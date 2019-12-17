【專家有話說】RCEP前景依舊未明　中印交涉中的日本元素

印度11月宣布退出區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）的談判之後，各方還在努力讓其重回談判桌。值得注意的是，日本RCEP首席談判代表牧原秀樹在11月29日表示，日本將不考慮在沒有印度的情況下簽署RCEP。 作為推動亞洲區域一體化的關鍵過程，RCEP由東盟發起，在當前經濟全球化遭遇負面衝擊、中美貿易戰對全球經濟帶來愈來愈多負面影響的形勢下，區域經濟一體化似乎應當得到更多重視。 那麼印度退出談判、日本態度微妙，RCEP的前景會迎來哪些變化？中美摩擦常態化之下，中國如何看待RCEP的意義？ 圍繞以上問題，華僑大學國際關係學院講師杜曉軍受訪時表示，印度退出談判主要是擔憂國內弱勢產業受到衝擊，而日本則在亞太地區有更多的考慮。

01：RCEP被視為亞洲區域經濟一體化的關鍵，隨着印度11月份宣布退出談判之後，外界開始擔憂，是否會對推進過程造成阻礙，很顯然印度的擔憂在於加入之後，會衝擊國內脆弱的民族工業。如何看待印度的顧慮和擔憂？

杜曉軍：到目前為止這是印度的主流觀點，我也就此請教過印度專家。他們提到印度退出談判主要有兩點原因：第一，擔心加入之後，印度的弱勢產業受到衝擊。第二，影響印度的勞務輸出，從而重創服務業，眾所周知，印度的服務業在印度經濟中佔據的比重很大。因為國內有較大的擔憂，莫迪也必須考慮是否會對其票倉造成影響。

01：部分觀察人士認為，印度主要的擔憂來源於中國，害怕中國商品大肆湧入印度，導致與中國的貿易赤字進一步擴大。

杜曉軍：對，有這樣的擔憂，但不止針對中國。由於中國是RCEP中最大的市場，印度對中國的擔憂有一定道理，但RCEP有十多個國家，一旦加入之後都要採用同樣的遊戲規則，日本、澳洲以及新西蘭的影響都要考慮進去，而中國是其中最大的因素。

從國際關係角度來看，加入某一個組織，意味着多了一層牽制，無論是對於自身還是他人。這層邏輯也可能成為某個國家加入一個組織的部分原因，RCEP本質是一個經濟組織，國家加入的目的是為了促進本國經濟和貿易的繁榮發展。印度選擇退出談判，與中國的經貿關係是考慮的一個方面，但印度更多是基於自身進行了全面的利益計算，最終做出決定，未來可能還是會選擇加入，現在還無法得出結論。

01：對於印度宣布退出，外界的反應更多的是遺憾。當擁抱全球化成為大趨勢時，印度似乎拒絕了一個很好的機會。

杜曉軍：在思考國際關係的時候有這樣一種思維定式，隨着全球化不斷發展，各種多邊組織層出不窮，歐盟、東盟、跨太平洋夥伴協議（TPP）、RCEP等等，以至於很多人會認為，加入國際組織是一種進步和潮流，不加入國家利益就會受損。英國脱歐在很多人看來並不是明智的選擇，媒體也是朝着這個方向報道，認為英國應該繼續留在歐盟。從這個邏輯出發，其實低估了民意的力量和表達。

所以，對於印度退出RCEP談判不應急於下結論，這只是基於當下的國家利益考量，未來或許有可能會重新選擇加入。是否加入一個多邊組織，也是國家內部各種派系、產業力量博弈的結果。

不過，從國際關係發展的角度來看，地區化、自由化和無邊界化一定會是一種趨勢。國家間降低關税和貿易壁壘，增加人員往來和金融貿易的活躍度都會是大趨勢。

莫迪退出RCEP談判是為了保護國內脆弱的工業。（Reuters）

01：長期來看，隨着區域一體化的發展，印度拒絕加入RCEP，未來很可能會被排除在地區貿易機制之外。

杜曉軍：對，這一點是肯定的。不加群會削弱印度在該地區的國際聲譽，但印度可能並沒有考慮或在意這一點，印度當前最為關注的是加入與否對當前國家利益的影響，領導人會考慮民意對自身政治前途的影響。

01：日本在此前的東盟峰會上力推RCEP，但在印度宣布退出談判之後，態度也發生了轉變，重新表態稱不會考慮沒有印度的RCEP，你怎麼看日本態度的變化？

杜曉軍：我個人也認為日本的表態非常奇怪。不過應該看到，日本在亞太地區主要有兩張牌，一是全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）,已經於2018年生效，且在美國退出之後，日本已經是主要領導者。當前國際貿易組織中，CPTPP的貿易自由化程度最高，准入規則也非常嚴格。

日本當初用CPTPP和RCEP做兩手準備，現在CPTPP作為第一張牌已經打出，作為第二張牌的RCEP，日本其實可以先緩緩看。並非說日本不看重RCEP，只能說在已有CPTPP在前的情況下，RCEP對於日本而言，可以不那麼急迫，這是背景之一。

第二，在進行RCEP談判的同時，日本與印度也進行了2+2談判，日本是印度的第二個2+2談判的國家，第一個是美國，已經達成協議。這就與地區大國博弈有關，站在日本的角度思考整體戰略，日本可能認為需要與印度在安全、貿易等各個領域進行協同，日本會思考貿易之外更深遠的日印關係，這可能也是日本做出此番表態的另一個出發點。

總的來說，一是因為已有CPTPP，二是基於對日印關係的戰略性考慮。

如果CPTPP還沒有落地，我相信日本不會這麼說。此外，美日印澳四國聯盟，似乎正在形成一個所謂的亞洲版北約，日本與美國的同盟關係已經存在了68年，澳洲對於日本而言是除美國之外，軍事同盟關係、合作關係最密切的國家，所以日本接下來就會瞄準印度，希望在各個領域與印度進行協同。

另外，如果印度退出，RCEP在日本看來意義也會減弱。印度有着非常大的市場，從純經濟角度來看，日本也很看重有印度加入的RCEP。

01：日本希望從全方位戰略領域與印度進行協同，從地緣政治的角度來看，背後似乎也藴含了制衡中國的思路。

杜曉軍：對，印度目前沒有表現出想要制衡中國的強烈願望，印度也是一個不結盟國家，儘管美國已經對其呼喊多次，印度依舊不太情願加入同盟。但日本不同，日本已經在制衡的道路上走了很遠，

2017年開始，中日關係轉暖，但我認為這只是日本的靈活手段，本質上日本尋求制衡中國才是長遠的戰略考量。國際關係中有制衡和接觸兩個區分，日本在中日關係上即便選擇接觸，也是在制衡的大框架之下。

日本偶爾會選擇接觸，比如兩次派高官參加「一帶一路」高峰合作論壇，這是務實性的操作手法。但從兩國關係的本質來看，中日的結構性矛盾沒有發生改變。首先，由於日美同盟的存在，日本的軍費增長越來越多，這是對中國比較負面的影響。在南海問題上，日本多次提出要基於國際法解決爭端，並向菲律賓、越南提供二手巡邏艇，支持菲律賓南海仲裁案等等手法都在挑釁中國。

本質上，日本也並不認同中國崛起。 2000年以來，中國在亞太地區超越了日本的地位，無論從心理上還是現實上，日本政府都無法接受中國日益崛起的事實。

但印度不一樣，印度在全球的經濟地位無法與日本相比，與中國的所謂困境陷阱還並不清晰。所以，日本的很多戰略性考量都會針對中國，這一點毫無疑問，只不過日本會在不同時候採取不同的做法。安倍政府就更多傾向於以務實性的視角看點中印關係，而他的前任領導人在任時，中日關係就處理得不好，期間還發生了購島事件等爭端。安倍執政以來，並沒有參拜靖國神社來刺激中國，同時還對中國提出的「一帶一路」表現出了興趣。參與一帶一路合作符合日本的利益，這些都是日本經過權衡做出的選擇。但在安全領域，與美國加強同盟關係、與澳洲加強合作，日本也沒有落下任何一個步驟。

01：從這個角度來看，中國可以與印度取得務實的進展，針對印度對RCEP談判中不滿意的條款，如關税、市場準日壁壘等問題進行談判。在你看來，就RCEP談判，中國與印度還有哪些可以協調的餘地？

杜曉軍：儘管中國和印度都是人口輸出大國，存在競爭，但還是有很多合作的空間。印度是一個熱帶國家，中國大部分處在温帶地區，在農業領域如水果貿易雙方是互補的。此外，人員往來也是一個大的方面，現在有很多印度人在中國工作，我就有一個印度同事。

從人員交流的角度來看，中印雙方也有互補，印度與西方的接觸頻率比中國高，很多人學於西方，教育水準很高，中國也歡迎這些人來中國工作，未來中國去印度工作的人也會越來越多。所以勞務輸出上，中印也並不一定完全矛盾。

總體而言，中印畢竟都是發展中國家，有一些相似的產業結構，雙方存在競爭。但是在農業領域、人員往來，高層知識和教育領域，雙方有很大合作空間。

「一帶一路」倡議是中國的一個重要戰略方向，通過印度洋往非洲發展，印度是路線上一個非常重要的國家。將來中國也會將更多的精力放在印度洋，所以對印度的關注和合作也會越來越多。中印首腦的兩次非正式會談也在這個背景下發生，即便因為邊境事件中印關係到了非常緊張的地步，兩國關係也在很短的時間內實現了轉圜，這也說明中印合作的空間很大。

01：當前，在中美博弈的大背景下，外界看到的是不斷受到阻礙的全球化進程，中美兩個大經濟體的摩擦很可能把世界拖向分化的境地。如此，對於中國而言區域經濟一體化也顯得至關重要，你如何評價RCEP對於中國的整體意義，以及當前RCEP推進過程中遇到的困難？

杜曉軍：首先，意義肯定很重大。中國在亞太地區參與的多邊組織，目前而言最為成型的只有東盟自貿區，中日韓自貿區正在推進中。RCEP是一個多邊機制，強調區域經濟一體化。從歷史經驗來看，區域經濟一體化一般是先由雙邊機制或者三邊機制慢慢擴散而來，比如歐盟最初就是由煤鋼共同體發展而來。RCEP最開始就由16個國家開啟談判，的確會有些困難。

但時代也不一樣了，當年國家之間互相依賴程度並不高，現在16個國家同時開啟談判也可以理解，但談判過程中必定也會遇到矛盾，這次印度宣布退出談判，其實在意料之中。

RCEP對中國進一步推進區域合作和地區繁榮有標杆作用，是中國推動區域一體化的一個旗幟。所以，應該對可能出現的分歧做好心理準備，涉及十多個國家的多邊談判肯定會有各種各樣的問題出現。

印度宣布退出談判，日本也跟隨表態，其他國家還是可以繼續推進。TPP在美國退出之後，日本接過旗幟。未來如果印度、日本完全退出，RCEP的意義可能會打折扣，但不會完全前進的節奏不會完全中斷。

RCEP也並不侷限於16個國家，歐盟的成員國一直在增加，英國則要退出，這些都是一個區域組織經歷的正常過程。印度退出，可能更加凸顯中國的作用，當然中國肯定更歡迎印度加入，如論如何，中國推動RCEP向前發展的決心不會動搖。