還為此限制了原油的購買量，引發了國內民憤，全國40多個城市也因此爆發了示威行為。

伊朗國內示威遊行不止，美國在國際之上還不斷譴責該國。華盛頓12月5日譴責伊朗政權在今年11月中旬粗暴鎮壓民眾抗議油價上漲運動時，有可能殺害了上千人。隨後，特朗普也對此表示：「這太可怕了，他們居然能用粗暴的方式殺害和關押這麼多自己的人民。」

美國的咄咄逼人讓伊朗政府承受着較大的重壓，而伊朗此時釋放美國人質極有可能是利用這樣的方式可以換來一些正面效益，在暫時緩和與美國的關係，為伊朗爭取到專心於國內治理抗議遊行的空間，並整合佈局伊朗石油出口渠道。

另一方面的原因，是伊朗急於打破美伊之間的瓶頸。

雖然伊朗在反擊美國製裁之時都十分強硬，但伊朗本意並非與美國「鬧翻」。此前7月美伊關係似有緩和之勢，扎里夫7月1日在國家電視台現直播講話中回應稱，如果希望與伊朗談判，美國應展現出尊重。

伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）12月4日表示，只要美國先解除「非法」制裁，伊朗仍願意進行核談判。魯哈尼和扎里夫的表態足以顯示出了伊朗與美國談判的意願。但由於美國國會對特朗普彈劾調查及中美貿易戰等問題的影響，美國對美伊問題的關注度下降，兩個重新談判的計劃進程也出現了停滯。

在這樣的情況下，伊朗釋放美國人質是有意製造契機，推進美伊談判的進程。要知道，要求伊朗釋放美國人質一直以來都是特朗普的外交訴求之一，如今美國2020年的總統在大選將至，伊朗此時放人是在給特朗普的政績加分，伊朗給特朗普如此「大禮」，特朗普自然十分欣喜，這也是為何他退出《伊核協議》之後首次感謝伊朗進行了一次「非常公平」的談判。

值得注意的是，伊朗對美方的要求是「先取消制裁，再進行談判」，但從特朗普的表態看，美國並不打算停止對伊朗的制裁，這也是雙方談判陷入僵局的原因。

自特朗普政府無事生非退出「伊核協議」之後，目前美國政壇對如何着手美伊談判並沒有一致共識，也缺乏行動方案，因此美伊談判的前景與美朝談判類似，很大程度上有待特朗普個人決策。然而特朗普目前乏於應對美中貿易談判、彈劾調查，乃至「愈發沒有耐心」的朝鮮，因此即便伊朗主動向美國釋放善意，也無改美伊談判停滯的現狀。釋放人質的行為是一個積極事件，但僅憑此是無法改變美伊僵局的。