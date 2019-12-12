2020年國防授權法案曝光　提出和中國稀土「脱鈎」

美國國會眾議院12月11日以377比48的投票優勢表決通過了7,380億美元的2020財政年度（2019年10月1日至2020年9月30日）國防授權法案。其中6,584億美元的撥款用於國防項目基本支出，715億美元用於海外軍事活動。美國國會參議院將就法案進行審議和表決，而美國總統特朗普（Donald Trump）已表明會簽署成法。

2018年8月13日，美國總統特朗普在紐約德拉姆堡軍事基地簽署了總額達7160億美元的2019財年國防授權法案。當時的美軍軍費將增加2.6%，為9年來最大增幅。（VCG）

相比2018年財年國防授權法案，該法案增加了220億美元，遭到了桑德斯（Bernie Sanders）等左翼參議員的反對。一些反戰和軍控組織也認為，新年度法案只會將美國外交政策引向更加軍事化的道路。

一般而言，國防授權法案的內容不凸顯黨派分野，但自從民主黨和共和黨分治國會兩院後，雙方就法案當中的內容存在爭論。之前的法案草案經過兩院軍事委員會兩黨議員長達三個月的來回磋商，才能達成協議。

一些內容甚至凸顯了特朗普色彩。之前共和黨提出的金額是7,500億美元，最後和民主黨妥協，縮減至7,380億美元。民主黨做出部分讓步，換取共和黨在內政議題上的妥協。比如，共和黨同意，拒絕將軍事用途的費用用於修建邊境圍牆。

2015年6月29日，美國加州芒廷山口，莫利礦業開採稀土礦。美國國內的稀土資源開發力度相對較小。（VCG）

對於軍費的增加，兩黨並無異議。這主要是因為，隨着2020年大選的臨近，美國兩黨也不想得罪國內大型軍工集團，因為它們背後也有龐大的工和中產階層等選民群體。尤其是特朗普共和黨政府也主張以「美國優先」的原則，將相關撥款用於軍事領域。所以，軍事方面的撥款自然會增加。另外，該法案正式決定成立太空部隊，並要求美國軍方開展改革，提高效率，尤其注重同科技領域的合作。

提高軍事投入自然也是為了來自中國的挑戰。就台灣而言，法案提出不具約束力的「國會意見」（sense of congress），強調《與台灣關係法》（TRA）和美國對台六項保證的重要性，同時呼籲政府繼續強化同台灣的防務合作，確保台灣維繫一定的自我防禦能力。法案同時要求美國國防部和國務院推進和《台灣旅行法》有關的美台交流與合作計劃。

法案向國務院和國防部提出的一個採購要求值得注意，那就是建立美國自己的稀土資源供應鏈，確保在2035財年前徹底斷絕對中國稀土的依賴。這就是稀土層面的「脱鈎」。

全球稀土儲量的約三分之一在中國。中國也是世界最大的稀土出產國，其中的客戶包括美國軍方以及一些重要的軍工企業，比如雷神（Raytheon）和洛歇馬丁（Lockheed Martin）。蘋果手機也離不開稀土。

2014年至2017年，美國的稀土進口中80%來自中國。2018年，美國從中國進口了價值2.5億美元的稀土磁鐵。這種規模的進口目前尚無可替代的來源。特朗普對中國開徵貿易戰關税的商品清單上也特意繞開了稀土。

西方長期以來都存在一種擔憂，擔心中國會將稀土當做政治牌來打。2006年，中國對稀土出口實行配額制度。2010年中日領土爭端白熱化期間，外界有關中國切斷對日本稀土供應的輿論就開始盛行。但中國最終還沒有中斷對日本的稀土供應。從那以後，美日等對稀土依賴程度較深的國家便多了幾分警惕。中美貿易戰期間，中國是否會打稀土牌也是輿論關注的焦點之一。但截至目前，中國也沒有打稀土牌。