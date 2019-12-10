中國再買美國大豆　庫什納加入預示貿易談判近尾聲

白宮高級顧問兼特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）12月9日在華盛頓出席由《華爾街日報》舉辦的首席執行長理事會（CEO Council）時表達了對當前美中第一階段貿易談判進展的看法。他提到，兩國正朝着好的方向發展。如果所談協議對美國有利，特朗普（Donald Trump）會決定簽署。至於12月中旬美國是否對中國剩餘的對美商品出口加徵新關税，庫什納表示，「這取決於特朗普總統」。

庫什納是中美貿易談判中的温和派和務實派代表，數周以來已經開始全面「協調」和「支援」美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）的談判工作。他的加入說明兩國階段性貿易談判已經接近尾聲。北京也想避免美國在12月中旬對中國商品加徵新的關税。

從目前來看，中美雙方在貿易公關層面都安靜或者冷靜了下來。至少特朗普本人過去數周很少發佈Twitter推文對中國施壓，其周圍的鷹派幕僚也少了一些公關工作。表面上安靜的背後，則是庫什納開始介入並引導彼此談判的節奏。

中國政府方面繼續強調達成協議的必要性。中國商務部部長助理任鴻斌12月9日表示，希望在新關税生效前儘快與美國達成貿易協議。他提到，中美雙方本着平等互利相互尊重的原則推進談判和磋商，照顧到彼此的核心關切，儘快取得各方都滿意的結果。

與此同時，中國政府也開始加緊購買美國農產品。根據路透社12月10日的報道，美國出口商稱，中國進口商在12月9日購買了至少五艘將於1月和2月付運的美國大豆船貨，規模約30萬噸。

12月6日，中國政府宣布，豁免對大豆、豬肉等部分美國農產品的加徵關税，給進口商免除了對美國進口商品徵收的30%的高額關税，其中所涉商品規模至少達到100萬噸。根據美國農業部（USDA）數據顯示，中國進口商12月9日進行的此輪採購規模為至少兩周來最大，時機正值12月15日美國對中國商品徵收新一輪關税的計劃實施之前。

2019年10月11日，劉鶴在白宮同特朗普會面。農業購買協議是交談的重點。（VCG）

兑現大量進購美國農產品一直是特朗普對中國的要求。第一階段貿易協議遲遲未能達成，也和這方面的利益訴求有關。特朗普政府要求將相關承諾的兑現機制加入協議，但中國也提出美國必須同期等比取消已經加徵關税的要求。另外，雙方在知識產權保護和中國金融市場開放力度等層面也存在嚴重分歧。

分析認為，中國應該也意識到了庫什納重返中美貿易談判的機遇。加上白宮內部鷹派訴求讓步於特朗普政治訴求，中國也願意順勢通過庫什納這個切口，尋求美國應該做出的讓步，以便彼此儘快達成協議和緩解緊張貿易關係。根據白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）的說法，現在美中貿易談判的溝通每天都在發生，只不過雙方暫時沒有安排元首會晤的計劃。

另外，最近美國國內的一些經貿數據，也促使美國談判團隊重新評估談判策略。美國供應管理協會（ISM）12月2日公布的製造業數據顯示，11月份美國製造業採購經理人指數（PMI）按月下降0.2至48.1，連續四個月萎縮。數據顯示，第三季度美國經濟按年計算增長2.1%，增速較第一季度明顯下滑。分析人士預計，短期內美國製造業難以復甦，或將影響美聯儲暫停降息的政策立場，不排除美聯儲明年1月進一步放寬貨幣政策的可能性。

總體上，2020大選年到來之際，特朗普政府對外貿易戰策略和方向也在發生變化。一方面，特朗普開始增加新的戰場，威脅對法國、阿根廷和巴西加徵新關税。另一方面，對於久拖不決的對華關税貿易戰，特朗普態度不是很悲觀，還是「談着看」的姿態。他重新啟用庫什納，也能凸顯他達成協議的政治意願。

眼下美國民主黨人推動的彈劾案即將在眾議院完結，特朗普很有可能在聖誕節前被正式彈劾。所以，特朗普當前最關心的是如何應對參議院的「審判」。不過，從目前來看，彈劾案對中美貿易談判的影響較小。民主黨對華貿易強硬立場並不阻礙特朗普和中國達成第一階段的協議。

當然，為了轉移在國內被彈劾和審判的視線，不排除特朗普策略性地緩解對華貿易關係，在政治上同中國達成第一個階段協議。這種協議實際上就是一個符合特朗普個人政治利益的協議，有助於緩解彈劾案對他選民根基的衝擊。