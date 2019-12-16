【專家有話說】中美第二階段談判將更為艱難　核心利益將反覆拉鋸

中美拉鋸將近兩年的貿易戰取得實質性進展。 中方在發佈會中強調，兩國「在平等和相互尊重原則的基礎上」就協議文本達成一致，將分階段取消相互加徵的關税，涉及知識產權保護、營商環境、市場准入、外企權益等方面的改革「總體上符合中國深化改革開放的大方向，以及自身推動經濟高質量發展的內在需要」； 美方的申明則突出強調，在總統特朗普的指揮下，中方將大量購買以農產品為主的美國商品，並就美國關注的結構性問題做出了調整。 無論中美以何種立場各自描述第一階段協議，兩個最大經濟體在激烈的貿易摩擦中得以相向而行，都令外界欣慰。

中國中鋼集團高級經濟師胡麒牧在受訪時就中美第一階段進行解讀。他指出，凡是中美兩國經濟指標不及預期時，就容易出現緩和或者談判的突破。中美談判應該是按照由易到難的順序推進，第二階段談判難度不會低於第一階段。

01：從中方就中美協議達成共識的聲明來看，中美取得進展的關鍵是什麼？你對於接下來的中美談判有何展望？

胡麒牧：中美貿易摩擦已經對包括中美雙方在內的有關各方造成了巨大經濟損失，扭曲了全球產業鏈，使得全球經濟增長預期悲觀。從經濟方面，貿易摩擦的持續是雙輸，中國有穩增長的壓力，美國雖然表面看就業數據超預期，但實際上考慮公共部門就業和罷工後的復工因素後並沒那麼樂觀，另外美國11月採購經理指數（PMI）跌落到收縮區間，加上國債收益率倒掛，實際明年也存在較大的衰退風險，所以雙方客觀上都需要提振經濟的利好因素。

另外從政治方面，特朗普彈劾案已經在眾議院獲得通過，雖然參議院大概率會否決彈劾案，但此事對特朗普團隊的負面影響依舊明顯。特朗普客觀上需要通過達成協議來展示其執政能力，轉移國內注意力。

對於未來走勢，我們持謹慎樂觀態度。中美貿易談判的順利與否，與兩國經濟形勢密切相關，回顧中美貿易摩擦的歷程，凡是兩國經濟指標不及預期時，就容易出現緩和或者談判的突破。

此次談判應該是按照由易到難的順序談的，所以第二階段談判難度不會低於第一階段，預期一些涉及核心利益的條款會經歷多次反覆拉鋸。特朗普希望在大選前完成談判，但這只是一廂情願，估計進度不會那麼快。

就中美第一階段協議共識，特朗普在Twitter上表示，中國將向美國採購大量農產品和能源。（AP）

01：中美在12月15日之前就第一階段性協議達成共識，其中就中方最關切的關税問題，中方在發佈會上表示，「隨着雙方達成第一階段協議，美方已經承諾將取消部分對華擬加徵和已加徵的關税，並且會加大對中國輸美產品關税豁免的力度，推動加徵關税的趨勢從上升轉向下降。」，而在美方的聲明中則明確點出，美方協議中將保留對2500億美元的中國對美出口商品己開徵的25%的高關税，另外1200億美元己開徵的15%的税率將減為7.5%，原計劃12月15號開始對餘下1,750億中國商品的加税也取消。對此你怎麼看？

胡麒牧：一次性取消全部加徵關税並不現實，畢竟這只是第一階段協議，雙方手裏還要拿一些籌碼用於第二階段談判的博弈。但是美方做出了積極的姿態，並有實質性的減税動作，這是值得肯定的。

01：有觀點認為，對於特朗普而言，即將進入大選年，與選舉息息相關的就是彈劾與經濟，在面臨巨大彈劾壓力的情況下，特朗普急需加大在經濟方面的攻勢，以穩定選舉政治。當前達成第一階段協議，對於特朗普而言，有多大助力？

胡麒牧：肯定有幫助，至少說明特朗普有能力領導美國與中國達成協議。至於一階段協議能發揮多大作用，就要看具體條款以及明年美國經濟運行情況了。

01：特朗普在Twitter表示，中國同意做出很多結構性改變，從中國的角度如何理解特朗普提到的「結構性調整」？

胡麒牧：非總量的調整都可以算作結構性調整。所謂總量性的調整，無非是縮小美國對中國的貿易逆差。剩下的結構性調整，包括中美之間貿易產品結構的調整，中國對於知識產權的保護制度，技術轉移，匯率，金融市場准入等。

01：你在接受媒體採訪時提到，第一階段協議達成首先受益的就是中美農產品貿易。在整個中美貿易談判的過程中你最關注哪些領域？而這在本次的協議文本共識中，取得了怎樣的進展？

胡麒牧：我比較關注知識產權領域和金融領域的條款，尤其是技術轉移方面的。這是關乎國家核心競爭力領域的內容，不過目前的公開信息還看不到具體進展。

01：美國此前一直強調對中國的「監督機制」（enforcement mechanism），但這被中國視為干犯主權。對比中美兩方如今的聲明，一如預期，該詞被改為了「爭端解決體系」（dispute resolution system），美國方面也着力描寫該部分，中方聲明則未予提及。你認為這是出於什麼樣的考量？

胡麒牧：中方一直堅持在WTO框架下解決中美貿易問題，而WTO本身是有爭端解決機制的，如果中美貿易爭端通過別的機制去解決，對WTO是極大的削弱。目前協議具體文本尚未公布，無法判斷關於爭端解決機制的具體條款是什麼樣的。

01：由於協議最終還沒有簽署，美國又即將進入激烈的大選年，距離協議最終簽署，是否還有可能的變故？

胡麒牧：時至今日我們對這場中美貿易摩擦的本質應該很清楚了，美國的終極目標不是獲得經濟利益，而是遏制中國的崛起。所以中美貿易摩擦不但算經濟賬，也算政治賬。貿易談判與美國國內政局走向必將密切相關。大選開始後，特朗普的競選對手出於打壓目的，必然會提出很多反對意見，美國內各政治勢力也會借貿易談判進行炒作，所以未來還存在不確定性。