【專家有話說】北大學者：中美要鬥爭　不要鬥氣

中美貿易戰拉鋸一年以來，中美博弈也在更廣泛的領域鋪陳。一方面是政治上的尖鋭對立，一方面是命運多舛的經貿協議，縱使雙方都有達成協議的動力，但現實的複雜也可能導致大國角力脫軌。 2019年已經接近尾聲，美國將進入2020大選年，中美關係發生了哪些變化？未來又將迎來什麼挑戰？貿易戰在多大程度上改變了中美關係？中美圍繞包括香港問題在內的新爭議，又引發了什麼樣的思考？ 圍繞以上話題，《香港01》採訪了中美關係研究學者，從政治、經濟以及大國關係的角度剖析中美關係。 本篇訪談對象為北京大學國際政治經濟研究中心主任王勇，此為第三篇。

01：不久前，美國國會幾近全票通過《香港人權與民主法案》，即便特朗普拒絕簽署，該法案最終仍然會生效。當下正值中美貿易談判落實簽署第一階段性協議的關鍵時期，有觀點認為，特朗普（Donald Trump）選在感恩節休假前一天簽署通過該法案，是有意將簽署法案對中美貿易談判的負面影響降到最低，從這個角度看，特朗普是如何平衡大選利益與中美談判的關係？

王勇：當下特朗普最核心的考慮還是選舉利益，他的最大優勢就是美國的經濟。可以說，他在經濟上表現不錯，美國的經濟在他執政以來維持着相對較高的增長，中下層民眾也受益於此。

但由於美國的國內政治非常極化，政治鬥爭非常殘酷，即將到來的選舉年還會繼續這一趨勢。特朗普當前面臨彈劾壓力，是他當選以來政治上最困難且最脆弱的時機。他的確有把柄握在民主黨的手中，這種情況下中美達成協議能夠幫助他維持經濟上的優勢，至少減少大選年中美貿易戰對美國經濟的衝擊，以此穩定美國農民、廣大消費者以及中下層民眾對特朗普的支持。

美國的消費者以及華為街其實都是特朗普可以爭取的力量，儘管華爾街對特朗普多有不滿。我認為達成協議對此時特朗普來說也比較重要，中國方面也採取了更加靈活的姿態，包括大幅度提高對美國農產品的採購以及談判的靈活性等等。外界其實都認為，現在是中美雙方達成第一階段協議的窗口期，雙方應該抓住這個最佳窗口。特朗普雖然簽署了事關香港的法案，但他的態度還留有餘地。

第一，他強調簽署協議是懷着對中國領導人的尊敬，表明他珍惜領導人之間的關係，這個表達很重要。

第二，他保證並暗示在未來相關問題上他會利用總統權力妥善解決香港問題，最後一句話中提到，保證立法不能損害美國總統獨立處理外交關係的權力。

儘管因為香港問題引發了中美的對立情緒，但雙方無意影響第一階段協議簽署。圖為中國國務院副總理劉鶴10月10日在華盛頓會晤美國貿易代表萊特希澤和財長姆努欽。（Reuters）

01：反觀美國國內，特朗普當前也面臨國會的彈劾壓力，彈劾聽證會上接連出現特朗普政府官員的證詞與特朗普相矛盾的情況，也側面映證了美國政府外交體系的混亂。撕裂的美國政府會給中美貿易談判帶來哪些挑戰？對中美關係的發展又會造成什麼樣的影響？

王勇：美國國會幾乎以全票通過《香港人權與民主法案》，作為總統面對這樣的法案，特朗普大概很難行使否決權，最符合他本人的利益就是順勢簽署，否則他的麻煩更大。

在中美兩國圍繞各個領域進行競爭的情況下，在一定時期內很多問題應該分開處理。香港問題和中美談判的問題應該分開處理，包括其他政治衝突在內，都應該切割來看，可以合作的領域，符合共同利益的領域應該繼續合作。我認為，現在的局面對於美國而言其實更矛盾。

中國方面一直強調，中美協議的簽署需要一個良好的氛圍，這就要求美國不要在其他政治問題上過於炒作。中國方面表達對美國此前行為的義憤和譴責都是順理成章的，因為中國必須這麼做，有道義的理由。

但是，中美雙方其實都要保證不能傷害協議的前景。用理智維護國家的最大利益，這是中國的立場。中美之間要鬥爭，但是不能鬥氣，鬥而不破這一點很重要。

01：美國即將進入大選年，任何內政外交的議題都會被兩黨拿來炒作以抬升自身選情，其中「誰對中國更強硬」往往也是美國在大選辯論中時常用來比拼的焦點，考慮到當下原本已經脆弱的中美關係，大選年又會帶來哪些挑戰？中國應該如何應對？

王勇：2020年美國大選的形勢錯綜複雜，中國問題其實並不是主要問題。大選中的核心議題還是美國的經濟、債務、税收、貧富差距以及種族關係的問題。在這些問題上，美國的民主共和兩黨在尖鋭對抗，在實際問題和價值觀念上都有衝突和難以調和的矛盾。

中國問題屬於美國的外交政策，中國與美國的競爭越來越激烈，中國所代表的發展模式對美國有很大沖擊。因此，美國兩黨可能會比拼在中國問題上誰的態度更強硬。所以，很難期望，2020年美國的對華關係會平靜、穩定，尤其是國會議員為了選舉不斷炒作中美關係，兩黨的媒體利用中國相關話題不斷攻擊中國，損害中美關係。

但這些炒作背後更多的是為了攻擊雙方的對手，未來或許會有更多的話題出現，損害中美關係，但這些問題並不是中國造成，而是美國的內政造成的。無論是什麼原因，最終的結果都會損害中美關係。

對中國來說，應該守住底線，不要反應過度。應該理智全面的看到，這是美國國內的問題造成的。我認為，不僅中國會如此，對於世界上其他國家也都一樣，冷靜觀察，靜觀其變。

由於美國的不理性，中國應該更有耐心，保持冷靜頭腦，看到美國並非鐵板一塊，而是各種利益交錯，善用這些不同的利益集團，維護中美關係的穩定。