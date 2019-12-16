【專家有話說】朝鮮加緊為美國準備「聖誕禮物」　軍方地位再提升

自美朝兩國元首於2019年2月在越南河內舉行峰會，且談判無果而終之後，兩國談判一直停滯。 朝鮮最高領導人金正恩曾於2019年4月為兩國談判設下12月的「最後期限」，隨着該期限臨近，兩國氣氛也愈發緊張。 在此背景下，朝鮮繼12月7日在西海衛星發射場舉行「重大試驗」之後，再次於13日22時41分至48分於同一發射場進行「重大試驗」。 12月僅餘兩周，朝鮮為美國準備的「聖誕禮物」究竟是什麼？

作者：世宗研究所 朝鮮研究中心主任 鄭成長 譯者：許嘉蕾 原標題：【評論】透過朝鮮軍總參謀長談話分析朝鮮洲際彈道導彈能力的提升及軍部地位變化

對朝鮮軍隊享有軍令權的朴正川總參謀長於12月14日發表談話稱，「近日朝鮮國防科學院接連成功完成意義重大的試驗，對在加強國防力量事業上取得的巨大成果感到高興」。

朴參謀長還主張稱，「國防科學院試驗的寶貴材料及經驗、新技術將直接適用於朝鮮民主主義人民共和國的新戰略武器開發試驗，以此穩固、可靠地牽制美國的核威脅」，這番發言暗示朝鮮最近的試驗同洲際彈道導彈（ICBM）發動機性能試驗有關。

朴總參謀長公開闡明為抑制美國核威脅朝鮮開發戰略武器的意志，預計朝鮮會像2017年那樣積極追求提高洲際導彈能力。

朴總參謀長通過此次談話主張稱「我們儲備了巨大的力量」，預計國際社會將就此前朝美對話對朝鮮還是美國更有利產生爭議。

朴總參謀長在談話的最後表示，「在尖銳的對決狀態下，以美國為首的敵對勢力應該克制其刺激性言行，這樣才能平安度過年末」。這可以解讀為，朝鮮將根據美國或韓國的態度決定是否會發射洲際彈道導彈，並且朝鮮極有可能不會發射導彈。

雖然朝鮮公開宣稱要送美國「聖誕禮物」，但若12月24日在中國成都舉行的韓中日首腦會談後朝鮮發射洲際彈道導彈，朝中關係將不可避免地冷卻或惡化。

但是，從過去朝鮮不顧與周邊國家的關係強行發射人造衛星或導彈的事例來看，很難預測朝鮮在年底會做出何種軍事選擇。

2018年4月朝鮮勞動黨中央委員會七屆三次全體會議之後，朝鮮軍隊總參謀長（李英吉）和人民武力相（努光鐵）等傳統軍隊幹部在黨中央委員會政治局中不再是委員，僅為候補委員，地位相對下降。

但最近朴正川總參謀長陪同金正恩一道登上白頭山、接連發表談話，顯示出傳統軍隊幹部的地位再次上升。

朴正川總參謀長在9月6日召開的黨中央軍事委員會緊急擴大會議上被任命為總參謀長，但至今未能當選黨中央委員會政治局候補委員。

考慮到金正恩對朴正川極為信任，若12月下旬召開黨中央委員會七屆五次全體會議，朴正川極有可能越過候補委員，直接被選為黨中央為委員會政治局正式委員。

金正恩此前曾因對外關係而降低了軍部地位，但若朝鮮走上中斷同美國的核協商、進一步加強核持有國地位的「全新道路」，軍部地位也將再次提升。

若朝鮮軍部地位再次提升，將會加劇朝鮮半島的軍事緊張局勢，因此韓國政府應該慎重、嚴肅地對待目前的狀況並做好全面準備。