英國的選舉魔咒：遇見問題就投票

要論當代的國際政治中最跌宕最長篇的一部「大片」，那便是英國脱歐。為了脱歐，英國鬧了三年，亂了三年，「脱」或是「不脱」，儼然成為了一個世紀謎題，首相也因此換了三任。

12月12日，英國再次舉行大選。這次大選極為罕見，因為英國近百年來從未在聖誕季舉行大選，這是首次。更有意思的是，此前7月英國已經舉行了一次大選，約翰遜（Boris Johnson）以高票數勝出，成為了英國新一任首相。按照正常情況，下次選舉要到2022年才會舉行。

萬萬沒想到，不到半年的光景，新一輪的大選被提前了3年舉行，而這一切的發生是因為約翰遜10月31日的脱歐時限被議會否決，他意圖利用再次大選恢復保守黨在下議院的多數席位，以推進他10月份與歐盟達成的新版脱歐協議。

對於這一次的大選，約翰遜原本勝券在握，此前11月16日公布的4項民調結果顯示，約翰遜所屬的保守黨領先工黨10到17個百分點。保守黨的支持率是45%，創2017年以來最高紀錄。

但是，隨着投票日的臨近，保守黨與工黨差距收窄。最新民調顯示，12月12日的投票中，保守黨將獲得43%的支持率（339個席位），或贏得28席優勢，但懸峙議會（不同黨派聯合執政）的可能性增大。

從三次大選的發生，可以看到英國政壇處理「困局」的一個規律：出了問題就選舉。可是選舉顯然未有解決問題。英國之所以落得如此境地，主要與兩方面的原因有關。

一方面是選舉制度被濫用。選舉是體現一個國家政體民主、平等、有效的方式，有利於甄選民意代表，傳達社會意見。但選舉制度並不是「萬靈丹」，無法解決所有的問題。一遇大事就選舉，似乎希望能從選舉之中找到解決之法。但一場又一場的選舉不僅沒有平復英國與歐盟原有的分歧，「脱歐」更是把英國政府逼入了「進退兩難」的境地。

另一方面就是社會對代表制的迷思，每一位英國公民都期望被國家所代表，都想通過自己手中的選票為自己發聲。但英國政治和社會目前面臨的問題並非是「公民是否被代表」，而是社會缺少一個可以代表大多數人的共識。這種撕裂之情況又是源於一些其他的問題，譬如英國對作為歐盟成員的利益和責任認知不清，社會教育及就業資源的畸形，致使社會兩極化。這些種種問題都是導致英國陷入「脱歐」僵局的關鍵因素。

英國顯然已經深陷「解決不了問題，就選舉」的「魔咒」之中，在不斷舉行選舉的過程中又滋生出更多的問題。如今，英國大選正式開啟，保守黨本來勝券在握，可在最後關頭民調優勢卻一再縮小，懸浮議會機率增加，約翰遜是否能恢復保守黨在下議院的多數席位都不得而知。回想2017年文翠珊（Theresa May）在民調優勢的情況下舉行大選，最終卻「陰溝裏翻船」，即使約翰遜此次適當擴大議席，也當屬僥倖，當初寄希望於能靠大選贏得民意支持的初衷，而今真的能得償所願了嗎？